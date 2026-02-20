Reforma laboral: qué cambia, qué se gana y qué se pierde tras la media sanción en Diputados

Diputados aprobó la reforma laboral. Cambios en despidos y jornadas. El salario real sigue siendo la clave del debate.
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina dio media sanción a la reforma laboral y modificó aspectos centrales del régimen de trabajo en Argentina. Al introducir cambios respecto al texto original, el proyecto deberá regresar al Senado de la Nación Argentina para su revisión final.
El debate dejó un escenario mixto: algunos sectores empresariales celebran mayor previsibilidad, mientras sindicatos y bloques opositores advierten sobre una reducción indirecta de derechos.
Vacaciones: mayor flexibilidad
La reforma establece que las vacaciones deberán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque permite acuerdos por fuera de ese período. También habilita el fraccionamiento en períodos no menores a siete días corridos y exige notificación con 30 días de anticipación.
Entre los puntos considerados positivos figura la obligación de garantizar que cada trabajador tenga vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada tres años.
Se trata de una mayor flexibilidad organizativa, aunque el beneficio dependerá en gran medida del equilibrio real de negociación entre empleador y empleado.
Indemnizaciones: el punto más sensible
Se mantiene el esquema de un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor a tres meses. Sin embargo, se excluyen del cálculo el aguinaldo y premios extraordinarios, lo que en la práctica reduce el monto final de la indemnización respecto del régimen anterior.
El proyecto fija un tope máximo de tres veces el salario promedio del convenio colectivo y establece un piso mínimo del 67% del salario mensual habitual.
Entre los cambios relevantes aparece la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas cuando así lo determine una sentencia judicial, y la opción de crear sistemas alternativos de cese laboral a través de convenios colectivos.
Para el oficialismo, estas medidas reducen litigiosidad y aportan previsibilidad. Para la oposición sindical, implican un debilitamiento de la protección frente al despido.
Banco de horas: compensación flexible
La reforma habilita acuerdos escritos para compensar horas extraordinarias mediante banco de horas o francos compensatorios. Se exige registro formal y respeto de los descansos legales.
El sistema permite distribuir jornadas más extensas en algunos días y más reducidas en otros, siempre dentro del límite semanal legal.
El beneficio potencial es la adaptación a picos productivos. El riesgo, según advierten críticos, es que en contextos de alta necesidad laboral la “voluntariedad” del acuerdo sea relativa.
Licencias por enfermedad: sin cambios
El capítulo que modificaba las licencias por enfermedades inculpables fue eliminado. Continúa vigente el régimen actual de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que fue interpretado como una concesión del oficialismo ante el rechazo generalizado.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral, destinado a cubrir indemnizaciones mediante aportes mensuales del empleador a cuentas específicas. Si el fondo no alcanza, la empresa debe completar el pago.
El Gobierno sostiene que el FAL garantiza cumplimiento y previsibilidad. Sus detractores advierten que podría debilitar el esquema tradicional si no existe control adecuado sobre su capitalización.
¿Quién gana y quién pierde?
Beneficios potenciales:
- Mayor previsibilidad para empresas.
- Reducción de litigiosidad.
- Flexibilidad en organización de vacaciones y jornadas.
- Garantía de piso indemnizatorio.
Aspectos cuestionados o pérdidas relativas:
- Reducción del cálculo indemnizatorio al excluir aguinaldo y premios.
- Posibilidad de pago en cuotas.
- Topes máximos vinculados a convenios.
- Riesgo de presión en acuerdos individuales.
Más allá de los cambios normativos, hay un elemento que no aparece modificado en el texto: el salario.
Ninguna reforma laboral mejora por sí sola la calidad de vida si el ingreso mensual no supera a la inflación y permite recuperar poder adquisitivo.
La experiencia histórica muestra que las verdaderas reformas laborales que transforman la vida de los trabajadores no son solo las que reorganizan reglas de despido o jornada, sino aquellas que garantizan salarios más altos, empleo formal sostenido y estabilidad económica.
Sin incremento real del ingreso, la discusión sobre indemnizaciones o banco de horas se vuelve secundaria frente a un problema estructural: el costo de vida.
En definitiva, el debate que continuará en el Senado no solo será jurídico o técnico. Será económico. Porque la verdadera mejora laboral no se mide únicamente en normas, sino en la capacidad concreta de cada trabajador de ganar más y vivir mejor.
