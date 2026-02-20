Reforma laboral: qué cambia, qué se gana y qué se pierde tras la media sanción en Diputados

Vacaciones: mayor flexibilidad





La reforma establece que las vacaciones deberán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque permite acuerdos por fuera de ese período. También habilita el fraccionamiento en períodos no menores a siete días corridos y exige notificación con 30 días de anticipación.





Entre los puntos considerados positivos figura la obligación de garantizar que cada trabajador tenga vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada tres años.





Se trata de una mayor flexibilidad organizativa, aunque el beneficio dependerá en gran medida del equilibrio real de negociación entre empleador y empleado.

Indemnizaciones: el punto más sensible





Se mantiene el esquema de un mes de sueldo por año trabajado o fracción mayor a tres meses. Sin embargo, se excluyen del cálculo el aguinaldo y premios extraordinarios, lo que en la práctica reduce el monto final de la indemnización respecto del régimen anterior.





El proyecto fija un tope máximo de tres veces el salario promedio del convenio colectivo y establece un piso mínimo del 67% del salario mensual habitual.





Entre los cambios relevantes aparece la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas cuando así lo determine una sentencia judicial, y la opción de crear sistemas alternativos de cese laboral a través de convenios colectivos.





Para el oficialismo, estas medidas reducen litigiosidad y aportan previsibilidad. Para la oposición sindical, implican un debilitamiento de la protección frente al despido.