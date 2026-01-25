Avión de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto Malvinas Argentinas y genera interrogantes

Avion con bandera de Estados Unidos aterrizo en el Aeropuerto de Ushuaia, Malvinas Argentinas y genero conmoción por su presencia.
Un avión perteneciente a los Estados Unidos aterrizó este martes a las 11:30 horas en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia, un hecho que no pasó desapercibido y que despierta interrogantes por la falta de información oficial sobre los motivos de su arribo.
Hasta el momento, no hubo comunicación oficial que explique el carácter del vuelo, si se trató de una operación logística, diplomática, militar o de otro tipo, lo que alimenta las dudas en un contexto regional y geopolítico sensible para Tierra del Fuego y el Atlántico Sur.
La llegada de aeronaves extranjeras sin explicaciones claras vuelve a poner el foco en el control del espacio aéreo, la transparencia institucional y el rol estratégico de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida.
¿Por qué llegó este avión? ¿Se informó correctamente a las autoridades locales y provinciales? ¿Es un hecho aislado o parte de una operatoria más amplia?
Se les dijo, voten bien pelotuditos.. se creyeron ricos x naturaleza. Ahora a ponerse las estrellitas y aguantarse como se apropian de todo. Después me cuentan como maullan los leones 🤣ResponderBorrar
Todo muy obvio la acción peluca y sus entregas. Muy mafiosos todos y justo después del puerto...ResponderBorrar
Ya hay autoridades de ee.uu en el puerto, ya se entrega jajajaja quere masResponderBorrar
Entregaron el puerto a estados unidos terribles traidores a la patria son estos supuestos liberales criptoestafadores y no solo entregaron todo a estados unidos también a los judios de mierdaResponderBorrar
vienen a buscar a melella y a ROLON ,,,,, Por el cartel de la porongaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaResponderBorrar
Es por el puerto ahí los fue a recibir el traidor de Córdoba junto can apdfa UPCN sutap y los vagos que convocaron para trabajar y no quieren....les siguen mamando a los sindicalista vagosResponderBorrar
Simio ver avión, Simio asustarse.ResponderBorrar
Deben traer respuestos para el radar de los ingleses que LOS PERONISTAS dejaron instalar en Tolhuin. Los defensores de la soberanía, terribles garcasResponderBorrar