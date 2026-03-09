Crece el escándalo en la obra de la YPF de Ushuaia: trabajadores denuncian falta de pago y apuntan al contratista Segovia

Trabajadores denuncian falta de pago en la obra de una YPF en Ushuaia y apuntan al contratista Alberto Segovia y dueños de la YPF.
El conflicto por presuntos salarios impagos en la obra de la estación de servicio de YPF ubicada en Maipú 780, en Ushuaia, continúa escalando y suma nuevas denuncias públicas de trabajadores que aseguran haber realizado tareas en el lugar sin haber recibido el pago correspondiente. Según indican, podría haber complicidad por parte de la empresa Karelovic, ya que nadie da explicaciones.
Los reclamos apuntan principalmente contra el contratista José Alberto Segovia, señalado como responsable de la firma Altura Projects SAS, empresa que habría estado a cargo de parte de los trabajos de remodelación de la estación.
Según el testimonio de los trabajadores, el grupo fue convocado para realizar la estructura y el techo del establecimiento. Sin embargo, una vez finalizadas las tareas, sostienen que el pago acordado nunca se habría concretado, pese a reiterados reclamos.
Reclamos sin respuesta y obra paralizada
De acuerdo con lo relatado por algunos de los obreros involucrados, los intentos de comunicación con el contratista habrían terminado en evasivas o directamente en el bloqueo de los canales de contacto.
“Terminamos el trabajo y desaparecieron”, señalaron algunos de los trabajadores, quienes aseguran que la situación se repite con proveedores y otros empleados vinculados a la obra. El malestar crece porque, según afirman, nadie estaría dando la cara actualmente en el lugar para explicar qué ocurrirá con los pagos pendientes.
Sospechas sobre responsabilidades en la obra
En medio del conflicto, algunos de los trabajadores también comenzaron a deslizar interrogantes sobre el rol de los propietarios del establecimiento, al sostener que una obra de esta magnitud difícilmente podría avanzar sin conocimiento de quienes explotan comercialmente la estación de servicio.
De acuerdo a registros comerciales, la estación de servicio ubicada en Maipú 780 estaría vinculada a la firma Mateo Karelovic e Hijos, cuyos titulares figuran como responsables del establecimiento.
En ese contexto, algunos trabajadores sostienen que los dueños de la estación también podrían terminar afectados por la situación, o incluso verse involucrados si la controversia escala a un plano judicial.
Por ahora, no hubo pronunciamientos públicos de los responsables del establecimiento ni del contratista señalado.
Amenazan con medidas para visibilizar el conflicto
Ante la falta de respuestas, algunos de los trabajadores advirtieron que evalúan realizar acciones para visibilizar el reclamo, similares a las que en los últimos meses se viralizaron en redes sociales cuando obreros desmontaron trabajos realizados tras no recibir el pago correspondiente.
Aunque por ahora se trata solo de advertencias, el clima en torno a la obra sigue escalando.
Antecedentes señalados por trabajadores
Quienes realizaron la denuncia también aseguran que no sería el primer conflicto vinculado al contratista señalado. Según indicaron, existirían antecedentes recientes de reclamos por pagos en otras obras, situación que —de confirmarse— podría agravar el escenario si los trabajadores avanzan con presentaciones judiciales.
Por el momento, ni José Alberto Segovia ni la empresa Altura Projects SAS emitieron una respuesta oficial frente a las acusaciones. Tampoco se hacen cargo desde la estacion de servicio, por lo que genera dudas sobre la responsabilidad de la misma. Mientras tanto, el conflicto sigue creciendo alrededor de una obra ubicada en uno de los puntos más transitados de Ushuaia y amenaza con convertirse en un nuevo caso de fuerte repercusión en el sector de la construcción local.
