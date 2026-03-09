Crece el escándalo en la obra de la YPF de Ushuaia: trabajadores denuncian falta de pago y apuntan al contratista Segovia

Sospechas sobre responsabilidades en la obra





En medio del conflicto, algunos de los trabajadores también comenzaron a deslizar interrogantes sobre el rol de los propietarios del establecimiento, al sostener que una obra de esta magnitud difícilmente podría avanzar sin conocimiento de quienes explotan comercialmente la estación de servicio.





De acuerdo a registros comerciales, la estación de servicio ubicada en Maipú 780 estaría vinculada a la firma Mateo Karelovic e Hijos, cuyos titulares figuran como responsables del establecimiento.





En ese contexto, algunos trabajadores sostienen que los dueños de la estación también podrían terminar afectados por la situación, o incluso verse involucrados si la controversia escala a un plano judicial.





Por ahora, no hubo pronunciamientos públicos de los responsables del establecimiento ni del contratista señalado.



