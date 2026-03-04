Pelloli impulsa a Walter Vuoto para 2027: “Sería un excelente gobernador”

El concejal capitalino respaldó públicamente al intendente de Ushuaia como posible sucesor de Gustavo Melella, aunque aclaró que primero debe consolidarse un proyecto político dentro del justicialismo fueguino.

El concejal de Ushuaia Nicolás Pelloli afirmó que el intendente Walter Vuoto podría ser un “excelente gobernador” de Tierra del Fuego, en medio de versiones que lo ubican como posible candidato en 2027 para suceder a Gustavo Melella.

En declaraciones a Radio Provincia, Pelloli fue categórico: “Para mí sería un excelente gobernador el intendente Walter Vuoto”, sostuvo, aunque aclaró que aún no es momento de hablar de candidaturas formales.

Proyecto antes que nombres

El edil remarcó que la prioridad debe estar en la construcción de un programa político sólido dentro del peronismo fueguino. “Lo importante es trabajar en un proyecto y después vemos los nombres. Primero hay que llegar con un proyecto”, expresó, apelando a la conocida frase de “no poner el carro delante de los caballos”.

Según explicó, ese proyecto debe abordar de manera integral los principales desafíos estructurales de la provincia:
  • Política energética
  • Sistema de salud (obra social estatal, sector público y privado)
  • Desarrollo hidrocarburífero
  • Ampliación y sostenimiento del régimen industrial
  • Fortalecimiento del turismo
  • Diversificación de la matriz productiva
Para Pelloli, esos ejes deben formar parte de una propuesta superadora que el justicialismo pueda presentar ante la sociedad fueguina en las próximas elecciones.

Unidad dentro del PJ

El concejal también destacó el rol de Vuoto como presidente del Partido Justicialista en la provincia, subrayando que “siempre buscó la unidad”, incluso resignando aspiraciones personales en determinados momentos políticos. “No va a ser la primera vez que se lo nombre como posible candidato a gobernador”, anticipó, aunque insistió en que “falta mucho para las inscripciones”.

Si bien evitó confirmar una postulación formal, dejó en claro que, desde su óptica, el intendente capitalino reúne experiencia de gestión y volumen político para asumir un desafío provincial.

