Pelloli impulsa a Walter Vuoto para 2027: “Sería un excelente gobernador”

Proyecto antes que nombres







El edil remarcó que la prioridad debe estar en la construcción de un programa político sólido dentro del peronismo fueguino. “Lo importante es trabajar en un proyecto y después vemos los nombres. Primero hay que llegar con un proyecto”, expresó, apelando a la conocida frase de “no poner el carro delante de los caballos”.





Según explicó, ese proyecto debe abordar de manera integral los principales desafíos estructurales de la provincia:

Política energética

Sistema de salud (obra social estatal, sector público y privado)

Desarrollo hidrocarburífero

Ampliación y sostenimiento del régimen industrial

Fortalecimiento del turismo

Diversificación de la matriz productiva

Para Pelloli, esos ejes deben formar parte de una propuesta superadora que el justicialismo pueda presentar ante la sociedad fueguina en las próximas elecciones.





Unidad dentro del PJ





El concejal también destacó el rol de Vuoto como presidente del Partido Justicialista en la provincia, subrayando que “siempre buscó la unidad”, incluso resignando aspiraciones personales en determinados momentos políticos. “No va a ser la primera vez que se lo nombre como posible candidato a gobernador”, anticipó, aunque insistió en que “falta mucho para las inscripciones”.





Si bien evitó confirmar una postulación formal, dejó en claro que, desde su óptica, el intendente capitalino reúne experiencia de gestión y volumen político para asumir un desafío provincial.