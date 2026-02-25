Denuncia por presunta malversación sacude al Parque Nacional Tierra del Fuego

Investigan presunto desvío de fondos en el Parque Nacional Tierra del Fuego tras una denuncia ante la Oficina Anticorrupción.
Una denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción derivó en la apertura de un sumario administrativo por parte de la Administración de Parques Nacionales para investigar presuntas irregularidades en el ámbito del Parque Nacional Tierra del Fuego.
De acuerdo con la documentación oficial, la presentación —de carácter anónimo— advierte sobre un posible esquema de desvío de fondos públicos durante el año 2023. El principal señalado es el delegado contable Martín Careaga, ex presidente de AFASyN, quien habría utilizado recursos del Área Protegida para adquirir materiales de construcción destinados presuntamente a su vivienda particular.
Coincidencia de materiales y presunta licitación irregular
Según la denuncia, las maniobras no se habrían limitado a compras aisladas. Se sostiene que la vivienda del funcionario habría sido construida en paralelo a la obra de la nueva Intendencia del Parque, mediante una presunta licitación irregular que también habría beneficiado al ex intendente del parque nacional, Ramos.
El eje de la sospecha radica en la coincidencia de materiales y proveedores entre la obra pública y las residencias privadas mencionadas, lo que podría configurar un uso indebido de recursos estatales.
Señalamientos por posible encubrimiento
El documento también indica que personal contratado de la propia Administración habría detectado las irregularidades y elevado la situación a distintas autoridades jerárquicas, entre ellas los intendentes Marcelo Ochoa y Marcelo Almirón, así como el director regional Damián “Tata” Mujica.
Sin embargo, siempre según la denuncia, la situación no habría sido formalmente canalizada en ese momento, lo que abre interrogantes sobre un eventual encubrimiento institucional o, al menos, sobre la omisión de deberes de control.
Sumario administrativo y posibles responsabilidades
Frente a la gravedad de los hechos expuestos, la Presidencia del Directorio de Parques Nacionales resolvió instruir un sumario disciplinario con el objetivo de determinar responsabilidades administrativas y eventuales sanciones.
El expediente también fue puesto en conocimiento de los organismos competentes en materia de control e investigación.
La pesquisa buscará establecer si existieron violaciones a la Ley de Ética Pública, a la normativa de empleo público y al régimen de contrataciones del Estado. De comprobarse las irregularidades, podrían derivarse consecuencias administrativas y eventualmente penales.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control interno y la transparencia en la gestión de áreas protegidas, especialmente en espacios de alto valor ambiental, turístico y presupuestario como el Parque Nacional Tierra del Fuego.
