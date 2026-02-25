Denuncia por presunta malversación sacude al Parque Nacional Tierra del Fuego

Señalamientos por posible encubrimiento





El documento también indica que personal contratado de la propia Administración habría detectado las irregularidades y elevado la situación a distintas autoridades jerárquicas, entre ellas los intendentes Marcelo Ochoa y Marcelo Almirón, así como el director regional Damián “Tata” Mujica.





Sin embargo, siempre según la denuncia, la situación no habría sido formalmente canalizada en ese momento, lo que abre interrogantes sobre un eventual encubrimiento institucional o, al menos, sobre la omisión de deberes de control.

Sumario administrativo y posibles responsabilidades





Frente a la gravedad de los hechos expuestos, la Presidencia del Directorio de Parques Nacionales resolvió instruir un sumario disciplinario con el objetivo de determinar responsabilidades administrativas y eventuales sanciones.





El expediente también fue puesto en conocimiento de los organismos competentes en materia de control e investigación.





La pesquisa buscará establecer si existieron violaciones a la Ley de Ética Pública, a la normativa de empleo público y al régimen de contrataciones del Estado. De comprobarse las irregularidades, podrían derivarse consecuencias administrativas y eventualmente penales.





El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control interno y la transparencia en la gestión de áreas protegidas, especialmente en espacios de alto valor ambiental, turístico y presupuestario como el Parque Nacional Tierra del Fuego.



