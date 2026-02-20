Conmoción en Ushuaia: investigan la muerte de una joven madre tras dar a luz en el Hospital Regional

Investigan la muerte de Gimena Clemente tras dar a luz en el Hospital Regional Ushuaia. La familia denuncia irregularidades médicas.

Gimena Nicole del Milagro Clemente falleció el 23 de octubre de 2025 luego de haber sido internada para la inducción del parto en el Hospital Regional Ushuaia. Su familia denuncia presuntas irregularidades médicas y exige una investigación exhaustiva.

La muerte de una joven madre tras dar a luz en el Hospital Regional Ushuaia generó profunda conmoción en la capital fueguina y reavivó el debate sobre la atención sanitaria en la provincia.

El fallecimiento de Gimena Nicole del Milagro Clemente se produjo el 23 de octubre de 2025, luego de haber sido internada el día anterior para la inducción del parto.

Denuncias de la familia

Según denunciaron sus familiares, durante el procedimiento obstétrico se habrían presentado complicaciones graves, entre ellas un presunto desgarro uterino que habría desencadenado una hemorragia severa.

La familia sostiene que existieron demoras en el traslado a terapia intensiva y que recibieron información contradictoria respecto del estado clínico de la paciente mientras permanecía internada.

“Queremos saber qué pasó. No puede quedar en silencio”, señalaron allegados, quienes ya formalizaron la denuncia correspondiente para que se investigue lo sucedido.

Un caso que exige respuestas

El episodio vuelve a colocar bajo la lupa los protocolos de actuación ante emergencias obstétricas, los tiempos de respuesta ante complicaciones hemorrágicas y el funcionamiento del circuito interno de derivaciones a áreas críticas dentro del hospital.

Especialistas consultados señalan que, ante un cuadro de hemorragia masiva post parto, la rapidez en la intervención quirúrgica y en el traslado a unidades de cuidados intensivos resulta determinante.

Por el momento, no hubo un comunicado oficial detallado por parte del Ministerio de Salud provincial que esclarezca los pormenores clínicos del caso.

Investigación en curso
  • La causa fue denunciada ante la Justicia y se espera que se ordenen:
  • Pericias médicas
  • Revisión de la historia clínica
  • Evaluación de protocolos aplicados
Declaraciones del equipo interviniente

La familia exige una investigación profunda que determine si existió mala praxis, negligencia o fallas estructurales en la atención. Mientras tanto, la comunidad de Ushuaia acompaña el reclamo de esclarecimiento y justicia.

