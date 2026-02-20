Conmoción en Ushuaia: investigan la muerte de una joven madre tras dar a luz en el Hospital Regional

Gimena Nicole del Milagro Clemente falleció el 23 de octubre de 2025 luego de haber sido internada para la inducción del parto en el Hospital Regional Ushuaia. Su familia denuncia presuntas irregularidades médicas y exige una investigación exhaustiva.

La muerte de una joven madre tras dar a luz en el Hospital Regional Ushuaia generó profunda conmoción en la capital fueguina y reavivó el debate sobre la atención sanitaria en la provincia.





El fallecimiento de Gimena Nicole del Milagro Clemente se produjo el 23 de octubre de 2025, luego de haber sido internada el día anterior para la inducción del parto.



