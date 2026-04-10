(Vídeo) TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE USHUAIA: EMPLEADOS EXIGEN RECOMPOSICIÓN SALARIAL Y APUNTAN AL EJECUTIVO

Trabajadores municipales se manifestaron en las oficinas de Arturo Coronado tras casi un mes sin respuestas. Denuncian pérdida del poder adquisitivo y falta total de recomposición salarial en lo que va de 2026.

El malestar dentro del Municipio de Ushuaia comienza a escalar y ya se traduce en medidas concretas. En las últimas horas, empleados municipales llevaron adelante un reclamo en las oficinas ubicadas en Arturo Coronado, exigiendo una urgente recomposición salarial y respuestas inmediatas por parte del Ejecutivo.





La protesta no es aislada ni espontánea. Según señalaron los propios trabajadores, hace más de 20 días que vienen esperando una respuesta formal a sus pedidos, sin obtener hasta el momento ningún tipo de propuesta concreta.





El dato que profundiza el conflicto es contundente: en lo que va del 2026, no hubo ninguna recomposición salarial, en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida constante del poder adquisitivo.





Detrás del reclamo aparece un escenario que ya empieza a tensionar la relación entre el Municipio y sus trabajadores. Mientras desde el Ejecutivo se insiste en el difícil contexto financiero —atravesado por la caída de ingresos y la disputa por la coparticipación con el Gobierno provincial—, los empleados advierten que no pueden seguir siendo la variable de ajuste.





La situación expone una contradicción cada vez más evidente: por un lado, el discurso oficial que reconoce la crisis; por el otro, la falta de respuestas concretas a quienes sostienen el funcionamiento diario del Estado municipal.





En este contexto, el conflicto podría escalar en los próximos días si no hay avances en las negociaciones. Los trabajadores ya comenzaron a visibilizar el reclamo en las calles y no descartan profundizar las medidas.





La pregunta que empieza a instalarse es clara: ¿hasta cuándo podrá el Ejecutivo sostener el ajuste sin ofrecer respuestas a sus propios empleados?