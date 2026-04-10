(Vídeo) TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE USHUAIA: EMPLEADOS EXIGEN RECOMPOSICIÓN SALARIAL Y APUNTAN AL EJECUTIVO

0 0 10 abril 2026 2026-04-10T05:45:00-03:00 Editar esta nota

Empleados municipales de Ushuaia reclaman recomposición salarial y denuncian 2026 sin aumentos. Crece la tensión con el Ejecutivo.

Trabajadores municipales se manifestaron en las oficinas de Arturo Coronado tras casi un mes sin respuestas. Denuncian pérdida del poder adquisitivo y falta total de recomposición salarial en lo que va de 2026.

Trabajadores municipales se manifestaron en las oficinas de Arturo Coronado tras casi un mes sin respuestas. Denuncian pérdida del poder adquisitivo y falta total de recomposición salarial en lo que va de 2026.

El malestar dentro del Municipio de Ushuaia comienza a escalar y ya se traduce en medidas concretas. En las últimas horas, empleados municipales llevaron adelante un reclamo en las oficinas ubicadas en Arturo Coronado, exigiendo una urgente recomposición salarial y respuestas inmediatas por parte del Ejecutivo.

La protesta no es aislada ni espontánea. Según señalaron los propios trabajadores, hace más de 20 días que vienen esperando una respuesta formal a sus pedidos, sin obtener hasta el momento ningún tipo de propuesta concreta.

El dato que profundiza el conflicto es contundente: en lo que va del 2026, no hubo ninguna recomposición salarial, en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida constante del poder adquisitivo.

Detrás del reclamo aparece un escenario que ya empieza a tensionar la relación entre el Municipio y sus trabajadores. Mientras desde el Ejecutivo se insiste en el difícil contexto financiero —atravesado por la caída de ingresos y la disputa por la coparticipación con el Gobierno provincial—, los empleados advierten que no pueden seguir siendo la variable de ajuste.

La situación expone una contradicción cada vez más evidente: por un lado, el discurso oficial que reconoce la crisis; por el otro, la falta de respuestas concretas a quienes sostienen el funcionamiento diario del Estado municipal.

En este contexto, el conflicto podría escalar en los próximos días si no hay avances en las negociaciones. Los trabajadores ya comenzaron a visibilizar el reclamo en las calles y no descartan profundizar las medidas.


La pregunta que empieza a instalarse es clara: ¿hasta cuándo podrá el Ejecutivo sostener el ajuste sin ofrecer respuestas a sus propios empleados?

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