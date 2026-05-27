ESCÁNDALO POR UNA MILLONARIA ESTAFA CON ABERTURAS: APUNTAN A DOS FUEGUINOS Y YA HABLAN DE MÁS DE $800 MILLONES

0 0 27 mayo 2026 2026-05-27T05:26:00-03:00 Editar esta nota

Más de 70 damnificados denuncian una presunta estafa millonaria de MYN Aberturas. Los principales acusados serían oriundos de Ushuaia.

Más de 70 damnificados denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa vinculada a la empresa MYN Aberturas, que operaba en Buenos Aires y desapareció dejando pedidos sin entregar y millones de pesos cobrados. Las sospechas apuntan contra Martín y Nicolás Samudio, oriundos de Ushuaia, quienes ahora serían buscados por la Justicia mientras crece la sospecha de que podrían estar ocultándose en Tierra del Fuego.

Una estafa millonaria vinculada a la empresa MYN Aberturas comenzó a generar fuerte repercusión nacional y ahora también salpica directamente a Tierra del Fuego, luego de que damnificados señalaran que los principales apuntados son oriundos de Ushuaia.

La empresa tenía un local comercial en San Justo, provincia de Buenos Aires, y una fábrica en González Catán. Según denuncian decenas de clientes, durante meses continuó tomando pedidos y cobrando importantes sumas de dinero pese a que ya acumulaba incumplimientos reiterados y retrasos en las entregas.

Hoy el local se encuentra cerrado, los teléfonos no responden y los responsables señalados por los damnificados —Martín Samudio y Nicolás Samudio— desaparecieron completamente del radar público.

“Confiamos en una empresa que aparentaba ser seria y tener buena reputación. Pagamos nuestros pedidos y jamás entregaron nada”, relató una de las damnificadas, quien aseguró haber realizado la compra en diciembre de 2025 con un plazo de entrega de entre 55 y 60 días hábiles que nunca se cumplió.

Según describen las víctimas, el mecanismo se repetía en todos los casos: la empresa recibía anticipos o pagos completos, prometía fechas de entrega, luego comenzaban las excusas, las prórrogas y finalmente desaparecían sin devolver el dinero ni entregar los productos.

Con el correr de los meses comenzaron a multiplicarse los reclamos y los damnificados descubrieron que no se trataba de hechos aislados, sino de una presunta maniobra sistemática.

Actualmente, calculan que la estafa podría superar los 800 millones de pesos, aunque advierten que la cifra continúa creciendo a medida que aparecen nuevas víctimas.

Entre los afectados hay jubilados, familias con hijos con discapacidad, personas que estaban construyendo su vivienda y pequeños empresarios que aseguran haber invertido todos sus ahorros. “En muchos casos era el dinero de toda una vida”, expresaron desde el grupo de damnificados, que ya reúne a más de 70 personas entre particulares, empresas y proveedores.

Uno de los puntos que más sospechas generó en las últimas semanas tiene que ver con la reputación digital de la empresa. Según denunciaron, comenzaron a detectar que muchas de las reseñas positivas publicadas recientemente en Google y redes sociales podrían haber sido realizadas por familiares, allegados o personas vinculadas a los hermanos Samudio.

Incluso llamaron la atención múltiples calificaciones provenientes de Tierra del Fuego, situación que ahora alimenta sospechas sobre una posible construcción artificial de confianza para atraer nuevos clientes mientras ya existían incumplimientos previos. “Creemos que utilizaron una imagen digital armada para seguir captando víctimas”, señalaron.

La causa judicial ya fue presentada ante la Fiscalía N°5 de San Justo, donde se investigan las denuncias por presunta estafa. Mientras tanto, entre las víctimas crece la preocupación ante versiones que indican que los acusados podrían haberse trasladado a Tierra del Fuego para ocultarse.

El caso ya dejó de ser solamente un conflicto comercial y empieza a transformarse en uno de los escándalos más graves vinculados a presuntas estafas privadas de los últimos meses. Mientras decenas de familias reclaman respuestas y la Justicia avanza con la investigación, crece la presión para localizar a los responsables y determinar si existió una maniobra planificada para sostener ventas, construir reputación digital y seguir cobrando dinero aun cuando la empresa ya estaba virtualmente colapsada.

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Cronicas Fueguinas: ESCÁNDALO POR UNA MILLONARIA ESTAFA CON ABERTURAS: APUNTAN A DOS FUEGUINOS Y YA HABLAN DE MÁS DE $800 MILLONES
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