Colocan una placa en la sala de yeso en homenaje al doctor Zaponni

0 0 25 mayo 2026 2026-05-25T11:48:00-03:00 Editar esta nota

Colocaron una placa en la sala de yeso del Hospital Regional Ushuaia en reconocimiento a la trayectoria del doctor Zaponni.

El histórico profesional del Hospital Regional Ushuaia recibió un reconocimiento por su extensa trayectoria dentro del sistema de salud pública fueguino.
En un gesto de reconocimiento a su trayectoria y años de trabajo en el Hospital Regional Ushuaia, se colocó una placa con el nombre del doctor Zaponni en la sala de yeso del nosocomio capitalino.

El homenaje fue valorado por trabajadores de la salud, pacientes y vecinos que destacaron el compromiso profesional y humano del médico a lo largo de los años dentro del sistema sanitario fueguino.

La colocación de la placa busca reconocer la labor desarrollada por el profesional en uno de los sectores más emblemáticos del hospital, donde atendió durante años a cientos de pacientes de Ushuaia y de distintos puntos de la provincia.

“Muy merecido”, expresaron vecinos y pacientes al conocer el reconocimiento realizado en el HRU, resaltando la importancia de destacar a quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio de la salud pública.

En medio de un contexto complejo para el sistema sanitario provincial, el homenaje también fue interpretado como una forma de poner en valor el trabajo y la trayectoria de profesionales que dejaron huella dentro del Hospital Regional Ushuaia.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,96,Interes,2516,Interes General,3372,Internacionales,177,Locales,4574,Noticias Nacionales,1461,Policiale,10,Policiales,11641,Sociedad,5251,Tecno,85,Tendencias,181,Titulares,15504,Ultimas Noticias,13893,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Colocan una placa en la sala de yeso en homenaje al doctor Zaponni
Colocan una placa en la sala de yeso en homenaje al doctor Zaponni
Colocaron una placa en la sala de yeso del Hospital Regional Ushuaia en reconocimiento a la trayectoria del doctor Zaponni.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj76Zp8lPopkla713Ps8s8lax6ZJ7PhFlBOFfG7ODliBCp5QgHdBxcOKWjxNTvG5onX2d8Or_nYrywm4y_Nq35qZ9ZRwGS01LyQ2zO0AGxmk8LUC2BmI2FhIouwT8qK2XZfF23kEJpTfC1eheInjSZdfTvUwVunHznopIjdg2VYBkgLt4PFHP-A/w640-h366/ruben%20dario%20zapponi%20reconocido%20con%20placa%20en%20la%20sala%20de%20yeso.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj76Zp8lPopkla713Ps8s8lax6ZJ7PhFlBOFfG7ODliBCp5QgHdBxcOKWjxNTvG5onX2d8Or_nYrywm4y_Nq35qZ9ZRwGS01LyQ2zO0AGxmk8LUC2BmI2FhIouwT8qK2XZfF23kEJpTfC1eheInjSZdfTvUwVunHznopIjdg2VYBkgLt4PFHP-A/s72-w640-c-h366/ruben%20dario%20zapponi%20reconocido%20con%20placa%20en%20la%20sala%20de%20yeso.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/colocan-una-placa-en-la-sala-de-yeso-en.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/colocan-una-placa-en-la-sala-de-yeso-en.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos