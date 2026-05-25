Colocan una placa en la sala de yeso en homenaje al doctor Zaponni

En un gesto de reconocimiento a su trayectoria y años de trabajo en el Hospital Regional Ushuaia, se colocó una placa con el nombre del doctor Zaponni en la sala de yeso del nosocomio capitalino.

El homenaje fue valorado por trabajadores de la salud, pacientes y vecinos que destacaron el compromiso profesional y humano del médico a lo largo de los años dentro del sistema sanitario fueguino.





La colocación de la placa busca reconocer la labor desarrollada por el profesional en uno de los sectores más emblemáticos del hospital, donde atendió durante años a cientos de pacientes de Ushuaia y de distintos puntos de la provincia.





“Muy merecido”, expresaron vecinos y pacientes al conocer el reconocimiento realizado en el HRU, resaltando la importancia de destacar a quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio de la salud pública.





En medio de un contexto complejo para el sistema sanitario provincial, el homenaje también fue interpretado como una forma de poner en valor el trabajo y la trayectoria de profesionales que dejaron huella dentro del Hospital Regional Ushuaia.



