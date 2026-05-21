Alerta en Ushuaia por derrame de mercaptano: evacuaciones preventivas y suspensión de actividades escolares

Un fuerte olor a gas generó preocupación en distintos sectores de Ushuaia y obligó a intervenir a Bomberos, Defensa Civil y personal de Camuzzi. El incidente estaría vinculado al derrame de mercaptano cerca del barrio 640 Viviendas.

Momentos de preocupación se vivieron este martes en la ciudad de Ushuaia luego de que vecinos reportaran un intenso olor a gas en inmediaciones del barrio 640 Viviendas, AKAR y sectores cercanos al predio de la firma Sanatorium. La situación motivó un importante despliegue preventivo de Bomberos, Defensa Civil y personal de la empresa Camuzzi Gas del Sur.





Con el correr de las horas, trascendió que el episodio estaría relacionado con el derrame de mercaptano en un predio ubicado junto al basural perteneciente a la firma Sanatorium. El mercaptano es una sustancia química utilizada para otorgarle olor al gas natural y permitir detectar posibles fugas, debido a su característico y penetrante aroma.





Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios 2 de Abril, Daniel García llevó tranquilidad a la población y explicó que no se trataría de una fuga de gas. Según indicó, el producto derramado no sería tóxico, aunque sí puede provocar molestias como mareos, náuseas o vómitos debido a la fuerte concentración del olor en el ambiente.





Mientras se desarrollaban tareas para contener y disipar el material derramado, las autoridades recomendaron a los vecinos permanecer dentro de sus viviendas y evitar circular innecesariamente por la zona afectada hasta tanto se normalice la situación.





En paralelo, el Colegio Los Andes informó la suspensión de las actividades correspondientes al turno tarde y solicitó a las familias retirar a los estudiantes como medida preventiva ante la persistencia del olor en el sector cercano al barrio 640 Viviendas.





Hasta el momento no se difundió un comunicado oficial detallado sobre el origen exacto del derrame ni sobre las tareas de remediación ambiental que se llevan adelante. Las autoridades continúan trabajando en el lugar mientras vecinos de distintos sectores de la ciudad permanecen atentos a la evolución del incidente.





El episodio volvió a poner en debate los controles ambientales y los protocolos de seguridad vinculados al manejo de sustancias químicas en sectores urbanos de Ushuaia. La falta de información oficial durante las primeras horas generó incertidumbre entre los vecinos y expuso la necesidad de contar con mecanismos de comunicación más rápidos y precisos ante situaciones de emergencia que impactan directamente sobre la población.