Una mujer fue atropellada en Ushuaia

Un operativo policial se desplegó en las últimas horas en Ushuaia luego de que una mujer fuera embestida por una camioneta sobre calle Balbín al 2400 y el conductor se retirara del lugar tras el hecho.

De acuerdo a la información oficial, personal policial intervino rápidamente en la zona tras recibir el aviso sobre el accidente y constató que la víctima requería asistencia médica inmediata.





La mujer fue atendida en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladada al Hospital Regional Ushuaia para una evaluación más compleja y su correspondiente atención médica.





A partir de las tareas investigativas realizadas por efectivos policiales, horas más tarde se logró localizar una camioneta Ford Ranger que sería la presuntamente involucrada en el episodio.





El vehículo fue secuestrado preventivamente y trasladado para la realización de las pericias correspondientes, con el objetivo de determinar su participación en el hecho y avanzar en la investigación judicial.





Por disposición de la Justicia, el conductor fue notificado de sus derechos y garantías procesales en el marco de la causa iniciada tras el accidente. Las actuaciones continúan mientras se intenta esclarecer completamente cómo ocurrió el episodio y establecer las responsabilidades correspondientes.