Padres en alerta por presencia roedores en la Escuela 30

0 0 12 mayo 2026 2026-05-12T05:13:00-03:00 Editar esta nota

Denuncian presencia de roedores en la Escuela 30 y el Colegio Olga B. de Arko de Ushuaia. Crece la preocupación.

Padres y docentes volvieron a alertar por la presencia de roedores en la Escuela N°30 de Ushuaia, pese a tareas de limpieza realizadas durante el fin de semana. La situación también afectó al Colegio Olga B. de Arko, donde se suspendieron las clases.

La preocupación crece en la comunidad educativa de Ushuaia luego de que padres, docentes y familias denunciaran nuevamente la presencia de roedores en la Escuela Provincial N° 30, un problema que, según señalaron, se mantiene desde el mes de marzo sin una solución definitiva.

De acuerdo a lo manifestado por integrantes de la comunidad escolar, durante el fin de semana se realizaron tareas de limpieza y desinfección en el establecimiento. Sin embargo, este lunes volvieron a detectarse roedores dentro de la institución, situación que generó inquietud entre quienes asisten diariamente al edificio educativo.

A pesar del reclamo y de la preocupación expresada por familias y docentes, desde el equipo directivo se informó que las actividades continuarían con normalidad, decisión que generó cuestionamientos debido a la persistencia del problema sanitario.

El escenario se vuelve aún más sensible por la reciente difusión de información vinculada a casos de hantavirus detectados en un crucero que había partido desde Ushuaia, situación que incrementó la preocupación social en torno a posibles riesgos sanitarios relacionados con roedores.

En paralelo, durante la jornada de ayer también se suspendieron clases en el Colegio Olga B. de Arko debido a una situación similar, lo que volvió a poner bajo discusión las condiciones edilicias y sanitarias de algunos establecimientos educativos de la ciudad.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre nuevas medidas preventivas o eventuales trabajos de saneamiento adicionales en las instituciones afectadas, mientras crecen los pedidos para que las autoridades educativas intervengan con soluciones definitivas.

La reiteración de problemas sanitarios en establecimientos educativos vuelve a encender las alarmas sobre el estado de mantenimiento y control en distintas instituciones de Ushuaia. En medio del invierno y con la preocupación social creciente por enfermedades asociadas a roedores, familias y docentes reclaman respuestas concretas que garanticen condiciones seguras para estudiantes y trabajadores de la educación.

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