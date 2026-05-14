Aumento de sueldo para Melella, Legisladores, funcionarios y miembros de Tribunal de Cuenta.

La actualización salarial impulsada dentro del Tribunal de Cuentas Provincial impacta sobre los haberes de funcionarios jerárquicos de Tierra del Fuego y volvió a generar cuestionamientos

La actualización salarial aplicada dentro del Tribunal de Cuentas de la Provincia volvió a instalar fuertes cuestionamientos políticos y gremiales en Tierra del Fuego, debido al impacto que la medida tiene sobre los salarios de distintos cargos jerárquicos del Estado provincial.





Según se publico en medio del Boletín oficial de Tierra del Fuego del día 30 de Abril del 2026 y resolvió en la Resolución Plenaria Nº 006/2021 y Nº 204/2025 , los miembros del organismo aprobaron para sí mismos un incremento salarial del 3,4% retroactivo a marzo de 2026, mientras que para trabajadores del propio Tribunal el aumento habría sido del 2% a partir de abril . La diferencia generó críticas en distintos sectores debido al contexto económico y social que atraviesa la provincia.





La estructura del Tribunal de Cuentas se encuentra integrada por el presidente, Miguel Longhitano, junto a los vocales contadores Hugo Sebastián Pani y Luis María Capellano, que son quienes apruban e impulsan los aumentos. Los vocales tiene salarios que rondan los 15.000.000,00 (Quince millones de pesos).





El tema tomó relevancia debido a que las escalas salariales del organismo poseen incidencia directa sobre los haberes del gobernador Gustavo Melella, la vicegobernadora, legisladores provinciales y sectores comprendidos dentro del escalafón EPU , lo que amplificó el impacto político de la medida.





La polémica se da además en medio de un escenario marcado por r eclamos sociales vinculados a subsidios al gas , asistencia alimentaria y dificultades presupuestarias en distintas áreas del Estado fueguino . Durante las últimas semanas también crecieron las protestas frente a Casa de Gobierno y cuestionamientos por recortes o problemas de financiamiento en programas provinciales.





Entre los temas que comenzaron a mencionarse públicamente aparece el cierre del edificio donde funcionaba “Fábrica de Talentos” en Ushuaia, además de reclamos vinculados a comedores escolares y asistencia social en distintos puntos de la provincia.





La situación comenzó a generar repercusión en redes sociales y sectores gremiales, donde distintos trabajadores cuestionaron las diferencias entre los incrementos aplicados a funcionarios jerárquicos y las negociaciones salariales del resto de la administración pública.





Hasta el momento no hubo declaraciones oficiales por parte de integrantes del Tribunal de Cuentas respecto a las críticas surgidas tras conocerse la actualización salarial, tampoco se escucharon declaraciones por parte de Legisladores fueguinos.





La discusión sobre los salarios de funcionarios vuelve a ocupar el centro de la escena política fueguina en un contexto atravesado por reclamos económicos, tarifazos y creciente demanda social. Mientras distintos sectores advierten dificultades para sostener programas básicos y asistencia estatal, las actualizaciones salariales de cargos jerárquicos comienzan a profundizar el malestar y el debate sobre las prioridades dentro del Estado provincial.



