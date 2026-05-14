Aumento de sueldo para Melella, Legisladores, funcionarios y miembros de Tribunal de Cuenta.

0 0 14 mayo 2026 2026-05-14T11:45:00-03:00 Editar esta nota

Cuestionan subas salariales que impactan en funcionarios y miembros del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego.

La actualización salarial impulsada dentro del Tribunal de Cuentas Provincial impacta sobre los haberes de funcionarios jerárquicos de Tierra del Fuego y volvió a generar cuestionamientos en medio de reclamos por subsidios, asistencia y crisis económica.
La actualización salarial impulsada dentro del Tribunal de Cuentas Provincial impacta sobre los haberes de funcionarios jerárquicos de Tierra del Fuego y volvió a generar cuestionamientos en medio de reclamos por subsidios, asistencia y crisis económica.

La actualización salarial aplicada dentro del Tribunal de Cuentas de la Provincia volvió a instalar fuertes cuestionamientos políticos y gremiales en Tierra del Fuego, debido al impacto que la medida tiene sobre los salarios de distintos cargos jerárquicos del Estado provincial.

Según se publico en medio del Boletín oficial de Tierra del Fuego del día 30 de Abril del 2026 y resolvió en la Resolución Plenaria Nº 006/2021 y Nº 204/2025, los miembros del organismo aprobaron para sí mismos un incremento salarial del 3,4% retroactivo a marzo de 2026, mientras que para trabajadores del propio Tribunal el aumento habría sido del 2% a partir de abril. La diferencia generó críticas en distintos sectores debido al contexto económico y social que atraviesa la provincia.

La estructura del Tribunal de Cuentas se encuentra integrada por el presidente, Miguel Longhitano, junto a los vocales contadores Hugo Sebastián Pani y Luis María Capellano, que son quienes apruban e impulsan los aumentos. Los vocales tiene salarios que rondan los 15.000.000,00 (Quince millones de pesos). 

El tema tomó relevancia debido a que las escalas salariales del organismo poseen incidencia directa sobre los haberes del gobernador Gustavo Melella, la vicegobernadora, legisladores provinciales y sectores comprendidos dentro del escalafón EPU, lo que amplificó el impacto político de la medida.

La polémica se da además en medio de un escenario marcado por reclamos sociales vinculados a subsidios al gas, asistencia alimentaria y dificultades presupuestarias en distintas áreas del Estado fueguino. Durante las últimas semanas también crecieron las protestas frente a Casa de Gobierno y cuestionamientos por recortes o problemas de financiamiento en programas provinciales.

Entre los temas que comenzaron a mencionarse públicamente aparece el cierre del edificio donde funcionaba “Fábrica de Talentos” en Ushuaia, además de reclamos vinculados a comedores escolares y asistencia social en distintos puntos de la provincia.

La situación comenzó a generar repercusión en redes sociales y sectores gremiales, donde distintos trabajadores cuestionaron las diferencias entre los incrementos aplicados a funcionarios jerárquicos y las negociaciones salariales del resto de la administración pública.

Hasta el momento no hubo declaraciones oficiales por parte de integrantes del Tribunal de Cuentas respecto a las críticas surgidas tras conocerse la actualización salarial, tampoco se escucharon declaraciones por parte de Legisladores fueguinos. 

La discusión sobre los salarios de funcionarios vuelve a ocupar el centro de la escena política fueguina en un contexto atravesado por reclamos económicos, tarifazos y creciente demanda social. Mientras distintos sectores advierten dificultades para sostener programas básicos y asistencia estatal, las actualizaciones salariales de cargos jerárquicos comienzan a profundizar el malestar y el debate sobre las prioridades dentro del Estado provincial.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,94,Interes,2507,Interes General,3365,Internacionales,177,Locales,4535,Noticias Nacionales,1461,Policiale,10,Policiales,11633,Sociedad,5236,Tecno,84,Tendencias,180,Titulares,15459,Ultimas Noticias,13848,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Aumento de sueldo para Melella, Legisladores, funcionarios y miembros de Tribunal de Cuenta.
Aumento de sueldo para Melella, Legisladores, funcionarios y miembros de Tribunal de Cuenta.
Cuestionan subas salariales que impactan en funcionarios y miembros del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGXgvANATbLGCe_u9bRwMhtZK50qQChvAwr0WsUyldrLqHT6gncn8Gufn2ireQAlAIW6XnU5EBaewSmMy4aDobPZWoodwB1keg3RvetLCnu___CstA7mrHpDYAMUlW2tviIEbTNE8yYvIGWQgXFeamPFSTp7tfLKpCyy-bAvY4j2Iae0dGudTM/w640-h366/aumento%20salarial%20en%20medio%20de%20crisis%20social%20para%20melella%20legisladores%20y%20miembros%20de%20tribunal%20de%20cuentas.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGXgvANATbLGCe_u9bRwMhtZK50qQChvAwr0WsUyldrLqHT6gncn8Gufn2ireQAlAIW6XnU5EBaewSmMy4aDobPZWoodwB1keg3RvetLCnu___CstA7mrHpDYAMUlW2tviIEbTNE8yYvIGWQgXFeamPFSTp7tfLKpCyy-bAvY4j2Iae0dGudTM/s72-w640-c-h366/aumento%20salarial%20en%20medio%20de%20crisis%20social%20para%20melella%20legisladores%20y%20miembros%20de%20tribunal%20de%20cuentas.JPG
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/aumento-de-sueldo-para-melella.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/aumento-de-sueldo-para-melella.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos