Se hundió un dique seco de la Armada en el puerto de Ushuaia y generó un fuerte operativo

Un dique seco perteneciente a la Armada Argentina se hundió durante la noche en el sector del muelle comercial, sitio 1, en la ciudad de Ushuaia, generando preocupación y un importante despliegue de personal en la zona.

El hecho se registró en horas nocturnas y motivó la intervención de efectivos de la Armada junto a autoridades portuarias, quienes trabajaron para evaluar la situación y garantizar la seguridad en el área.





Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas afectadas, aunque se iniciaron tareas de inspección para determinar las causas del incidente y el estado de la estructura hundida.





El episodio generó impacto en el ámbito portuario local, dado que se trata de una instalación clave para tareas de mantenimiento y reparación naval en la provincia.





Las autoridades continúan monitoreando la situación y se espera que en las próximas horas se brinde información oficial con mayores precisiones.





El hundimiento de una estructura de estas características vuelve a poner el foco en las condiciones de infraestructura portuaria en Ushuaia y la necesidad de controles permanentes. En una ciudad estratégica para la actividad marítima, este tipo de incidentes no solo genera preocupación operativa, sino también interrogantes sobre mantenimiento y previsión.