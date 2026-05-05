Se hundió un dique seco de la Armada en el puerto de Ushuaia y generó un fuerte operativo

15 0 05 mayo 2026 2026-05-05T04:08:00-03:00 Editar esta nota

Se hundió un dique seco de la Armada en Ushuaia durante la noche en el muelle comercial. Investigan causas del incidente.

El incidente ocurrió durante la noche en el muelle comercial, sitio 1. Intervino personal de la Armada y autoridades portuarias.

Un dique seco perteneciente a la Armada Argentina se hundió durante la noche en el sector del muelle comercial, sitio 1, en la ciudad de Ushuaia, generando preocupación y un importante despliegue de personal en la zona.

El hecho se registró en horas nocturnas y motivó la intervención de efectivos de la Armada junto a autoridades portuarias, quienes trabajaron para evaluar la situación y garantizar la seguridad en el área.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas afectadas, aunque se iniciaron tareas de inspección para determinar las causas del incidente y el estado de la estructura hundida.

El episodio generó impacto en el ámbito portuario local, dado que se trata de una instalación clave para tareas de mantenimiento y reparación naval en la provincia.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y se espera que en las próximas horas se brinde información oficial con mayores precisiones.

El hundimiento de una estructura de estas características vuelve a poner el foco en las condiciones de infraestructura portuaria en Ushuaia y la necesidad de controles permanentes. En una ciudad estratégica para la actividad marítima, este tipo de incidentes no solo genera preocupación operativa, sino también interrogantes sobre mantenimiento y previsión.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 15
  1. Anónimomayo 05, 2026

    Ese dique seco de la Armada lleva años pudriéndose y nunca lo quieren sacar

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  2. Anónimomayo 05, 2026

    Que vayan los 16 héroes de la intervención a refloterlo jajajaa Avellaneda y cía

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  3. Anónimomayo 05, 2026

    Los inútiles de ANPYN

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  4. Anónimomayo 05, 2026

    Ese dique esta re podrido lo tienen al pedo como bocina de avion

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  5. Anónimomayo 05, 2026

    La armada ño tiene ahí como si lo usaran , que lo saquen a la mierda

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  6. Anónimomayo 05, 2026

    PERO LA INTERVERVENCION YA HABIA ARREGLADO TODO ESO, QUE PASO??? SEGURO ALGO HIZO COLLADO QUE AHORA SE PASO PARA ALLA ,CONTRATADO JAJAJJA , QUE ONDA LOS APORTES MONOTRIBUTISTAS?? YA TE AVISO MURCIA QUE TE CORTA LA LICENCIA?? BESOS NENE SEGUI PASIANDO EN LA MOTITO TIRANDO LA BILLETERA LLENA DE GUITA POR AHI, MIENTRAS A LA MELI LE DAMOS MAZITA DURANTE EL DESFILE.

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  7. Anónimomayo 05, 2026

    Ese dique hace muchos años que no está operativo por falta de mantenimiento. Era cuestión de tiempo que se hundiera.

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  8. Anónimomayo 05, 2026

    Ese montón de chatarra está obsoleto desde ase años tendrían que desguasar y liberar ese sitio....ni Murcia ni los que estubieron antes se preocuparon por ese sector el agua está comiendo metros debajo de lo que es plazoleta/muelle.....solo robar y robar es lo que hicieron hdrm

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  9. Anónimomayo 05, 2026

    ahora es un dique mojado ...

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  10. Anónimomayo 05, 2026

    Bueno los chorros inútiles y vagos que estaban antes ya se sabe que no entran más.... ahora se espera que los que intervienen el puerto pongan manos a la obra

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  11. Anónimomayo 05, 2026

    cronicas... que tiene que ver el puerto con una instalación de la armada?, .. si puerto no interviene en nada de la armada...

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  12. Anónimomayo 05, 2026

    Este puerto está para demoler y construir uno bien turístico.. y reordenar el frente del puerto y sacar a los artesanos y taxistas hacer la terminal de colectivos ..los políticos no tiene cerebro.

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  13. Anónimomayo 05, 2026

    Estamos 2026 y en una ciudad turística no hay terminal de colectivos..dan asco el fin del mundo en pobreza..

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  14. Anónimomayo 05, 2026

    Peronismo y radicales la vergüenza de argentina se termina su tiempo.

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  15. Anónimomayo 05, 2026

    Ese dique es de la 2da guerra mundial . Se hundió un montón de veces lo vuelven a reflotar pronto , no como melella q está hundido por la cola y hasta el fondo jajajja

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Cronicas Fueguinas: Se hundió un dique seco de la Armada en el puerto de Ushuaia y generó un fuerte operativo
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