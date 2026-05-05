Se hundió un dique seco de la Armada en el puerto de Ushuaia y generó un fuerte operativo

Se hundió un dique seco de la Armada en Ushuaia durante la noche en el muelle comercial. Investigan causas del incidente.
Un dique seco perteneciente a la Armada Argentina se hundió durante la noche en el sector del muelle comercial, sitio 1, en la ciudad de Ushuaia, generando preocupación y un importante despliegue de personal en la zona.
El hecho se registró en horas nocturnas y motivó la intervención de efectivos de la Armada junto a autoridades portuarias, quienes trabajaron para evaluar la situación y garantizar la seguridad en el área.
Hasta el momento no se informó oficialmente sobre personas afectadas, aunque se iniciaron tareas de inspección para determinar las causas del incidente y el estado de la estructura hundida.
El episodio generó impacto en el ámbito portuario local, dado que se trata de una instalación clave para tareas de mantenimiento y reparación naval en la provincia.
Las autoridades continúan monitoreando la situación y se espera que en las próximas horas se brinde información oficial con mayores precisiones.
El hundimiento de una estructura de estas características vuelve a poner el foco en las condiciones de infraestructura portuaria en Ushuaia y la necesidad de controles permanentes. En una ciudad estratégica para la actividad marítima, este tipo de incidentes no solo genera preocupación operativa, sino también interrogantes sobre mantenimiento y previsión.
Ese dique seco de la Armada lleva años pudriéndose y nunca lo quieren sacarResponderBorrar
Que vayan los 16 héroes de la intervención a refloterlo jajajaa Avellaneda y cíaResponderBorrar
Los inútiles de ANPYNResponderBorrar
Ese dique esta re podrido lo tienen al pedo como bocina de avionResponderBorrar
La armada ño tiene ahí como si lo usaran , que lo saquen a la mierdaResponderBorrar
PERO LA INTERVERVENCION YA HABIA ARREGLADO TODO ESO, QUE PASO??? SEGURO ALGO HIZO COLLADO QUE AHORA SE PASO PARA ALLA ,CONTRATADO JAJAJJA , QUE ONDA LOS APORTES MONOTRIBUTISTAS?? YA TE AVISO MURCIA QUE TE CORTA LA LICENCIA?? BESOS NENE SEGUI PASIANDO EN LA MOTITO TIRANDO LA BILLETERA LLENA DE GUITA POR AHI, MIENTRAS A LA MELI LE DAMOS MAZITA DURANTE EL DESFILE.ResponderBorrar
Ese dique hace muchos años que no está operativo por falta de mantenimiento. Era cuestión de tiempo que se hundiera.ResponderBorrar
Ese montón de chatarra está obsoleto desde ase años tendrían que desguasar y liberar ese sitio....ni Murcia ni los que estubieron antes se preocuparon por ese sector el agua está comiendo metros debajo de lo que es plazoleta/muelle.....solo robar y robar es lo que hicieron hdrmResponderBorrar
ahora es un dique mojado ...ResponderBorrar
Bueno los chorros inútiles y vagos que estaban antes ya se sabe que no entran más.... ahora se espera que los que intervienen el puerto pongan manos a la obraResponderBorrar
cronicas... que tiene que ver el puerto con una instalación de la armada?, .. si puerto no interviene en nada de la armada...ResponderBorrar
Este puerto está para demoler y construir uno bien turístico.. y reordenar el frente del puerto y sacar a los artesanos y taxistas hacer la terminal de colectivos ..los políticos no tiene cerebro.ResponderBorrar
Estamos 2026 y en una ciudad turística no hay terminal de colectivos..dan asco el fin del mundo en pobreza..ResponderBorrar
Peronismo y radicales la vergüenza de argentina se termina su tiempo.ResponderBorrar
Ese dique es de la 2da guerra mundial . Se hundió un montón de veces lo vuelven a reflotar pronto , no como melella q está hundido por la cola y hasta el fondo jajajjaResponderBorrar