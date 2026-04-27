Borracho y durmiendo en plena avenida Alem, crece la preocupación por personas en situación de calle

Ushuaia: un hombre borracho dormía en avenida Alem. Crece la preocupación por personas en situación de calle en la ciudad.

Un episodio de riesgo se registró en las últimas horas en Ushuaia, cuando un hombre en evidente estado de ebriedad fue encontrado durmiendo en plena avenida Leandro Alem, a pocos metros de su intersección con Don Bosco, generando preocupación entre automovilistas y peatones.

Según relataron testigos, el sujeto caminaba con dificultades y signos claros de intoxicación alcohólica. Primero se sentó sobre la calzada y, minutos después, se acostó directamente sobre el asfalto, exponiéndose a ser atropellado por vehículos que circulaban por la zona.

Ante la peligrosa situación, conductores dieron aviso a la Policía, que acudió rápidamente al lugar. Los efectivos lograron dialogar con el hombre, retirarlo de la avenida y posteriormente acompañarlo hasta un aparthotel cercano, donde se encontraba alojado.

El hecho no es aislado. Vecinos de Ushuaia vienen denunciando un incremento de personas en situación de calle en distintos sectores de la ciudad, incluyendo puertas de farmacias, garitas de colectivos y espacios públicos, donde se observan personas durmiendo a la intemperie.

Esta problemática, cada vez más visible, refleja una realidad social que se profundiza y que combina consumo problemático, falta de contención y ausencia de políticas efectivas para abordar situaciones de vulnerabilidad extrema.

Lo ocurrido en avenida Alem expone mucho más que un hecho aislado: evidencia una problemática creciente que el Estado no logra contener. La presencia cada vez mayor de personas en situación de calle en Ushuaia pone en discusión la falta de políticas sociales sostenidas, mientras la respuesta sigue siendo reactiva y no preventiva. Sin intervención integral, estos episodios seguirán repitiéndose con riesgos cada vez mayores.

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