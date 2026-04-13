HORROR EN CHUBUT: EL ACUSADO DEL CRIMEN VIVÍA EN USHUAIA Y TIENE UNA HIJA EN LA CIUDAD

El estremecedor crimen de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia no solo genera conmoción a nivel nacional, sino que también impacta directamente en Ushuaia, donde el principal acusado del hecho tenía arraigo.

Se trata de Maicol González, detenido junto a la madre del menor, Mariela Altamirano, tras confirmarse que el pequeño Ángel López murió a causa de graves traumatismos.





Lo que agrava aún más el caso es que González no solo residió en Ushuaia, específicamente en el barrio Raíces 4, sino que además tendría hijos en la ciudad, lo que encendió la preocupación en distintos sectores de la comunidad.





La detención fue impulsada por el abogado Roberto Castillo, quien representa al padre del niño y calificó el hecho como un “presunto asesinato”, apuntando a un contexto de violencia sostenida.





De acuerdo a la investigación, el menor habría sido víctima de reiterados episodios de agresión. Testimonios incorporados a la causa mencionan gritos, situaciones de maltrato y posibles intentos de encubrimiento por parte de los adultos responsables.





Antecedentes que refuerzan la preocupación en Ushuaia