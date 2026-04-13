HORROR EN CHUBUT: EL ACUSADO DEL CRIMEN VIVÍA EN USHUAIA Y TIENE UNA HIJA EN LA CIUDAD

Crimen en Chubut: el acusado vivía en Ushuaia y tiene hijos en la ciudad. Investigan violencia previa y antecedentes del imputado.
El estremecedor crimen de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia no solo genera conmoción a nivel nacional, sino que también impacta directamente en Ushuaia, donde el principal acusado del hecho tenía arraigo.
Se trata de Maicol González, detenido junto a la madre del menor, Mariela Altamirano, tras confirmarse que el pequeño Ángel López murió a causa de graves traumatismos.
Lo que agrava aún más el caso es que González no solo residió en Ushuaia, específicamente en el barrio Raíces 4, sino que además tendría hijos en la ciudad, lo que encendió la preocupación en distintos sectores de la comunidad.
La detención fue impulsada por el abogado Roberto Castillo, quien representa al padre del niño y calificó el hecho como un “presunto asesinato”, apuntando a un contexto de violencia sostenida.
De acuerdo a la investigación, el menor habría sido víctima de reiterados episodios de agresión. Testimonios incorporados a la causa mencionan gritos, situaciones de maltrato y posibles intentos de encubrimiento por parte de los adultos responsables.
Antecedentes que refuerzan la preocupación en Ushuaia
En la capital fueguina, el nombre de González no sería desconocido. Según trascendió, en 2019 fue denunciado por vecinos por ataques reiterados de perros pitbull que estaban bajo su cuidado, los cuales provocaron la muerte de otros animales.
También se lo vinculó en ese momento a posibles irregularidades en la tenencia de los animales e incluso a un presunto criadero clandestino, lo que derivó en actuaciones judiciales.
Estos antecedentes, sumados al vínculo actual con un caso de extrema violencia, generan inquietud en la comunidad fueguina, especialmente por la presencia de hijos del imputado en la ciudad.
Un caso que interpela más allá de la investigación
Mientras la Justicia avanza para determinar responsabilidades, el caso abre interrogantes sobre los mecanismos de control, prevención y seguimiento en situaciones de violencia.
La brutal muerte del menor no solo expone una tragedia familiar, sino también posibles fallas en la detección temprana de contextos de riesgo.
¿Creés que deberían revisarse los antecedentes de personas vinculadas a hechos violentos cuando tienen menores a cargo?
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