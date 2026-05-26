Detuvieron a una mujer tras agredir a su ex pareja y a otra joven

Un nuevo hecho de violencia se registró este lunes en Río Grande, donde una mujer terminó detenida luego de protagonizar una agresiva escena dentro de una peluquería ubicada sobre calle Punta Popper al 400, en la zona de Chacra 13.

Según la información policial, todo ocurrió cuando Joaquín López se encontraba en el local junto a una amiga identificada como Aylén Ivón Galleguillo, mientras ambos se realizaban un corte de cabello.





En medio de la atención, irrumpió en el lugar Micaela Aylén Amaya, de 31 años, ex pareja del joven, quien habría reaccionado violentamente apenas ingresó a la peluquería.





De acuerdo con la denuncia y los primeros testimonios, la mujer comenzó a agredir físicamente primero a Galleguillo y luego al propio López, propinándoles golpes de puño en el rostro en medio de una fuerte escena de tensión y caos dentro del comercio.





Las víctimas sufrieron lesiones en la zona de los ojos y los pómulos, mientras que el episodio quedó parcialmente registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el local, material que ahora forma parte de la investigación judicial.





Tras el alerta, personal de la Comisaría Quinta intervino rápidamente en el lugar y, en conjunto con la Fiscalía de Flagrancia, avanzó con la detención de la agresora por el presunto delito de lesiones.





El hecho volvió a generar preocupación por los reiterados episodios de violencia interpersonal que se registran en distintos sectores de Río Grande y que en muchos casos terminan ocurriendo en plena vía pública o en comercios de gran circulación de personas.