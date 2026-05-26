Provincia Grande se alinea con Kicillof y avanza en el armado federal del "Movimiento Derecho Futuro"

Dirigentes fueguinas participaron del lanzamiento nacional de MDF Mujeres y Diversidad, el espacio político impulsado por Axel Kicillof mientras el peronismo intenta reordenarse frente al gobierno de Javier Milei.

En medio de la reconfiguración del mapa político opositor y la crisis interna que atraviesa el peronismo a nivel nacional, el espacio fueguino P rovincia Grande comenzó a mostrar señales concretas de alineamiento con el armado político que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).





Dirigentes y funcionarias vinculadas a Provincia Grande participaron del lanzamiento nacional de MDF Mujeres y Diversidad, una estructura política que busca consolidar territorialidad, organización militante y construcción federal en distintas provincias del país frente al escenario político abierto por el gobierno de Javier Milei.





La actividad reunió a referentes políticos, sindicales, universitarios y organizaciones sociales alineadas con el espacio que encabeza Kicillof, quien en los últimos meses comenzó a profundizar su posicionamiento nacional mientras distintos sectores del peronismo buscan nuevos liderazgos y referencias políticas por fuera del kirchnerismo tradicional.





Por Tierra del Fuego participaron la concejal Alejandra Arce ; la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars ; la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Luz Torres ; y la secretaria Legislativa del Concejo Deliberante, Johana Chávez , junto a otras militantes fueguinas vinculadas al espacio Provincia Grande.





Durante el encuentro, Kicillof habló de avanzar en una construcción “nacional y federal” con fuerte presencia territorial y cuestionó el rumbo político y económico impulsado desde la Casa Rosada.





“Estamos poniendo un nuevo ladrillo de una construcción nacional y federal”, sostuvo el mandatario bonaerense durante el lanzamiento del espacio MDF Mujeres y Diversidad.





Desde Provincia Grande interpretaron la convocatoria como parte de un proceso de reorganización política frente al escenario nacional actual y remarcaron la necesidad de construir una alternativa política vinculada a la participación comunitaria y la ampliación de derechos.





“Frente a la resignación, la crueldad y el sálvese quien pueda, hay otro camino: el de la participación, la comunidad organizada y la construcción de un futuro con más derechos”, señalaron desde el espacio fueguino.





La participación de dirigentes de Tierra del Fuego también dejó en evidencia cómo distintos sectores políticos provinciales comienzan a acomodarse dentro de las nuevas estructuras nacionales del peronismo, en un contexto donde crecen las tensiones internas y la disputa por el liderazgo opositor de cara a los próximos años.





Mientras tanto, el MDF busca instalarse como una plataforma política con proyección federal, intentando sumar presencia en provincias del interior y construir volumen político más allá del conurbano bonaerense.



