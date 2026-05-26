Provincia Grande se alinea con Kicillof y avanza en el armado federal del "Movimiento Derecho Futuro"

0 0 26 mayo 2026 2026-05-26T02:53:00-03:00 Editar esta nota

Provincia Grande participó del lanzamiento nacional del espacio político de Axel Kicillof y refuerza su alineamiento con el MDF

Dirigentes fueguinas participaron del lanzamiento nacional de MDF Mujeres y Diversidad, el espacio político impulsado por Axel Kicillof mientras el peronismo intenta reordenarse frente al gobierno de Javier Milei.
Dirigentes fueguinas participaron del lanzamiento nacional de MDF Mujeres y Diversidad, el espacio político impulsado por Axel Kicillof mientras el peronismo intenta reordenarse frente al gobierno de Javier Milei.

En medio de la reconfiguración del mapa político opositor y la crisis interna que atraviesa el peronismo a nivel nacional, el espacio fueguino Provincia Grande comenzó a mostrar señales concretas de alineamiento con el armado político que impulsa el gobernador bonaerense Axel Kicillof a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Dirigentes y funcionarias vinculadas a Provincia Grande participaron del lanzamiento nacional de MDF Mujeres y Diversidad, una estructura política que busca consolidar territorialidad, organización militante y construcción federal en distintas provincias del país frente al escenario político abierto por el gobierno de Javier Milei.

La actividad reunió a referentes políticos, sindicales, universitarios y organizaciones sociales alineadas con el espacio que encabeza Kicillof, quien en los últimos meses comenzó a profundizar su posicionamiento nacional mientras distintos sectores del peronismo buscan nuevos liderazgos y referencias políticas por fuera del kirchnerismo tradicional.

Por Tierra del Fuego participaron la concejal Alejandra Arce; la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars; la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Luz Torres; y la secretaria Legislativa del Concejo Deliberante, Johana Chávez, junto a otras militantes fueguinas vinculadas al espacio Provincia Grande.

Durante el encuentro, Kicillof habló de avanzar en una construcción “nacional y federal” con fuerte presencia territorial y cuestionó el rumbo político y económico impulsado desde la Casa Rosada.

“Estamos poniendo un nuevo ladrillo de una construcción nacional y federal”, sostuvo el mandatario bonaerense durante el lanzamiento del espacio MDF Mujeres y Diversidad.

Desde Provincia Grande interpretaron la convocatoria como parte de un proceso de reorganización política frente al escenario nacional actual y remarcaron la necesidad de construir una alternativa política vinculada a la participación comunitaria y la ampliación de derechos.

“Frente a la resignación, la crueldad y el sálvese quien pueda, hay otro camino: el de la participación, la comunidad organizada y la construcción de un futuro con más derechos”, señalaron desde el espacio fueguino.

La participación de dirigentes de Tierra del Fuego también dejó en evidencia cómo distintos sectores políticos provinciales comienzan a acomodarse dentro de las nuevas estructuras nacionales del peronismo, en un contexto donde crecen las tensiones internas y la disputa por el liderazgo opositor de cara a los próximos años.

Mientras tanto, el MDF busca instalarse como una plataforma política con proyección federal, intentando sumar presencia en provincias del interior y construir volumen político más allá del conurbano bonaerense.

EL PERONISMO BUSCA REORDENARSE MIENTRAS CRECEN LAS INTERNAS Y LOS NUEVOS ARMADOS

El acercamiento de Provincia Grande al espacio de Kicillof refleja además cómo algunos sectores fueguinos comienzan a buscar posicionamiento dentro de un peronismo fragmentado, golpeado electoralmente y todavía sin una conducción nacional clara tras la llegada de Milei al poder.

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