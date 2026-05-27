Piden 4 años de prisión para Carlos córdoba y “miguelón” Arana en el juicio por las viviendas de ate

La Fiscalía avanzó con un duro pedido de condena en la causa por las presuntas estafas vinculadas a las 128 viviendas de ATE en Barrancas del Río Pipo. El fiscal Daniel Curtale solicitó 4 años de prisión para el sindicalista Carlos Córdoba y para Miguel “Miguelón” Arana, mientras que pidió la absolución de Eric Moscoso Panoso por falta de pruebas suficientes.

El juicio oral y público por las presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a la adjudicación de viviendas sociales de ATE ingresó en su etapa decisiva este miércoles, con los alegatos de la Fiscalía y un fuerte pedido de condena contra los principales imputados.





Durante su exposición ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia, el fiscal Daniel Curtale solicitó 4 años de prisión efectiva para Carlos Córdoba y para Miguel “Miguelón” Arana, ambos acusados de participar en una serie de maniobras defraudatorias relacionadas con el programa de 128 viviendas del sector Barrancas del Río Pipo.





La acusación sostiene que los imputados habrían captado dinero de personas con la promesa de acceder a viviendas sociales, pese a que muchos de los supuestos beneficiarios no cumplían con los requisitos exigidos por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV).





Durante el debate oral declararon más de 20 damnificados, quienes relataron haber entregado importantes sumas de dinero en efectivo con la expectativa de ingresar a los listados habitacionales impulsados desde el gremio estatal.





En paralelo, también prestaron testimonio ex funcionarios del IPV, entre ellos el ex presidente del organismo Gustavo Vázquez, quien confirmó que desde ATE se realizaban gestiones vinculadas a postulaciones de viviendas y que existían irregularidades en algunos de los casos presentados.





Además, desde el área social del IPV señalaron durante el juicio que detectaron postulantes que ni siquiera eran empleados estatales y que no reunían las condiciones mínimas requeridas para acceder a los programas habitacionales.





Uno de los puntos más sensibles del debate estuvo vinculado al dinero entregado por los denunciantes. Según varios testimonios, parte de esos fondos habrían sido recibidos directamente por Arana y también por el fallecido dirigente Belbey, quien había sido inicialmente investigado en la causa.





En tanto, respecto del empresario Eric Moscoso Panoso —acusado de presunto lavado de activos mediante la compra de maquinaria vial— el fiscal solicitó su absolución por el beneficio de la duda, al considerar que no logró acreditarse con el grado de certeza requerido su participación en las maniobras investigadas.





La causa se transformó en uno de los procesos judiciales más delicados y políticamente sensibles de los últimos años en Tierra del Fuego, debido al fuerte impacto social generado por las denuncias de familias que aseguraron haber entregado todos sus ahorros con la esperanza de acceder a una vivienda propia.





Ahora será el turno de los abogados defensores, quienes deberán intentar desacreditar la acusación fiscal antes de que el Tribunal dicte sentencia en las próximas jornadas.





El avance del juicio deja expuesto uno de los escándalos más graves vinculados al manejo de viviendas sociales en Tierra del Fuego. Mientras decenas de familias aseguran haber sido engañadas durante años en medio de la desesperación por acceder a una casa propia, la causa también golpea de lleno a uno de los sindicatos más poderosos de la provincia y vuelve a poner bajo la lupa el manejo político y gremial de los programas habitacionales.