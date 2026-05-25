La desesperación por la caja: La legislatura no pudo salvar el "goteo" y Melella le cerró la canilla a los intendente

La interna política en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo cargado de tensión, desesperación y pelea por recursos, luego de que la Legislatura no lograra reunir los votos necesarios para insistir con la denominada “ley de goteo”, una herramienta impulsada para garantizar transferencias automáticas y diarias de fondos provinciales a los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

Detrás del discurso institucional y los argumentos técnicos, lo que quedó expuesto fue la fuerte crisis financiera que atraviesan las intendencias fueguinas , que buscan desesperadamente asegurarse financiamiento en medio del deterioro económico, caída de recaudación y aumento del gasto político y salarial.





La iniciativa, aprobada originalmente el 30 de abril, pretendía obligar al Gobierno provincial a girar diariamente los fondos coparticipables a los municipios, quitándole margen de maniobra al Ejecutivo de Gustavo Melella sobre el manejo de la caja provincial.





Sin embargo, el gobernador vetó totalmente la ley mediante el decreto 866/26 y la oposición no consiguió los dos tercios necesarios para revertir esa decisión dentro de la Legislatura.





El fracaso legislativo dejó al descubierto algo mucho más profundo: la feroz disputa por los recursos públicos entre dirigentes que hasta hace poco compartían armado político, acuerdos electorales y discursos de unidad.





Hoy, en medio de una provincia golpeada económicamente, los intendentes buscan asegurarse un pedazo cada vez mayor de la “torta” provincial para sostener administraciones que muestran señales de agotamiento financiero, mientras el Gobierno provincial intenta conservar el control absoluto de los fondos.





La situación refleja cómo antiguos aliados políticos comenzaron a enfrentarse abiertamente por el reparto de recursos. Lo que antes eran actos compartidos, acuerdos partidarios y fotos de campaña, ahora se transformó en una guerra silenciosa por la supervivencia económica de los municipios.





Municipios con problemas financieros y pelea abierta por la caja





La denominada “ley de goteo” era vista por las intendencias como una herramienta clave para garantizar liquidez inmediata en medio de crecientes dificultades financieras.





Detrás de la insistencia legislativa aparecía la necesidad urgente de varios municipios de sostener pagos salariales, contratos, servicios y funcionamiento básico, en un contexto donde cada vez resulta más complejo equilibrar las cuentas públicas.





Desde el Gobierno provincial defendieron el veto asegurando que el mecanismo implicaba una “inadmisible invasión” sobre facultades del Ejecutivo y que además generaba riesgos operativos y financieros para la Provincia.





Pero políticamente el mensaje fue claro: Melella decidió no ceder el control de la caja provincial en medio de la creciente presión de los intendentes.





En paralelo, también quedó firme el veto a la ley que congelaba tarifas y prohibía cortes de servicios esenciales durante el invierno. El Ejecutivo sostuvo que la medida ponía en riesgo el financiamiento del sistema energético y podía derivar en un fuerte desfinanciamiento de los servicios públicos.





De la reforma constitucional a la pelea por los fondos





La tensión política ya no gira únicamente alrededor de la reforma constitucional impulsada por Melella. Ahora la pelea central parece concentrarse en el manejo de los recursos y el financiamiento estatal.





Mientras los municipios reclaman más fondos y garantías automáticas de transferencia, el Ejecutivo provincial busca sostener el control financiero en una provincia cada vez más golpeada por la crisis económica.





La sesión legislativa terminó exponiendo una postal que hace pocos años parecía impensada: sectores políticos que compartían alianzas y estructuras de poder hoy enfrentados abiertamente por dinero, recursos y control político.





Porque detrás del discurso institucional, la pelea real parece ser otra: quién maneja la caja en una Tierra del Fuego donde la crisis económica empieza a mostrar el agotamiento de todos los niveles del Estado.