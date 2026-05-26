(Vídeo) Vecinos denuncian fiesta en la vereda

0 0 26 mayo 2026 2026-05-26T00:04:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos denunciaron ruidos molestos y disturbios por una fiesta callejera con parlantes y micrófono sobre avenida Alem en Ushuaia.

Vecinos aseguran que no podían ni hablar dentro de sus casas por el volumen de la música. Denuncian falta de respuestas tras llamar al 101 y apuntan contra la ausencia de controles municipales y policiales en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Vecinos aseguran que no podían ni hablar dentro de sus casas por el volumen de la música. Denuncian falta de respuestas tras llamar al 101 y apuntan contra la ausencia de controles municipales y policiales en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Un nuevo episodio de ruidos molestos y disturbios volvió a generar indignación entre vecinos de Ushuaia, esta vez sobre avenida Alem casi Río Negro, donde denunciaron que una reunión realizada en plena vía pública terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para quienes viven en la zona.

Según relataron frentistas del sector, un grupo de personas armó una carpa sobre la vereda con enormes parlantes, luces y micrófono, manteniendo la música a un volumen extremadamente alto durante varias horas en una zona donde conviven comercios y viviendas familiares.

“El ruido era insoportable. No se podía ni escuchar la televisión dentro de casa. Teníamos que gritarnos entre nosotros para poder hablar”, expresó una vecina visiblemente molesta por la situación que afectó completamente la tranquilidad del sector.

El enojo aumentó todavía más luego de que vecinos intentaran comunicarse con el 101 para denunciar lo ocurrido. Según indicaron, desde la línea policial les habrían respondido que “hasta las 22 horas no se puede hacer nada”, pese a que la música ya generaba importantes molestias desde mucho antes.

La situación volvió a dejar expuesta la falta de controles efectivos frente a reuniones improvisadas, fiestas callejeras y utilización de equipos de sonido de gran potencia en distintos barrios de Ushuaia, una problemática que vecinos aseguran se repite cada vez con mayor frecuencia sin respuestas concretas por parte de las autoridades.

Además del volumen extremo de la música, los frentistas advirtieron sobre el uso de micrófonos y luces instaladas directamente sobre la vía pública, transformando la vereda prácticamente en un boliche improvisado en plena zona urbana.

Mientras tanto, crece el malestar entre residentes que cuestionan la falta de intervención municipal y policial para evitar situaciones que alteran el descanso, generan contaminación sonora y afectan la convivencia cotidiana en distintos sectores de la ciudad.

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Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Vecinos denuncian fiesta en la vereda
(Vídeo) Vecinos denuncian fiesta en la vereda
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