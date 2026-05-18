“Parece una zona de guerra”: vecinos estallan por la basura y los autos abandonados en plena calle de Ushuaia

Vecinos de Ushuaia expresaron fuerte malestar por el estado de abandono que presenta un sector de calle La Pampa, entre Islas del Atlántico Sur y Alem, donde denuncian acumulación de basura, vehículos en desuso y falta de intervención municipal.

Las imágenes enviadas a la redacción generaron repercusión debido al deterioro visible del lugar. Algunos vecinos incluso compararon el sector con “una zona de guerra” , describiendo el impacto visual que provocan los autos abandonados, restos de chatarra y residuos acumulados sobre la vía pública.





Según señalaron habitantes del sector, habría al menos cuatro vehículos fuera de circulación que permanecen desde hace tiempo en el lugar, situación que —afirman— contribuye al abandono general y favorece que continúe acumulándose basura.





“Uno limpia o reclama, pero como nadie viene a retirar nada, la gente termina tirando más residuos”, manifestaron vecinos que aseguran haber realizado pedidos reiterados ante áreas municipales para solicitar limpieza y remoción de chatarra. Es importante destacar, que quien realiza la denuncia, ha manifestado que se reclamo en la Municipalidad, pero no recibió respuestas.





El reclamo también apunta a la falta de controles y mantenimiento urbano en distintos sectores barriales de Ushuaia, donde residentes sostienen que existen demoras en la respuesta frente a denuncias vinculadas a residuos, vehículos abandonados y saneamiento de espacios públicos.





Hasta el momento no trascendió oficialmente si se avanzará con operativos de limpieza o retiro de vehículos en el sector denunciado.





La comparación realizada por vecinos refleja el nivel de deterioro y cansancio social que generan este tipo de situaciones cuando los reclamos se acumulan sin respuestas visibles. Más allá del tono utilizado en las publicaciones, el trasfondo vuelve a poner en debate la necesidad de fortalecer las tareas de mantenimiento urbano y atención barrial para evitar que sectores de la ciudad queden atrapados en el abandono y la acumulación de residuos.



