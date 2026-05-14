Mientras crecen los reclamos salariales y sociales, el Gobierno fueguino ratificó una contratación por casi $4.000 millones para software e inteligencia artificial

0 0 14 mayo 2026 2026-05-14T12:40:00-03:00 Editar esta nota

Tierra del Fuego ratificó una contratación por casi $4.000 millones para software e inteligencia artificial.

La Agencia de Innovación Fueguina confirmó una contratación directa millonaria para desarrollo de software, IA y mantenimiento de plataformas digitales por 24 meses. La medida quedó oficializada mediante resolución firmada por Analía Cubino.

El Gobierno de Tierra del Fuego ratificó una contratación directa por casi 4.000 millones de pesos destinada al desarrollo de software, inteligencia artificial y mantenimiento de plataformas digitales para la Agencia de Innovación Fueguina, en medio de un contexto atravesado por reclamos salariales, protestas sociales y cuestionamientos por la situación económica provincial.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Presidencia A.I.T.F. Nº 201/2026, firmada por Analía Cubino y publicada en el Boletín Oficial provincial. Allí se ratifica la adjudicación a la empresa NOMADE SOFT S.R.L. en el marco de la Contratación Directa Nº 08/2026 – RAF 29, por un monto total de $3.984.000.000. recordemos que en enero, se dío a conocer otra contratación directa, que no se publico en el boletín oficial, hasta el mes de Junio 2026. (VER)

Según consta en la documentación oficial, el proyecto contempla durante 24 meses el “desarrollo de software con innovación tecnológica e inteligencia artificial, soporte y mantenimiento de aplicativos de software de la Plataforma Gubernamental SUITE GEN y sistemas relacionados”.

La resolución también rechaza una impugnación presentada por la firma CUMBRESOFT SAS, que había cuestionado el procedimiento administrativo vinculado a la contratación.

La confirmación del gasto comenzó a generar repercusión política debido al contexto económico que atraviesa la provincia, marcado por reclamos docentes, protestas por subsidios al gas, cuestionamientos salariales dentro del Estado y dificultades presupuestarias expuestas en distintas áreas públicas.

En las últimas semanas también crecieron los debates sobre prioridades de inversión dentro de la administración provincial, especialmente luego de reclamos vinculados a asistencia social, infraestructura escolar y financiamiento de programas estatales.

La difusión de la contratación volvió además a instalar discusiones sobre el volumen de recursos destinados a tecnología, digitalización e inteligencia artificial dentro del Estado fueguino, en un escenario donde distintos sectores vienen reclamando mayores respuestas ante problemáticas sociales y económicas urgentes.

La resolución oficial puede consultarse públicamente en el Boletín Oficial de la provincia. Resolución A.I.T.F. Nº 201/2026

contratacion millonaria de 4.000 millones para inteligencia artificial del goierno de melella

La millonaria contratación vuelve a abrir el debate sobre las prioridades presupuestarias del Estado fueguino en un contexto de fuerte sensibilidad social. Mientras distintos sectores reclaman asistencia, salarios y mejoras en servicios esenciales, las inversiones vinculadas a tecnología e inteligencia artificial comienzan a quedar bajo la lupa política y pública dentro de la provincia.

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Cronicas Fueguinas: Mientras crecen los reclamos salariales y sociales, el Gobierno fueguino ratificó una contratación por casi $4.000 millones para software e inteligencia artificial
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