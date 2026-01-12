Informe Especial: Mil millones “a dedo” y seis meses de silencio que sacuden la transparencia pública

La “exclusividad” como escudo legal





El argumento utilizado por el Gobierno vuelve a ser el mismo de siempre: la “exclusividad técnica”. Nomade Soft es la desarrolladora del sistema GEN, sucesor del histórico SIGA que funciona en la administración pública desde 2004. Bajo esa premisa, la empresa se presenta como el único proveedor posible.





Amparados en el Artículo 18 de la Ley 1015, las autoridades recurrieron a la contratación directa, evitando cualquier instancia de Licitación Pública. El resultado es una zona gris donde no existe competencia de precios, ni comparación de ofertas, ni posibilidad real de evaluar alternativas.





Desde el punto de vista técnico, especialistas coinciden en que otras empresas podrían prestar servicios de hosting, soporte o infraestructura en la nube. Sin embargo, la decisión política ha sido mantener un esquema cerrado que, en la práctica, consolida un monopolio tecnológico de más de dos décadas.

Una provincia sin competencia ni control





Al evitar la licitación, la Provincia renuncia a:

Obtener mejores precios Acceder a servicios de mayor calidad Garantizar transparencia en el uso de fondos públicos Promover la competencia en el sector tecnológico

La dependencia exclusiva de un único proveedor convierte a la administración pública en rehén de contratos millonarios que se renuevan sin control real, sin auditorías públicas y sin debate legislativo.



