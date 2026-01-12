Informe Especial: Mil millones “a dedo” y seis meses de silencio que sacuden la transparencia pública

En un contexto donde la austeridad y la transparencia deberían ser los pilares de la administración pública, la Agencia de Innovación de la ...
En un contexto donde la austeridad y la transparencia deberían ser los pilares de la administración pública, la Agencia de Innovación de la Provincia volvió a encender las alarmas. A través de la Resolución N.º 0319/2025, el Gobierno fueguino adjudicó de manera directa la suma de $1.232.644.298,58 a la empresa Nomade Soft S.R.L., consolidando una dependencia tecnológica que mantiene a la provincia “atada de pies y manos”.
Lo más grave no es solo el monto millonario, sino el silencio administrativo: el acto fue firmado el 4 de julio de 2025, pero recién se publicó en el Boletín Oficial el 5 de enero de 2026, es decir, seis meses después. Durante ese período, la ciudadanía estuvo completamente al margen de una decisión que compromete fondos públicos de enorme magnitud.
La “exclusividad” como escudo legal
El argumento utilizado por el Gobierno vuelve a ser el mismo de siempre: la “exclusividad técnica”. Nomade Soft es la desarrolladora del sistema GEN, sucesor del histórico SIGA que funciona en la administración pública desde 2004. Bajo esa premisa, la empresa se presenta como el único proveedor posible.
Amparados en el Artículo 18 de la Ley 1015, las autoridades recurrieron a la contratación directa, evitando cualquier instancia de Licitación Pública. El resultado es una zona gris donde no existe competencia de precios, ni comparación de ofertas, ni posibilidad real de evaluar alternativas.
Desde el punto de vista técnico, especialistas coinciden en que otras empresas podrían prestar servicios de hosting, soporte o infraestructura en la nube. Sin embargo, la decisión política ha sido mantener un esquema cerrado que, en la práctica, consolida un monopolio tecnológico de más de dos décadas.
Una provincia sin competencia ni control
Al evitar la licitación, la Provincia renuncia a:
- Obtener mejores precios
- Acceder a servicios de mayor calidad
- Garantizar transparencia en el uso de fondos públicos
- Promover la competencia en el sector tecnológico
La dependencia exclusiva de un único proveedor convierte a la administración pública en rehén de contratos millonarios que se renuevan sin control real, sin auditorías públicas y sin debate legislativo.
Seis meses a espaldas de la Constitución
Uno de los aspectos más graves del caso es la vulneración del Artículo 8° de la Constitución de Tierra del Fuego, que establece la obligatoriedad de la publicidad de los actos de gobierno para que tengan validez y eficacia.
Los datos son contundentes:
- Firma del acto: 4 de julio de 2025
- Publicación oficial: 5 de enero de 2026
Durante medio año, la adjudicación de más de 1.200 millones de pesos permaneció oculta para la ciudadanía, sin posibilidad de control social, político ni judicial.
Este tipo de prácticas no solo debilitan la transparencia institucional, sino que refuerzan la desconfianza en el manejo de los recursos públicos.
El fantasma del “monopolio tecnológico”
Con cada contratación directa, la Provincia profundiza una estructura cerrada, costosa y poco transparente. Nomade Soft no solo mantiene el control del sistema administrativo central, sino que continúa recibiendo adjudicaciones millonarias sin competencia.
¿Quién controla a los que controlan el sistema?
Mientras el discurso oficial habla de innovación, modernización y eficiencia, los hechos muestran un esquema rígido, opaco y concentrado, donde los mismos actores siguen beneficiándose, sin rendición de cuentas.
todo delito en posible en este gobierno y el ministerio publico fiscal no existe, resultado la provincia que tenemos, Melella quedará en la historia de la provincia como el mas corrupto sin dudas junto al poder judicialResponderBorrar
y la Agencia de Innovacion? cuando cierran ese antro?ResponderBorrar
LOS COMPLICES DE TODOS ESTOS ACTOS SON LOS VOTANTES DE ESTE MARICON HIJO DE PUTA!!!ResponderBorrar
¿Para cuándo Juicio Político?. Por muchísimo menos a Colazo lo rajaron a la mierda.ResponderBorrar