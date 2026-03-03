Urgente: Cadena de solidaridad por Anita, la pequeña “guerrera del Fin del Mundo” que lucha por su salud en Buenos Aires

Anita, niña de Ushuaia, lucha por su salud en Buenos Aires. Piden ayuda para sostener su tratamiento.
Ana Franchesca Cuello Mansilla, conocida cariñosamente como Anita, atraviesa uno de los desafíos más duros de su corta vida. Con apenas 9 años, la niña oriunda de Ushuaia enfrenta un diagnóstico médico de extrema complejidad que incluye exostosis múltiple, enfermedad de Ollier e hipoacusia.
Su tratamiento la llevó a trasladarse junto a su familia a Buenos Aires, donde es atendida en el Hospital Británico de Buenos Aires, centro médico de referencia en intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Sin embargo, cuando parecía que el camino comenzaba a ordenarse, surgió un obstáculo inesperado: la burocracia.
Cirugías postergadas y tiempos que juegan en contra
Una de las intervenciones más importantes, prevista originalmente para el 30 de enero, debió ser suspendida debido a que la obra social no autorizó en tiempo y forma los materiales quirúrgicos necesarios. La postergación no es un simple trámite administrativo: implica dolor, retroceso en el tratamiento y un desgaste físico y emocional para Anita.
Actualmente, el plan médico contempla cirugías por etapas. Primero deberán intervenir sus rodillas, luego avanzar con la remoción de tumores y finalmente abordar la zona de la cadera. Se trata de procedimientos progresivos, altamente invasivos y físicamente demandantes, que requieren planificación, estabilidad y acompañamiento constante.
Desde el entorno familiar fueron claros: “La realidad es que nos necesita más que nunca. La burocracia, los tiempos y las autorizaciones están jugando en contra”.
Una familia lejos del “Fin del Mundo”
Mientras esperan la reprogramación de los turnos y nuevas autorizaciones, la familia Mansilla atraviesa una situación económica crítica.
Lejos de Ushuaia, sin su red de contención habitual, deben afrontar alquiler, alimentación, traslados y gastos diarios en Buenos Aires. La permanencia en la capital se volvió indispensable para no interrumpir el tratamiento, pero financieramente insostenible sin ayuda solidaria.
Por ello, se lanzó una campaña para colaborar con Anita y su familia.
Cómo ayudar:
Alias de transferencia: ANITAA.CM
Titular: Valeria Mansilla (madre de Anita)
Cada aporte, por pequeño que sea, suma para que Anita pueda continuar su tratamiento sin que la falta de recursos económicos sea un obstáculo adicional en esta batalla por su salud.
Un llamado a la comunidad fueguina
La historia de Anita moviliza desde el extremo sur del país hasta la capital. Hoy, más que nunca, necesita del acompañamiento de toda la comunidad. La solidaridad puede marcar la diferencia.
