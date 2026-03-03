Urgente: Cadena de solidaridad por Anita, la pequeña “guerrera del Fin del Mundo” que lucha por su salud en Buenos Aires

Cirugías postergadas y tiempos que juegan en contra





Una de las intervenciones más importantes, prevista originalmente para el 30 de enero, debió ser suspendida debido a que la obra social no autorizó en tiempo y forma los materiales quirúrgicos necesarios. La postergación no es un simple trámite administrativo: implica dolor, retroceso en el tratamiento y un desgaste físico y emocional para Anita.





Actualmente, el plan médico contempla cirugías por etapas. Primero deberán intervenir sus rodillas, luego avanzar con la remoción de tumores y finalmente abordar la zona de la cadera. Se trata de procedimientos progresivos, altamente invasivos y físicamente demandantes, que requieren planificación, estabilidad y acompañamiento constante.



