El millonario “blindaje” de Melella: USD 60.000 para un estudio privado en medio del conflicto por el Puerto

0 0 02 marzo 2026 2026-03-02T09:05:00-03:00 Editar esta nota

Denuncian irregularidades en contratación por USD 60.000 del Puerto de Ushuaia.

La Dirección Provincial de Puertos contrató en forma directa y en dólares al Estudio YMAZ por USD 60.000 mientras el Fiscal de Estado se excusó por investigar irregularidades en el organismo. Ciudadanos presentaron una denuncia formal ante autoridades nacionales y provinciales.

El 29 de enero de 2026, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Marcial Murcia, firmó la Resolución RES-122-2026 mediante la cual se aprobó una contratación directa por USD 60.000 —equivalente a aproximadamente 87,9 millones de pesos al tipo de cambio vigente al momento— a favor del estudio YMAZ Abogados S.R.L., con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objeto declarado fue la elaboración de “estrategias judiciales” frente a la intervención dispuesta por la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sobre el Puerto de Ushuaia.

Sin embargo, la contratación generó cuestionamientos debido a que el mismo estudio ya posee un contrato ordinario vigente con la DPP (Contrato N.º 1339), por el cual factura más de 1,5 millón de pesos mensuales por asesoramiento jurídico general, según constancias de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Excusación del Fiscal de Estado

El 5 de febrero, el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre presentó su excusación formal mediante Nota F.E. Nº 30/26, argumentando que la Fiscalía se encontraba investigando irregularidades internas en la DPP y que la demanda federal impulsada por el gobernador Gustavo Melella se había presentado sin su intervención formal previa.

En el documento se mencionaron “hechos consumados”, “discrepancias sustanciales” e “inacción del ente autárquico”, generando un escenario institucional inusual en el conflicto.
Denuncia formal ante autoridades nacionales y provinciales

En paralelo, un grupo de ciudadanos de Tierra del Fuego —que manifestó optar por el anonimato por temor a represalias— informó haber remitido documentación y denuncia formal ante las siguientes autoridades:
  • Javier Milei, Presidente de la Nación
  • Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia
  • Victoria Villarruel, Presidenta del Senado
  • Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados
Asimismo, la presentación fue dirigida a la Fiscalía de Estado provincial y a la Legislatura de Tierra del Fuego.

En la denuncia se solicita la investigación de presuntas irregularidades vinculadas a la contratación del estudio YMAZ y se menciona como funcionarios involucrados al gobernador Gustavo Melella, la vicegobernadora Mónica Urquiza, el presidente del Tribunal de Cuentas Miguel Longhitano, el vocal contador Hugo Pani y el presidente de la DPP Roberto Murcia.

Hechos señalados en la presentación. Entre los puntos cuestionados se destacan:
  1. Contratación directa en dólares por USD 60.000 mediante RES-122-2026.
  2. Existencia de contrato ordinario simultáneo con el mismo estudio jurídico.
  3. Ausencia de control preventivo del Tribunal de Cuentas.
Excusación del Fiscal de Estado por conflicto institucional. Falta de publicación inmediata en el Boletín Oficial.

En el escrito se solicita la investigación inmediata del expediente DPP-E-30-2026, eventual secuestro de pagos realizados y citación de los funcionarios mencionados.

Contratacion directa del puerto sobre un contrato que se paga mensualmente a la misma empresa puerto de ushuaia

Un conflicto institucional en escalada

La intervención del Puerto de Ushuaia abrió un frente político, judicial y administrativo de alto impacto. Mientras el Ejecutivo provincial sostiene que la contratación extraordinaria responde a la necesidad de defensa institucional ante una medida federal, los denunciantes plantean que podría existir superposición contractual y posibles irregularidades administrativas que deben ser investigadas.

El caso podría escalar tanto en el ámbito judicial como legislativo, en función de las actuaciones que adopten los organismos de control.

El dato político: silencio selectivo

Un punto que llamó particularmente la atención es que, dentro del ámbito legislativo provincial, los únicos que no recibieron la denuncia —sin siquiera acceder a la documentación— fueron los legisladores Juan Carlos Pino y Federico Greve.

La omisión resulta significativa en un contexto donde el control político debería ejercerse con independencia de alineamientos partidarios.

Conclusión

La contratación RES-122-2026 no aparece como un acto administrativo aislado, sino como parte de una arquitectura defensiva montada en paralelo a una investigación interna y a una intervención nacional que amenaza con exponer irregularidades estructurales dentro de la DPP.

El conflicto ya no es únicamente portuario. Es institucional.

Y la pregunta central es si los 87 millones de pesos fueron destinados a defender al Puerto… o a blindar responsabilidades.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2469,Interes General,3327,Internacionales,170,Locales,4317,Noticias Nacionales,1452,Policiale,8,Policiales,11569,Sociedad,5191,Tecno,82,Tendencias,176,Titulares,15215,Ultimas Noticias,13604,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: El millonario “blindaje” de Melella: USD 60.000 para un estudio privado en medio del conflicto por el Puerto
El millonario “blindaje” de Melella: USD 60.000 para un estudio privado en medio del conflicto por el Puerto
Denuncian irregularidades en contratación por USD 60.000 del Puerto de Ushuaia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil66V3eT1uMKL1kfp4KHrX69jAW2USoAI6U1XXXxG7bRwOSYgQlJ-2tyinDwPbWorRIfhse66xWnIjhogopGSivg693_t2Ts6xwjQT0WE825vM9NtywIsk6SNAPYcuh2xBamrFwSWrcgjiCY08149loP1BBPa_Tsw5E-tJufBtSlk64n1PODnk/w640-h384/87%20millones%20de%20pesos%20para%20nada-%20la%20Justicia%20rechaz%C3%B3%20la%20cautelar%20y%20dej%C3%B3%20en%20evidencia%20la%20improvisa.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil66V3eT1uMKL1kfp4KHrX69jAW2USoAI6U1XXXxG7bRwOSYgQlJ-2tyinDwPbWorRIfhse66xWnIjhogopGSivg693_t2Ts6xwjQT0WE825vM9NtywIsk6SNAPYcuh2xBamrFwSWrcgjiCY08149loP1BBPa_Tsw5E-tJufBtSlk64n1PODnk/s72-w640-c-h384/87%20millones%20de%20pesos%20para%20nada-%20la%20Justicia%20rechaz%C3%B3%20la%20cautelar%20y%20dej%C3%B3%20en%20evidencia%20la%20improvisa.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/el-millonario-blindaje-de-melella-usd.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/el-millonario-blindaje-de-melella-usd.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos