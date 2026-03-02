El millonario “blindaje” de Melella: USD 60.000 para un estudio privado en medio del conflicto por el Puerto

El 29 de enero de 2026, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), Roberto Marcial Murcia, firmó la Resolución RES-122-2026 mediante la cual se aprobó una contratación directa por USD 60.000 —equivalente a aproximadamente 87,9 millones de pesos al tipo de cambio vigente al momento— a favor del estudio YMAZ Abogados S.R.L., con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.





El objeto declarado fue la elaboración de “estrategias judiciales” frente a la intervención dispuesta por la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sobre el Puerto de Ushuaia.





Sin embargo, la contratación generó cuestionamientos debido a que el mismo estudio ya posee un contrato ordinario vigente con la DPP (Contrato N.º 1339), por el cual factura más de 1,5 millón de pesos mensuales por asesoramiento jurídico general, según constancias de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.



