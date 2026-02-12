Confirman el procesamiento y embargo por $60 millones a Luis Simón Bechis y exdirigentes de la UEJN

Confirman el procesamiento y embargo por $60 millones a Luis Bechis y exdirigentes de la UEJN por administración fraudulenta.
La Cámara Criminal y Correccional Federal, Sala II de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confirmó el procesamiento de Luis Simón Bechis, Daniel Oscar Vidal y Lucas Méndez Stiglich en el marco de la causa por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Seccional 1 Tierra del Fuego de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
La resolución fue dictada el 10 de febrero de 2026 por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Guillermo Farah y Roberto José Boico, en el expediente CFP 2604/2022/4/CA2.
El Tribunal resolvió: Confirmar el procesamiento de Luis Simón Bechis (ex secretario general) y Daniel Oscar Vidal (ex secretario financiero), modificando el encuadre legal al delito de defraudación por administración fraudulenta (art. 173 inciso 7° del Código Penal) en calidad de coautores.
Confirmar el procesamiento de Lucas Méndez Stiglich, bajo la misma figura penal, en carácter de partícipe necesario.
Ratificar los embargos de bienes por $60 millones para Bechis y Vidal, y por $40 millones para Méndez Stiglich, conforme a los artículos 518 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación.
Las maniobras investigadas
En su fundamentación, los magistrados señalaron que Bechis y Vidal, en sus roles de secretario general y secretario financiero, tenían a su cargo la administración de los fondos gremiales y habrían utilizado recursos de los afiliados en beneficio propio y en perjuicio de la entidad sindical.
La resolución judicial menciona como conductas relevantes:
- Transferencias a cuentas personales.
- Otorgamiento de “créditos” con fondos de la Unión fuera de los canales institucionales.
- Alquiler de inmuebles del gremio a personas ajenas a la organización, sin registros contables adecuados.
- Utilización de bienes sindicales con fines comerciales no autorizados.
Respecto de Méndez Stiglich, el fallo señala que, aunque no contaba formalmente con atribuciones financieras, participó activamente en las maniobras operativas, incluyendo la gestión de alquileres y carga de datos, con conocimiento de su alcance.
Los jueces concluyeron que las conductas descriptas constituyen una actuación “alejada de la recta administración del patrimonio de los afiliados”, descartando que pudiera justificarse bajo el argumento de autonomía financiera.
Contexto político-gremial
Luis Simón Bechis había encabezado en 2022 la lista “Celeste y Blanca” para disputar la conducción nacional de la UEJN frente a la histórica Lista Marrón liderada por Julio Juan Piumato.
En aquellas elecciones, la Lista Marrón obtuvo más del 84% de los votos a nivel nacional. En Córdoba, la conducción también fue ratificada con amplio margen a favor del oficialismo sindical.
El fallo de la Cámara Federal implica un respaldo a la investigación judicial en curso y consolida el avance del proceso penal contra los exdirigentes fueguinos.
Cabe recordar que el procesamiento no implica condena firme, pero sí establece que existen elementos de prueba suficientes para sostener la acusación y continuar el trámite hacia una eventual etapa de juicio oral.
BECHI CORDOBÉS GARKA NO HAY OTRA …..CORDOBÉSResponderBorrar
Tranquis, entregan una de sus camionetitas y saldaron.ResponderBorrar
Deberían embargarlos y que vayan presos, porque son LADRONES!
con la velocidad que tiene el poder judicial para tramitar las causas, y considerando la edad que tiene, seguro muere antes de que la condena quede firmeResponderBorrar
Daniel Vidal lo protege Battaini, en ese momento era el amante de Jessika Name, robaba con su proteccion y se beneficio la vieja corrupta del superior que pone a todos sus amigos en el Poder Judicial y la propia Name la comehombres con poder. (La Wanda Nara del STJ)ResponderBorrar
Che no asusten a los liberpelucas al titular la información, por poco no les da un ataque al pensar que cayeron los pelucas nacionales, pero no esos todavía están safando. Todavía.ResponderBorrar