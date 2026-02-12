Confirman el procesamiento y embargo por $60 millones a Luis Simón Bechis y exdirigentes de la UEJN

Las maniobras investigadas





En su fundamentación, los magistrados señalaron que Bechis y Vidal, en sus roles de secretario general y secretario financiero, tenían a su cargo la administración de los fondos gremiales y habrían utilizado recursos de los afiliados en beneficio propio y en perjuicio de la entidad sindical.





La resolución judicial menciona como conductas relevantes:

Transferencias a cuentas personales. Otorgamiento de “créditos” con fondos de la Unión fuera de los canales institucionales. Alquiler de inmuebles del gremio a personas ajenas a la organización, sin registros contables adecuados. Utilización de bienes sindicales con fines comerciales no autorizados.

Respecto de Méndez Stiglich, el fallo señala que, aunque no contaba formalmente con atribuciones financieras, participó activamente en las maniobras operativas, incluyendo la gestión de alquileres y carga de datos, con conocimiento de su alcance.





Los jueces concluyeron que las conductas descriptas constituyen una actuación “alejada de la recta administración del patrimonio de los afiliados”, descartando que pudiera justificarse bajo el argumento de autonomía financiera.

Contexto político-gremial





Luis Simón Bechis había encabezado en 2022 la lista “Celeste y Blanca” para disputar la conducción nacional de la UEJN frente a la histórica Lista Marrón liderada por Julio Juan Piumato.





En aquellas elecciones, la Lista Marrón obtuvo más del 84% de los votos a nivel nacional. En Córdoba, la conducción también fue ratificada con amplio margen a favor del oficialismo sindical.





El fallo de la Cámara Federal implica un respaldo a la investigación judicial en curso y consolida el avance del proceso penal contra los exdirigentes fueguinos.





Cabe recordar que el procesamiento no implica condena firme, pero sí establece que existen elementos de prueba suficientes para sostener la acusación y continuar el trámite hacia una eventual etapa de juicio oral.