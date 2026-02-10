Melella aprobó por decreto la nueva escala salarial docente para enero de 2026

0 0 10 febrero 2026 2026-02-10T00:40:00-03:00 Editar esta nota

Melella aprobó por decreto la nueva escala salarial docente para enero 2026. El Gobierno busca frenar la caída del poder adquisitivo.

El gobernador Gustavo Melella oficializó el aumento salarial para el sector docente mediante el Decreto 150/26. El Ejecutivo argumentó la necesidad de frenar la caída del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aprobó mediante decreto la nueva escala salarial para el personal docente, correspondiente al mes de enero de 2026, en el marco del denominado Programa de Acompañamiento Salarial impulsado por el Ejecutivo provincial.

La medida fue formalizada a través del Decreto Nº 150/26, firmado por el mandatario provincial y el ministro de Economía, Barrozo Marte, y publicada el viernes en el Boletín Oficial. Según se detalla en el texto, el gasto que demande la aplicación del incremento será imputado a las partidas presupuestarias vigentes del actual ejercicio económico-financiero.

En los considerandos, el Gobierno provincial señala que instruyó al Ministerio de Economía a trabajar “en el armado y puesta en marcha de un programa urgente de acompañamiento salarial para el sector público provincial, que tenga por fin detener de forma inmediata el proceso de caída de los ingresos de los trabajadores públicos”.

El decreto hace referencia al Programa de Acompañamiento Salarial 2025, así como al acuerdo alcanzado con el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), homologado mediante la Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº 175/25 y ratificado posteriormente por el Decreto Nº 2781/25.

Asimismo, el Ejecutivo sostiene que “resulta imperioso aplicar un incremento salarial sobre el régimen retributivo del personal comprendido en el escalafón Docente”, conforme a las condiciones establecidas en el acta acuerdo firmada el 30 de octubre de 2025.

El decreto también deja constancia de la intervención de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio de Economía y de la Oficina Provincial de Haberes, como órgano rector de la política salarial, además de una nota fechada el 23 de enero de 2026, mediante la cual el Ministerio informó que existen créditos presupuestarios suficientes para afrontar las erogaciones derivadas de la medida.

La decisión se da en un contexto de tensión salarial y reclamos gremiales, con sectores estatales que advierten sobre la persistente pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2461,Interes General,3319,Internacionales,170,Locales,4263,Noticias Nacionales,1447,Policiale,7,Policiales,11555,Sociedad,5179,Tecno,82,Tendencias,175,Titulares,15154,Ultimas Noticias,13543,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Melella aprobó por decreto la nueva escala salarial docente para enero de 2026
Melella aprobó por decreto la nueva escala salarial docente para enero de 2026
Melella aprobó por decreto la nueva escala salarial docente para enero 2026. El Gobierno busca frenar la caída del poder adquisitivo.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTDDXnLwwUtvNHKAV4L8ANOVSgPZbaGV6YK87emqGtimZu2mxRQ8uE_-kjwD8JyAHDdCiIUpdyLJaNrXk9tnYUs_TLU60LX414fWn7xWTVqW6uq2xByVo8urEaX_VTLSprgBt7YSgNQgRDqVAHXWN9ZtH-_UJZzjdvxocNoD1M32HNPUilajuw/w640-h384/aumento%20para%20docentes%20por%20decreto.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTDDXnLwwUtvNHKAV4L8ANOVSgPZbaGV6YK87emqGtimZu2mxRQ8uE_-kjwD8JyAHDdCiIUpdyLJaNrXk9tnYUs_TLU60LX414fWn7xWTVqW6uq2xByVo8urEaX_VTLSprgBt7YSgNQgRDqVAHXWN9ZtH-_UJZzjdvxocNoD1M32HNPUilajuw/s72-w640-c-h384/aumento%20para%20docentes%20por%20decreto.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/melella-aprobo-por-decreto-la-nueva.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/melella-aprobo-por-decreto-la-nueva.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos