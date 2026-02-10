Melella aprobó por decreto la nueva escala salarial docente para enero de 2026

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, aprobó mediante decreto la nueva escala salarial para el personal docente, correspondiente al mes de enero de 2026, en el marco del denominado Programa de Acompañamiento Salarial impulsado por el Ejecutivo provincial.





La medida fue formalizada a través del Decreto Nº 150/26, firmado por el mandatario provincial y el ministro de Economía, Barrozo Marte, y publicada el viernes en el Boletín Oficial. Según se detalla en el texto, el gasto que demande la aplicación del incremento será imputado a las partidas presupuestarias vigentes del actual ejercicio económico-financiero.





En los considerandos, el Gobierno provincial señala que instruyó al Ministerio de Economía a trabajar “en el armado y puesta en marcha de un programa urgente de acompañamiento salarial para el sector público provincial, que tenga por fin detener de forma inmediata el proceso de caída de los ingresos de los trabajadores públicos”.





El decreto hace referencia al Programa de Acompañamiento Salarial 2025, así como al acuerdo alcanzado con el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), homologado mediante la Resolución de la Secretaría de Trabajo Nº 175/25 y ratificado posteriormente por el Decreto Nº 2781/25.





Asimismo, el Ejecutivo sostiene que “resulta imperioso aplicar un incremento salarial sobre el régimen retributivo del personal comprendido en el escalafón Docente”, conforme a las condiciones establecidas en el acta acuerdo firmada el 30 de octubre de 2025.





El decreto también deja constancia de la intervención de la Secretaría de Capital Humano del Ministerio de Economía y de la Oficina Provincial de Haberes, como órgano rector de la política salarial, además de una nota fechada el 23 de enero de 2026, mediante la cual el Ministerio informó que existen créditos presupuestarios suficientes para afrontar las erogaciones derivadas de la medida.





La decisión se da en un contexto de tensión salarial y reclamos gremiales, con sectores estatales que advierten sobre la persistente pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación.