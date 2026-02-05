Quiénes son y a qué vinieron los senadores de Estados Unidos que arribaron a Ushuaia la semana pasada

Energía, Malvinas y control estratégico: la visita que no fue diplomática

No vinieron a sacarse fotos ni a “fortalecer lazos”. Los legisladores que aterrizaron en el país integran los comités que definen el presupuesto de defensa, energía y seguridad de EE.UU. La agenda real: recursos, Malvinas y presencia china.





La semana pasada, el cielo argentino fue surcado por dos Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF). No fue un viaje más. Tampoco una cortesía diplomática. Tras el retiro de las aeronaves y el cruce de registros de vuelo con agendas oficiales, quedó en evidencia que la visita respondió a una inspección técnica y política de alto nivel.





Los visitantes no fueron embajadores ni funcionarios de cancillería. Fueron parlamentarios clave del Capitolio, integrantes de los comités que deciden qué se financia, qué se vigila y qué se considera una amenaza estratégica para Washington.





La radiografía de la comitiva





La plataforma Agenda Malvinas logró identificar a siete congresistas estadounidenses, todos con roles directos en áreas sensibles:

Morgan Griffith – Supervisión e investigaciones, con foco en proyectos con participación china Tim Walberg – Ciberseguridad e Inteligencia Artificial Randy Weber – Petróleo y gas Mike Kennedy – Litio y minerales críticos Nanette Barragán – Construcción de consensos bipartidistas Russ Fulcher – Energía y Comercio Diana Harshbarger – Infraestructura y cadenas de suministro

No es una lista azarosa. Es un mapa de intereses.





1. El frente energético: los hombres del “Big Oil”





La delegación del Comité de Energía y Comercio, que desembarcó tanto en Ushuaia como en Neuquén, estuvo encabezada por Morgan Griffith, una de las figuras con mayor poder de fiscalización dentro del Congreso estadounidense.





Griffith no negocia: audita . Su rol consiste en detectar infraestructura crítica donde existan intereses de potencias consideradas rivales, con China en primer plano. Su presencia en el extremo sur del continente no fue simbólica: Malvinas, Atlántico Sur y Antártida forman parte del tablero energético y militar del siglo XXI.





Junto a él se movieron nombres con peso específico:





Randy Weber (Texas): Representa al núcleo duro del petróleo estadounidense. Su paso por Vaca Muerta no responde a curiosidad académica: Weber articula directamente con gigantes como Chevron y ExxonMobil, interesados en que el gas argentino funcione como respaldo energético occidental frente a la volatilidad global.





Russ Fulcher (Idaho): Especialista en independencia energética y regulación de infraestructura. Su foco está puesto en quién controla, quién financia y quién opera los grandes proyectos. Traducido: menos margen para esquemas mixtos con capitales chinos o rusos.





Ushuaia no fue una escala más





Que la comitiva haya incluido Ushuaia no es un dato menor ni turístico. El sur argentino concentra puertos estratégicos, proyección antártica y cercanía directa con Malvinas, donde el Reino Unido mantiene una base militar de primer orden, aliada histórica de Estados Unidos.





En ese contexto, la presencia de legisladores que definen defensa, energía e infraestructura adquiere otra lectura: control del territorio, alineamientos y límites.





Lo que no se anunció, pero se vino a ver





No hubo comunicados rimbombantes ni conferencias públicas. Tampoco fotos protocolares. La señal fue otra: visitar, observar, medir y reportar. Porque cuando el Congreso de EE.UU. manda a sus auditores políticos, lo hace para decidir dónde invertir, dónde presionar y dónde cerrar el grifo.





La Argentina aparece así en una encrucijada incómoda: recursos estratégicos, un sur cada vez más observado y un margen de autonomía que se achica a medida que las potencias toman nota.





En geopolítica, nada es casual. Y cuando los que aterrizan son los que manejan el presupuesto, no vienen a preguntar: vienen a tomar nota.