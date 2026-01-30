Vecina de Tolhuin pidió el juicio político contra el intendente Daniel Harrington

Una vecina pidió el juicio político al intendente Harrington por presunta desadjudicación irregular y violación del derecho de propiedad.
El Concejo Deliberante de Tolhuin recibió el pasado 21 de enero un pedido formal de juicio político contra el intendente Daniel Harrington, impulsado por la vecina Lourdes del Carmen Sánchez Santana, quien denunció haber sido víctima de la confiscación arbitraria de un inmueble por parte del Ejecutivo municipal.
La presentación ingresó por Mesa de Entradas bajo el expediente N.º 0104/26 y fue recepcionada por el concejal Matías Rodríguez Ojeda. Según se informó, el planteo será girado a las comisiones correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Provincial N.º 236.
En su escrito, Sánchez Santana sostiene que fue desadjudicada sin notificación previa de un inmueble ubicado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Gendarmería Nacional, identificado catastralmente como Parcela 9, Macizo 58, Sección T, en la localidad de Tolhuin. Afirma haber adquirido el terreno de buena fe, haber cancelado la totalidad del valor, cumplido con las obligaciones tributarias y realizado mejoras sustanciales con recursos propios para hacerlo habitable.
Un conflicto de larga data
La denunciante reconstruye un derrotero que se remonta a fines de la década del ’90, cuando —según la documentación aportada— habría sido autorizada por el entonces intendente comunal a tomar posesión del predio e iniciar los trámites de adjudicación. Desde entonces, detalla inversiones en relleno, compactación, mensura, cercado, la instalación de un contenedor utilizado como vivienda y depósito, y el pago sostenido de tasas municipales.
El conflicto se profundizó en 2024, cuando tomó conocimiento de una supuesta desadjudicación del inmueble sin haber recibido comunicación formal. Posteriormente, denunció la ocupación del terreno por terceros, el despojo de bienes personales y la intervención policial, hechos que motivaron presentaciones judiciales en el Distrito Judicial Norte.
Cuestionamientos al rol del Ejecutivo
En el plano institucional, Sánchez Santana acusa al intendente Harrington de arrogarse facultades que no le corresponden, al sostener que la desadjudicación, cesión o transmisión de inmuebles municipales es una atribución exclusiva del Concejo Deliberante, que requiere el voto de los dos tercios del cuerpo legislativo.
En ese marco, denuncia abuso de autoridad, violación del artículo 17 de la Constitución Nacional —que protege el derecho de propiedad— y el incumplimiento de normas provinciales y civiles vigentes. Además, plantea que cualquier eventual acción administrativa del Municipio se encontraría prescripta, tanto por el tiempo transcurrido como por la aceptación del pago total del inmueble por parte del Estado local.
El escrito también cuestiona los dictámenes técnicos utilizados para justificar la desadjudicación, a los que califica de “falaces”, y advierte sobre un uso discrecional del poder administrativo.
Pedido de juicio político
Finalmente, la vecina solicitó al Concejo Deliberante que interpele e investigue al intendente municipal y, de corresponder, avance con el mecanismo de juicio político previsto en el artículo 225 de la Ley 236. En su presentación, advirtió además que su caso no sería un hecho aislado y que existirían otras familias afectadas por situaciones similares vinculadas al manejo de tierras en Tolhuin.
Ahora será el cuerpo deliberativo el que deberá definir el curso institucional del expediente, en un contexto que vuelve a poner en el centro del debate local el uso del suelo, los límites del poder del Ejecutivo municipal y el respeto efectivo de las garantías constitucionales de los vecinos.
El manejo de la tierra vuelve al centro del debate en Tolhuin. Compartí la información.
COMENTARIOS