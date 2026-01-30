Vecina de Tolhuin pidió el juicio político contra el intendente Daniel Harrington

El Concejo Deliberante de Tolhuin recibió el pasado 21 de enero un pedido formal de juicio político contra el intendente Daniel Harrington, impulsado por la vecina Lourdes del Carmen Sánchez Santana, quien denunció haber sido víctima de la confiscación arbitraria de un inmueble por parte del Ejecutivo municipal.

La presentación ingresó por Mesa de Entradas bajo el expediente N.º 0104/26 y fue recepcionada por el concejal Matías Rodríguez Ojeda. Según se informó, el planteo será girado a las comisiones correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Provincial N.º 236.





En su escrito, Sánchez Santana sostiene que fue desadjudicada sin notificación previa de un inmueble ubicado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Gendarmería Nacional, identificado catastralmente como Parcela 9, Macizo 58, Sección T, en la localidad de Tolhuin. Afirma haber adquirido el terreno de buena fe, haber cancelado la totalidad del valor, cumplido con las obligaciones tributarias y realizado mejoras sustanciales con recursos propios para hacerlo habitable.

Un conflicto de larga data





La denunciante reconstruye un derrotero que se remonta a fines de la década del ’90, cuando —según la documentación aportada— habría sido autorizada por el entonces intendente comunal a tomar posesión del predio e iniciar los trámites de adjudicación. Desde entonces, detalla inversiones en relleno, compactación, mensura, cercado, la instalación de un contenedor utilizado como vivienda y depósito, y el pago sostenido de tasas municipales.





El conflicto se profundizó en 2024, cuando tomó conocimiento de una supuesta desadjudicación del inmueble sin haber recibido comunicación formal. Posteriormente, denunció la ocupación del terreno por terceros, el despojo de bienes personales y la intervención policial, hechos que motivaron presentaciones judiciales en el Distrito Judicial Norte.



