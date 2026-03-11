Detectaron graves fallas estructurales en el Puerto de Ushuaia y sacaron de servicio dos sitios de amarre

Decisión preventiva





Ante el riesgo que podría implicar el deterioro de la estructura, se habría tomado la decisión de sacar temporalmente de funcionamiento ambos sitios, al menos hasta que se realicen las reparaciones necesarias y se garantice la seguridad de las operaciones.





La medida tendría carácter preventivo mientras se evalúa el alcance de los daños detectados y se definen los trabajos que deberán ejecutarse para recuperar la operatividad del muelle.



