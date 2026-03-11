Detectaron graves fallas estructurales en el Puerto de Ushuaia y sacaron de servicio dos sitios de amarre

Detectaron fallas estructurales en pilotes del Puerto de Ushuaia. Los sitios 3 y 5 fueron retirados de servicio hasta realizar reparaciones.
Una intervención técnica realizada en el Puerto de Ushuaia detectó graves fallas y deterioro en parte de la infraestructura del muelle, situación que obligó a retirar de servicio dos sectores de amarre utilizados para las operaciones portuarias.
Según trascendió, durante la revisión se habrían identificado problemas estructurales en los pilotes que sostienen los sitios 3 y 5, lo que encendió alertas sobre el estado de conservación de esos sectores.
Decisión preventiva
Ante el riesgo que podría implicar el deterioro de la estructura, se habría tomado la decisión de sacar temporalmente de funcionamiento ambos sitios, al menos hasta que se realicen las reparaciones necesarias y se garantice la seguridad de las operaciones.
La medida tendría carácter preventivo mientras se evalúa el alcance de los daños detectados y se definen los trabajos que deberán ejecutarse para recuperar la operatividad del muelle.
Infraestructura estratégica
El Puerto de Ushuaia constituye uno de los puntos clave para la actividad económica de la provincia, ya que allí operan buques turísticos, pesqueros y embarcaciones de carga, además de ser la principal puerta de ingreso marítimo de la ciudad.
Por el momento no se informó oficialmente cuánto tiempo permanecerán fuera de servicio los sitios afectados ni cuándo podrían comenzar las tareas de reparación.
