(Vídeo) Violento choque y vuelco en Ushuaia: un conductor quedó atrapado y debió ser rescatado

El accidente ocurrió durante la madrugada en la intersección de Puerto Español y Rubinos. Intervinieron bomberos, policía y una ambulancia tras el vuelco de uno de los vehículos.

Un violento accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este jueves en la intersección de las calles Puerto Español y Rubinos, donde dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcado.





El hecho ocurrió alrededor de la 01:45 horas, cuando por causas que se investigan se produjo el impacto entre ambos rodados. Tras el choque, uno de los vehículos volcó sobre la calzada, quedando su conductor atrapado dentro del habitáculo y con lesiones.





Testigos que presenciaron el siniestro alertaron rápidamente al 911, solicitando asistencia médica urgente.





En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios del Cuartel Central. Fueron las mismas personas que estaban en el lugar, quienes realizaron las tareas de rescate del conductor atrapado. Según se pudo saber, el conductor se fue corriendo al salir del vehículo.





Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre el estado de salud del conductor ni las circunstancias que provocaron el accidente, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades.



