Ajuste para empleados judiciales y sueldos VIP para amigos del poder: escándalo en la Justicia fueguina

Mientras el Superior Tribunal de Justicia anuncia recortes y congelamientos para el personal, designó al ex presidente del IPRA en un cargo menor con un salario un 45% más alto que el que cobraba.

La austeridad en Tierra del Fuego parece tener destinatarios selectivos. Mientras empleados judiciales sufren congelamientos, recortes y pérdida de derechos laborales, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) encontró margen presupuestario para premiar a un ex funcionario cuestionado con un salario millonario.

Los cuestionamientos pasaba por contratar familiares en el IPRA (VER), por tener un hijo, que sin vivir en TDF, cobraba un salario de OSEF. A pesar de los recortes al personal, hay millones para un funcionario que surgio del acuerdo político de Loffler con Gustavo Melella. (VER)

el STJ anunció con énfasis un “plan de ahorro”

Los comunicados oficiales hablaron de sacrificios compartidos: menos compras, menos obras, menos viáticos, menos horas extras, menos ascensos y menos designaciones. Todo muy ordenado… salvo cuando se trata de los amigos del poder.