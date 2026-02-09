Ajuste para empleados judiciales y sueldos VIP para amigos del poder: escándalo en la Justicia fueguina

Mientras aplica recortes a empleados, la Justicia fueguina designó al ex presidente del IPRA con un sueldo un 45% más alto, generando indignación.
La austeridad en Tierra del Fuego parece tener destinatarios selectivos. Mientras empleados judiciales sufren congelamientos, recortes y pérdida de derechos laborales, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) encontró margen presupuestario para premiar a un ex funcionario cuestionado con un salario millonario.
Los cuestionamientos pasaba por contratar familiares en el IPRA (VER), por tener un hijo, que sin vivir en TDF, cobraba un salario de OSEF. A pesar de los recortes al personal, hay millones para un funcionario que surgio del acuerdo político de Loffler con Gustavo Melella. (VER)
el STJ anunció con énfasis un “plan de ahorro” frente a la reconducción presupuestaria y la quita del 14% de los fondos. Los comunicados oficiales hablaron de sacrificios compartidos: menos compras, menos obras, menos viáticos, menos horas extras, menos ascensos y menos designaciones. Todo muy ordenado… salvo cuando se trata de los amigos del poder.
Porque mientras los trabajadores judiciales —oficiales, auxiliares y administrativos— ven sus carreras congeladas y sus ingresos deteriorados, los cinco ministros del STJ aprobaron la designación de Armando Antonio Arosteguichar, ex presidente del IPRA, en un cargo de Especializado 1° del Área de Servicios Generales del Distrito Judicial Sur.
El dato que indigna no es solo político, es matemático:
- En el IPRA cobraba: $4.572.539,70
- En la Justicia cobrará: $6.621.985,55
Un aumento cercano a los dos millones de pesos mensuales, para ocupar un área vinculada a mantenimiento y servicios generales, mientras se le pide “esfuerzo” al resto del personal.
La maniobra está respaldada por actos administrativos: Acordada 256/2025 del STJ, que dispone la designación desde el 1° de noviembre de 2025.
Resolución RES-930-2025 del IPRA, que le otorga licencia sin goce de haberes por mayor remuneración, permitiéndole cobrar el nuevo salario judicial sin perder su vínculo con el organismo del juego.
Arosteguichar no es un nombre neutro. Su paso por el IPRA estuvo marcado por denuncias públicas y periodísticas por presunto nepotismo, designaciones irregulares y manejo discrecional. Hoy, lejos de rendir cuentas, es recompensado.
Lo más grave no es solo la designación, sino el silencio cómplice:
- El Fiscal de Estado, ausente.
- El Poder Legislativo, mirando al costado.
- La Justicia, que no investiga y además premia.
El mensaje es brutalmente claro: el ajuste es para los de abajo, el festín para los de siempre.
Mientras se le pide al personal judicial que trabaje más por menos, que renuncie a ascensos y que acepte recortes, el sistema sigue funcionando como un palacio de privilegios blindado, financiado por los impuestos de una sociedad cada vez más castigada.
La emergencia no es económica. La verdadera emergencia es moral e institucional.
Me parece que este gobierno ya se cansó de burlarse de nosotros.