Ajuste para empleados judiciales y sueldos VIP para amigos del poder: escándalo en la Justicia fueguina

1 0 09 febrero 2026 2026-02-09T13:11:00-03:00 Editar esta nota

Mientras aplica recortes a empleados, la Justicia fueguina designó al ex presidente del IPRA con un sueldo un 45% más alto, generando indignación.

Mientras el Superior Tribunal de Justicia anuncia recortes y congelamientos para el personal, designó al ex presidente del IPRA en un cargo menor con un salario un 45% más alto que el que cobraba.
Mientras el Superior Tribunal de Justicia anuncia recortes y congelamientos para el personal, designó al ex presidente del IPRA en un cargo menor con un salario un 45% más alto que el que cobraba.

La austeridad en Tierra del Fuego parece tener destinatarios selectivos. Mientras empleados judiciales sufren congelamientos, recortes y pérdida de derechos laborales, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) encontró margen presupuestario para premiar a un ex funcionario cuestionado con un salario millonario. 

Los cuestionamientos pasaba por contratar familiares en el IPRA (VER), por tener un hijo, que sin vivir en TDF, cobraba un salario de OSEF. A pesar de los recortes al personal, hay millones para un funcionario que surgio del acuerdo político de Loffler con Gustavo Melella. (VER)

Antonio Arosteguichar hizo todo mal en el IPRA y ahora es ñoqui en el Poder Judicial
A fines de 2025, el STJ anunció con énfasis un “plan de ahorro” frente a la reconducción presupuestaria y la quita del 14% de los fondos. Los comunicados oficiales hablaron de sacrificios compartidos: menos compras, menos obras, menos viáticos, menos horas extras, menos ascensos y menos designaciones. Todo muy ordenado… salvo cuando se trata de los amigos del poder.


Porque mientras los trabajadores judiciales —oficiales, auxiliares y administrativos— ven sus carreras congeladas y sus ingresos deteriorados, los cinco ministros del STJ aprobaron la designación de Armando Antonio Arosteguichar, ex presidente del IPRA, en un cargo de Especializado 1° del Área de Servicios Generales del Distrito Judicial Sur.

El dato que indigna no es solo político, es matemático:
  • En el IPRA cobraba: $4.572.539,70
  • En la Justicia cobrará: $6.621.985,55
Un aumento cercano a los dos millones de pesos mensuales, para ocupar un área vinculada a mantenimiento y servicios generales, mientras se le pide “esfuerzo” al resto del personal.

La maniobra está respaldada por actos administrativos: Acordada 256/2025 del STJ, que dispone la designación desde el 1° de noviembre de 2025.

Resolución RES-930-2025 del IPRA, que le otorga licencia sin goce de haberes por mayor remuneración, permitiéndole cobrar el nuevo salario judicial sin perder su vínculo con el organismo del juego.

despues de acomodar a su familia Antonio Arosteguichar fue premiado por Ernesto Loffler
Arosteguichar no es un nombre neutro. Su paso por el IPRA estuvo marcado por denuncias públicas y periodísticas por presunto nepotismo, designaciones irregulares y manejo discrecional. Hoy, lejos de rendir cuentas, es recompensado.

Lo más grave no es solo la designación, sino el silencio cómplice:
  • El Fiscal de Estado, ausente.
  • El Poder Legislativo, mirando al costado.
  • La Justicia, que no investiga y además premia.
El mensaje es brutalmente claro: el ajuste es para los de abajo, el festín para los de siempre.

Mientras se le pide al personal judicial que trabaje más por menos, que renuncie a ascensos y que acepte recortes, el sistema sigue funcionando como un palacio de privilegios blindado, financiado por los impuestos de una sociedad cada vez más castigada.

La emergencia no es económica. La verdadera emergencia es moral e institucional. 

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 1
  1. Anónimofebrero 09, 2026

    Me parece que este gobierno ya se cansó de burlarse de nosotros.

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,275,Espectaculos,93,Interes,2460,Interes General,3319,Internacionales,170,Locales,4261,Noticias Nacionales,1447,Policiale,7,Policiales,11555,Sociedad,5178,Tecno,82,Tendencias,175,Titulares,15152,Ultimas Noticias,13541,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Ajuste para empleados judiciales y sueldos VIP para amigos del poder: escándalo en la Justicia fueguina
Ajuste para empleados judiciales y sueldos VIP para amigos del poder: escándalo en la Justicia fueguina
Mientras aplica recortes a empleados, la Justicia fueguina designó al ex presidente del IPRA con un sueldo un 45% más alto, generando indignación.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTM679zgnNLdd2kC_JCrxGQLg7cUKPb8mmcuMp0mOQ91AeLEAknQEq5WEaWFlJKw7J7scP5UU0S23IlKDcDm1PNRFIHfyjxVkGL92LeXxSIdRu17Be986KnM5N2Liq28eIg04Xq5oKs6j-N0G8W7NH3uEgjFLONG1GE8lQe63biY2Fl87PqRkQ/w640-h396/antonio-arosteguichar-denunciado-por-nepotismo-premiado-con-sueldo-millonario-melella-Loffler.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTM679zgnNLdd2kC_JCrxGQLg7cUKPb8mmcuMp0mOQ91AeLEAknQEq5WEaWFlJKw7J7scP5UU0S23IlKDcDm1PNRFIHfyjxVkGL92LeXxSIdRu17Be986KnM5N2Liq28eIg04Xq5oKs6j-N0G8W7NH3uEgjFLONG1GE8lQe63biY2Fl87PqRkQ/s72-w640-c-h396/antonio-arosteguichar-denunciado-por-nepotismo-premiado-con-sueldo-millonario-melella-Loffler.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/ajuste-para-empleados-judiciales-y.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/02/ajuste-para-empleados-judiciales-y.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos