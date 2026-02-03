Multas millonarias en Ushuaia: con la suba de la UFA, el Municipio convierte las infracciones en una caja recaudatoria

Ushuaia actualizó multas con la suba de la UFA. Las sanciones superan los $15 millones y crece el debate por el perfil recaudatorio del Municipio.
Tras la actualización de la UFA, el Municipio de Ushuaia fijó multas que superan los $15 millones. Mientras crecen las sanciones, persisten los reclamos por servicios, infraestructura y control vial deficiente.
Desde este semestre, el Municipio de Ushuaia implementó una fuerte actualización del valor de las multas tras el incremento de la Unidad Fija a Aplicar (UFA), el índice que define el monto de las sanciones económicas. La medida volvió a poner en debate si el sistema apunta a mejorar la seguridad vial o si, en la práctica, funciona como una herramienta de recaudación automática.
La UFA pasó de $923 a $1.295 y se mantendrá vigente hasta junio inclusive. El aumento impacta de lleno en el bolsillo de los vecinos: infracciones graves y gravísimas ahora alcanzan cifras millonarias, en una ciudad donde los reclamos por el estado de las calles, la señalización y la falta de controles preventivos siguen siendo moneda corriente.
Alcoholemia cero y sanciones récord
Con la política de alcohol cero al volante (0,0 g/l), las multas por alcoholemia positiva oscilan entre 2.000 y 6.000 UFAs, lo que equivale a sanciones de hasta $7.700.000. A esto se suman el secuestro del vehículo, la retención de la licencia y la inhabilitación para conducir.
Si el hecho genera daños a bienes municipales, se activa además la Ordenanza N.º 6355, que obliga al infractor a pagar el costo total de reparación. En los hechos, una infracción puede transformarse rápidamente en una deuda difícil de afrontar para cualquier trabajador.
Chocar y fugarse: multas que superan los $15 millones
Entre las sanciones más elevadas se encuentra la de chocar y darse a la fuga. Considerada falta gravísima por la Ordenanza N.º 6577, contempla multas de entre 4.000 y 12.000 UFAs, lo que hoy se traduce en montos de hasta $15.500.000, además de la inhabilitación para conducir.
La normativa exige detenerse, brindar datos, denunciar el hecho y presentarse ante la autoridad municipal. Sin embargo, el debate vuelve a surgir cuando las cifras parecen más alineadas con una lógica punitiva y recaudatoria que con una política integral de prevención.
Más multas, los mismos problemas
Conducir sin licencia habilitante implica sanciones de 500 a 2.000 UFAs, alcanzando valores de hasta $2,5 millones. Evadir controles de tránsito tiene penalidades similares a la alcoholemia positiva, con multas elevadas, inhabilitación y cursos obligatorios de reeducación vial.
Mientras tanto, vecinos y automovilistas siguen señalando la falta de campañas de concientización sostenidas, controles irregulares y calles en mal estado, factores que también inciden directamente en la siniestralidad vial.
Un sistema que se ajusta solo… siempre hacia arriba
La UFA se actualiza cada seis meses y está atada al valor del combustible, lo que genera incrementos automáticos en las multas sin debate público ni tratamiento específico en el Concejo Deliberante. La próxima actualización está prevista para el período julio–diciembre, lo que anticipa nuevas subas.
Así, el esquema vigente consolida un sistema donde las sanciones crecen de forma sostenida, mientras persisten dudas sobre el destino de lo recaudado y su real impacto en mejoras concretas para la ciudad.
Porque en Ushuaia, las multas aumentan, la recaudación también, pero los problemas estructurales del tránsito y la infraestructura siguen esperando soluciones.
