Multas millonarias en Ushuaia: con la suba de la UFA, el Municipio convierte las infracciones en una caja recaudatoria

Tras la actualización de la UFA, el Municipio de Ushuaia fijó multas que superan los $15 millones. Mientras crecen las sanciones, persisten los reclamos por servicios, infraestructura y control vial deficiente.

Desde este semestre, el Municipio de Ushuaia implementó una fuerte actualización del valor de las multas tras el incremento de la Unidad Fija a Aplicar (UFA) , el índice que define el monto de las sanciones económicas. La medida volvió a poner en debate si el sistema apunta a mejorar la seguridad vial o si, en la práctica, funciona como una herramienta de recaudación automática.





La UFA pasó de $923 a $1.295 y se mantendrá vigente hasta junio inclusive. El aumento impacta de lleno en el bolsillo de los vecinos: infracciones graves y gravísimas ahora alcanzan cifras millonarias, en una ciudad donde los reclamos por el estado de las calles, la señalización y la falta de controles preventivos siguen siendo moneda corriente.



