Denuncia apunta a presuntas incompatibilidades y actividades privadas vinculadas a un vocal del Tribunal de Cuentas

Movimientos financieros bajo análisis





Uno de los aspectos centrales de la presentación está relacionado con información obtenida de la Central de Deudores del sistema financiero administrada por el Banco Central de la República Argentina.





De acuerdo con la documentación aportada, se registran operaciones financieras realizadas por integrantes de la familia mencionada en la denuncia a través de distintas entidades bancarias y financieras.





Entre ellas figuran registros vinculados al Banco Provincia de Tierra del Fuego, Banco Santander, Tarjeta Naranja, Mercado Libre, Rombo Compañía Financiera y otras entidades crediticias.





Según surge de la información incorporada a la denuncia, los montos consignados se encuentran expresados en miles de pesos y reflejan niveles de utilización de productos financieros durante distintos períodos.





El denunciante sostiene que dichos movimientos deberían ser analizados en el marco de una eventual investigación patrimonial, aunque hasta el momento no existe resolución administrativa ni judicial que determine la existencia de irregularidades.