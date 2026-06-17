Denuncia apunta a presuntas incompatibilidades y actividades privadas vinculadas a un vocal del Tribunal de Cuentas

Denuncia solicita investigar presuntas incompatibilidades, movimientos financieros y actividades comerciales vinculadas a un vocal del Tribunal de Cue
Una presentación realizada ante diversos organismos de control nacionales y provinciales solicita investigar una serie de situaciones que, según el denunciante, podrían configurar posibles incompatibilidades entre las funciones públicas desempeñadas por un integrante del Tribunal de Cuentas de la Provincia y determinadas actividades privadas desarrolladas por integrantes de su entorno familiar.
La denuncia, que fue remitida a distintos organismos de control y autoridades institucionales, incluye documentación vinculada a movimientos financieros, registros societarios, poderes notariales, publicaciones inmobiliarias y actuaciones administrativas que, según sostiene el denunciante, merecen ser analizadas por los organismos competentes.
Movimientos financieros bajo análisis
Uno de los aspectos centrales de la presentación está relacionado con información obtenida de la Central de Deudores del sistema financiero administrada por el Banco Central de la República Argentina.
De acuerdo con la documentación aportada, se registran operaciones financieras realizadas por integrantes de la familia mencionada en la denuncia a través de distintas entidades bancarias y financieras.
Entre ellas figuran registros vinculados al Banco Provincia de Tierra del Fuego, Banco Santander, Tarjeta Naranja, Mercado Libre, Rombo Compañía Financiera y otras entidades crediticias.
Según surge de la información incorporada a la denuncia, los montos consignados se encuentran expresados en miles de pesos y reflejan niveles de utilización de productos financieros durante distintos períodos.
El denunciante sostiene que dichos movimientos deberían ser analizados en el marco de una eventual investigación patrimonial, aunque hasta el momento no existe resolución administrativa ni judicial que determine la existencia de irregularidades.
Publicaciones inmobiliarias y actividad comercial
Otro de los elementos incorporados a la presentación está relacionado con publicaciones realizadas en plataformas digitales de compraventa.
Según la denuncia, un familiar directo del funcionario mantiene diversas publicaciones activas en Facebook Marketplace donde se ofrecen departamentos para venta, alquiler o permuta.
Las publicaciones exhiben inmuebles ubicados en Ushuaia y contemplan distintas modalidades comerciales, incluyendo financiación, alquileres y posibles intercambios por vehículos.
El denunciante sostiene que la cantidad de propiedades ofrecidas justificaría una revisión por parte de los organismos competentes para determinar el origen de los bienes y la eventual vinculación con actividades empresariales o comerciales.
No obstante, hasta el momento no existe pronunciamiento oficial que determine la existencia de irregularidades respecto de dichas operaciones.
La sociedad Atardecer Sur S.A.S.
La denuncia también incorpora documentación de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculada a la constitución de la sociedad denominada "Atardecer Sur S.A.S."
Según la documentación presentada, la empresa fue constituida en 2024 y posee un objeto social amplio que incluye actividades inmobiliarias, constructoras, turísticas, gastronómicas, tecnológicas, financieras y comerciales.
De acuerdo con los registros societarios acompañados, uno de los familiares del funcionario aparece como socio y administrador de la firma.
La presentación solicita que se determine si existe alguna relación directa o indirecta entre la actividad de la sociedad y las funciones públicas desempeñadas por integrantes del Tribunal de Cuentas.
El poder de administración
Otro de los documentos incorporados a la denuncia corresponde a un poder general de administración y disposición otorgado mediante escritura pública.
Según surge de la documentación aportada, dicho instrumento faculta a determinadas personas para realizar actos vinculados a:
- Administración de bienes.
- Gestión de contratos.
- Cobro y percepción de créditos.
- Locaciones y arrendamientos.
- Adquisición y enajenación de bienes.
- Gestión ante organismos públicos.
- Firma de escrituras y documentación legal.
El denunciante interpreta que algunas de estas facultades podrían resultar incompatibles con determinadas funciones públicas.
Sin embargo, la existencia de un poder notarial, por sí sola, no constituye necesariamente una irregularidad, por lo que cualquier eventual incompatibilidad deberá ser evaluada por los organismos competentes conforme a la normativa vigente.
Pedido de investigación
La presentación fue remitida a distintos organismos nacionales y provinciales, entre ellos áreas vinculadas al control administrativo, organismos anticorrupción y autoridades judiciales.
Según indica el denunciante, el objetivo es que se analicen:
- La evolución patrimonial de las personas mencionadas.
- Los movimientos financieros registrados.
- Las actividades comerciales e inmobiliarias desarrolladas.
- La eventual existencia de incompatibilidades con el ejercicio de cargos públicos.
- La posible relación entre las actividades privadas y funciones estatales.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se conocieron resoluciones administrativas ni judiciales que acrediten irregularidades, incompatibilidades o incumplimientos por parte de las personas mencionadas.
Presunción de inocencia y derecho de respuesta
Corresponde señalar que toda denuncia constituye una manifestación de parte que debe ser investigada por las autoridades competentes.
Las personas mencionadas mantienen plenamente vigente su derecho constitucional de defensa, la presunción de inocencia y la posibilidad de ejercer su derecho a réplica frente a los planteos expuestos.
El eventual análisis sobre la existencia o no de incompatibilidades, conflictos de interés o incumplimientos normativos será materia exclusiva de los organismos de control y de la Justicia, en caso de que se disponga la apertura de actuaciones formales.
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