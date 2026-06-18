Más notas, menos respuestas: Vecinos denuncian que el IPVyH ignora sus reclamos por las viviendas de Río Pipo

Tras meses de presentaciones formales, pedidos de audiencia y reclamos ante distintos organismos, vecinos autoconvocados de Ushuaia volvieron a cuestionar al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) por la falta de respuestas concretas sobre las adjudicaciones y entregas de viviendas en la urbanización Río Pipo. Aseguran que la reciente contestación oficial no aporta definiciones, evita responder los puntos centrales y profundiza la incertidumbre de cientos de familias.

La paciencia de quienes esperan una vivienda desde hace años parece agotarse. Documentación presentada por los vecinos muestra una larga lista de notas ingresadas durante los últimos meses ante el IPVyH, la Legislatura Provincial, el Gobierno de Tierra del Fuego e incluso la Vicegobernación, sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta clara sobre cuándo se entregarán las viviendas ni cuáles serán los criterios definitivos de adjudicación.





Entre los reclamos presentados figuran pedidos de transparencia en los padrones , publicación de listados actualizados , respeto por la antigüedad de inscripción, información sobre el avance de las obras de infraestructura en Río Pipo y solicitudes de audiencias con las máximas autoridades provinciales.





Sin embargo, según manifestaron los vecinos autoconvocados, la respuesta emitida por la Vicepresidencia del IPVyH mediante la Nota PRE-1139-2026 está lejos de satisfacer esas demandas.





"Nos responden con normativas, pero no con soluciones"





En una nueva presentación realizada este 18 de junio, los vecinos expresaron su "rotundo desacuerdo" con que el organismo considere respondidas las inquietudes planteadas en expedientes anteriores.





La crítica apunta a que el Instituto se limitó a mencionar la existencia de la Resolución Reglamentaria N° 1/2026 y a explicar el contexto económico que afecta a la obra pública, pero evitó brindar precisiones sobre cuestiones fundamentales.





Los vecinos sostienen que siguen sin conocer:

Cuál es el plan concreto del Gobierno para enfrentar la crisis habitacional.

Por qué continúan demoradas las adjudicaciones y entregas de viviendas.

Qué previsiones existen frente a la paralización de obras.

Cuáles son los plazos reales para las futuras entregas.

Qué ocurrió con las bajas detectadas en los registros habitacionales.

Cómo se garantiza el respeto a la antigüedad de inscripción.

Más de un año de reclamos sin audiencia

La documentación aportada muestra una seguidilla de notas ingresadas desde marzo, abril, mayo y junio ante distintos organismos provinciales.





En varias de ellas se solicita una audiencia urgente con el gobernador Gustavo Melella y con la presidenta del IPVyH. También se reclama información vinculada a la urbanización Río Pipo, la publicación de padrones actualizados y la situación de familias que llevan más de veinte años inscriptas en la demanda habitacional.





Según denuncian los vecinos, ninguna de esas solicitudes obtuvo una respuesta que permitiera abrir una instancia de diálogo directo.





Incluso, durante las últimas horas volvieron a presentarse personalmente en las oficinas del Instituto para reiterar los pedidos y solicitar una copia de la Resolución Reglamentaria N° 1/2026, normativa que —afirman— no se encuentra publicada en el sitio oficial del organismo.





Transparencia y previsibilidad: las demandas que siguen sin respuesta





Uno de los cuestionamientos más fuertes apunta a la falta de información pública sobre los padrones habitacionales. Los vecinos sostienen que se produjeron bajas de inscriptos que no aparecen reflejadas en los listados publicados, generando incertidumbre sobre el orden real de adjudicación.





A esto se suma la preocupación de familias que aseguran estar registradas desde 2004 y 2005 , muchas de las cuales afirman no haber recibido evaluaciones sociohabitacionales ni información concreta sobre su situación particular dentro del sistema. "La vivienda digna es un derecho constitucional y no puede quedar supeditada indefinidamente a explicaciones de contexto", remarcan en la última presentación.





El silencio oficial alimenta el malestar





Mientras el Gobierno provincial continúa anunciando políticas de desarrollo, inversiones productivas y nuevos proyectos estratégicos, las familias que esperan una solución habitacional aseguran que siguen sin recibir respuestas elementales sobre el destino de las viviendas construidas y las que aún permanecen pendientes de entrega.





La situación vuelve a poner en el centro de la discusión el funcionamiento del IPVyH y la necesidad de transparentar los procesos de adjudicación , especialmente en un contexto donde la crisis habitacional golpea con fuerza a Ushuaia y los alquileres se han vuelto prácticamente inaccesibles para gran parte de los trabajadores.





Por ahora, la única certeza para los vecinos autoconvocados es que continúan acumulando expedientes, sellos de recepción y promesas de respuestas que nunca terminan de llegar.