Allanamiento por estafas en Ushuaia: secuestran tarjetas bancarias a nombre de terceros

En el marco de una investigación por presuntos delitos de hurto, estafas y otras defraudaciones, personal de la Policía Provincial realizó este jueves un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Nello Magni al 1500, logrando secuestrar elementos considerados de interés para la causa.

La medida judicial fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N° 1 y se llevó adelante en el domicilio de Andrés Conde y Andrea Oyarzo, arrojando resultados positivos para la investigación.





Durante el procedimiento, los efectivos incautaron diversas tarjetas bancarias emitidas a nombre de terceros, además de otros elementos que ahora serán analizados por los investigadores para determinar su posible vinculación con las maniobras denunciadas.





Fuentes policiales indicaron que el operativo forma parte de una causa que busca esclarecer hechos relacionados con presuntas estafas y defraudaciones cometidas en la ciudad.





Por disposición del magistrado interviniente, tanto Conde como Oyarzo fueron notificados de sus Derechos y Garantías Procesales, quedando supeditados a la investigación mientras avanzan las actuaciones judiciales.





Los investigadores intentan establecer ahora el origen de las tarjetas secuestradas y determinar si fueron utilizadas en operaciones fraudulentas o forman parte de una red de maniobras delictivas que afectó a terceros.

Investigación en curso





La causa continúa bajo análisis de la Justicia y no se descartan nuevas medidas procesales en función de la información que surja del material secuestrado durante el allanamiento.