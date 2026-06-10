Allanamiento por estafas en Ushuaia: secuestran tarjetas bancarias a nombre de terceros

0 0 10 junio 2026 2026-06-10T03:45:00-03:00 Editar esta nota

Allanaron una vivienda en Ushuaia por una causa de estafas y secuestraron tarjetas bancarias a nombre de terceros. Dos personas fueron notificadas.

La Policía realizó un procedimiento en una vivienda de Nello Magni al 1500. Dos personas quedaron vinculadas a la causa por presuntas maniobras de hurto, estafas y defraudaciones.
En el marco de una investigación por presuntos delitos de hurto, estafas y otras defraudaciones, personal de la Policía Provincial realizó este jueves un allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Nello Magni al 1500, logrando secuestrar elementos considerados de interés para la causa.

La medida judicial fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N° 1 y se llevó adelante en el domicilio de Andrés Conde y Andrea Oyarzo, arrojando resultados positivos para la investigación.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron diversas tarjetas bancarias emitidas a nombre de terceros, además de otros elementos que ahora serán analizados por los investigadores para determinar su posible vinculación con las maniobras denunciadas.

Fuentes policiales indicaron que el operativo forma parte de una causa que busca esclarecer hechos relacionados con presuntas estafas y defraudaciones cometidas en la ciudad.

Por disposición del magistrado interviniente, tanto Conde como Oyarzo fueron notificados de sus Derechos y Garantías Procesales, quedando supeditados a la investigación mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Los investigadores intentan establecer ahora el origen de las tarjetas secuestradas y determinar si fueron utilizadas en operaciones fraudulentas o forman parte de una red de maniobras delictivas que afectó a terceros.
Investigación en curso

La causa continúa bajo análisis de la Justicia y no se descartan nuevas medidas procesales en función de la información que surja del material secuestrado durante el allanamiento.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,279,Espectaculos,96,Interes,2524,Interes General,3383,Internacionales,178,Locales,4632,Noticias Nacionales,1467,Policiale,10,Policiales,11659,Sociedad,5266,Tecno,85,Tendencias,183,Titulares,15572,Ultimas Noticias,13961,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Allanamiento por estafas en Ushuaia: secuestran tarjetas bancarias a nombre de terceros
Allanamiento por estafas en Ushuaia: secuestran tarjetas bancarias a nombre de terceros
Allanaron una vivienda en Ushuaia por una causa de estafas y secuestraron tarjetas bancarias a nombre de terceros. Dos personas fueron notificadas.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgerGhG1I_evRbq1KZpuTgUETxKhwyQ71zIKC9lNa0m9bPB95QmceRdwCKpm6WxfFcp8oYj_vERewO34Ok7T52_iLENqZnprpzV1pJ9B5IQq74kbyhyphenhyphen-MZlOFN5Lqh9aC-4PKBKUfjJdYyieZTYeJ893t2HeHZU-BB3DzSnWsdeL4cteWR-lepT/w640-h366/allanamiento%20por%20estafa%20con%20tarjetas.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgerGhG1I_evRbq1KZpuTgUETxKhwyQ71zIKC9lNa0m9bPB95QmceRdwCKpm6WxfFcp8oYj_vERewO34Ok7T52_iLENqZnprpzV1pJ9B5IQq74kbyhyphenhyphen-MZlOFN5Lqh9aC-4PKBKUfjJdYyieZTYeJ893t2HeHZU-BB3DzSnWsdeL4cteWR-lepT/s72-w640-c-h366/allanamiento%20por%20estafa%20con%20tarjetas.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/allanamiento-por-estafas-en-ushuaia.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/allanamiento-por-estafas-en-ushuaia.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos