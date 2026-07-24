Vecinos denuncian un mes de inacción por una pérdida de agua que convirtió una calle de Ushuaia en una pista de hielo

Frentistas de la calle Pontón Río Negro al 1000 aseguran que desde hace más de un mes reclaman sin éxito a la Municipalidad de Ushuaia y a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) por una pérdida de agua que genera un peligroso planchón de hielo. La última intimación formal fue presentada el 23 de julio, advirtiendo sobre el riesgo de accidentes y posibles acciones legales.

Vecinos de Pontón Río Negro al 1000, en la ciudad de Ushuaia, denunciaron la falta de respuestas por parte de la Municipalidad de Ushuaia y de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) frente a una pérdida de agua potable que, con las bajas temperaturas, provoca la formación de un extenso planchón de hielo sobre la vereda y la calzada.





Según manifestaron los frentistas, la situación se mantiene desde hace más de un mes y representa un serio riesgo tanto para peatones como para los vehículos que transitan por el sector.





Crónicas Fueguinas pudo verificar la documentación presentada por una de las vecinas afectadas, donde consta que los reclamos comenzaron el 11 de julio a través de los canales oficiales de la DPOSS y que, pese a las reiteradas comunicaciones, el problema continúa sin solución.





La última presentación formal fue ingresada el 23 de julio de 2026 por mesa de entradas de la DPOSS. En esa intimación, la propietaria del inmueble, María Cristina Restovich, otorgó un plazo de 48 horas para que el organismo repare de manera definitiva la pérdida de agua que, según sostiene, persiste incluso después de una intervención realizada anteriormente.





En el escrito también se deja constancia de que la situación no es nueva. La vecina afirma que durante 2024 ya había realizado reclamos por el mismo inconveniente en el mismo lugar y que, aunque en aquella oportunidad se informó que la pérdida había sido reparada, el problema volvió a repetirse, evidenciando que la solución aplicada no fue definitiva.







