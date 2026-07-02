Dime con quien andas y te dire quien eres: Ahora Walter Vuoto y Gustavo Melella un solo corazón

Walter Vuoto cambia su estrategia política y se acerca a Gustavo Melella. El análisis del nuevo escenario electoral del PJ en Tierra del Fuego.

Tras meses de fuertes críticas al Gobierno provincial, el oficialismo de Ushuaia comenzó a mostrar señales de acercamiento con Gustavo Melella. Mientras desde el entorno de Walter Vuoto hablan de unidad para las próximas elecciones, crecen los interrogantes sobre si el cambio responde a una estrategia electoral o a un respaldo a una gestión que también acumula cuestionamientos.

El discurso cambió y aparecieron los gestos de unidad

Durante meses, el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, fue uno de los principales voceros de las críticas hacia la gestión provincial. Sin embargo, en las últimas semanas el escenario cambió y comenzaron a multiplicarse las reuniones, las fotos y los mensajes de acercamiento entre Walter Vuoto y Gustavo Melella.





Dime con quien andas y te diré quien eres. Las alianzas también significan respaldar una gestión





Básicamente, se paso de que Melella hacia todo mal a que ahora lo queremos sumar. La pregunta disparadora es, ¿Si Walter quiere unirse políticamente con Melella, es porque avala la gestión del Gobernador?





El cambio de tono alimentó una lectura política: el peronismo busca recomponer su unidad después de las derrotas sufridas en las últimas elecciones nacionales, donde perdió representación legislativa, en un contexto donde distintos sondeos muestran el crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia.



En política, construir una alianza implica mucho más que sumar votos. También supone compartir un proyecto y, de alguna manera, respaldar la gestión del espacio con el que se decide avanzar.



