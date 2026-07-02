Dime con quien andas y te dire quien eres: Ahora Walter Vuoto y Gustavo Melella un solo corazón

Walter Vuoto cambia su estrategia política y se acerca a Gustavo Melella. El análisis del nuevo escenario electoral del PJ en Tierra del Fuego.
Tras meses de fuertes críticas al Gobierno provincial, el oficialismo de Ushuaia comenzó a mostrar señales de acercamiento con Gustavo Melella. Mientras desde el entorno de Walter Vuoto hablan de unidad para las próximas elecciones, crecen los interrogantes sobre si el cambio responde a una estrategia electoral o a un respaldo a una gestión que también acumula cuestionamientos.
El discurso cambió y aparecieron los gestos de unidad
Durante meses, el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, fue uno de los principales voceros de las críticas hacia la gestión provincial. Sin embargo, en las últimas semanas el escenario cambió y comenzaron a multiplicarse las reuniones, las fotos y los mensajes de acercamiento entre Walter Vuoto y Gustavo Melella.
Dime con quien andas y te diré quien eres. Las alianzas también significan respaldar una gestión
Básicamente, se paso de que Melella hacia todo mal a que ahora lo queremos sumar. La pregunta disparadora es, ¿Si Walter quiere unirse políticamente con Melella, es porque avala la gestión del Gobernador?
El cambio de tono alimentó una lectura política: el peronismo busca recomponer su unidad después de las derrotas sufridas en las últimas elecciones nacionales, donde perdió representación legislativa, en un contexto donde distintos sondeos muestran el crecimiento de La Libertad Avanza en la provincia.
En política, construir una alianza implica mucho más que sumar votos. También supone compartir un proyecto y, de alguna manera, respaldar la gestión del espacio con el que se decide avanzar.
En paralelo, el concejal Nicolás Pelloli afirmó que "el Partido Justicialista es el que mas afiliados tiene", al parecer, esa sería la carta ganadora del PJ y lo que les haría ganar las próximas elecciones, y aseguró que Walter Vuoto será una de las figuras centrales del proyecto político.
En ese sentido, si el vuotismo apuesta por un acuerdo con FORJA, inevitablemente quedará asociado al balance de la administración de Gustavo Melella, una gestión que enfrenta críticas por la situación de las escuelas, el conflicto salarial con los docentes, la crisis financiera de la OSEF, las deudas con municipios y distintos cuestionamientos sobre la administración provincial.
Como expresó recientemente el legislador Federico Sciurano, "no puedo juntarme con alguien con quien no comparto los ideales", una definición que refleja que las alianzas políticas también representan coincidencias de gestión y de valores.
¿Convicción política o necesidad electoral?
Mientras desde el PJ hablan de fortaleza y de un proyecto ganador, otros sectores interpretan que el acercamiento responde más a una necesidad electoral que a una verdadera coincidencia política.
La pregunta que comienza a instalarse es si este nuevo escenario representa un cambio de convicciones o simplemente el reconocimiento de que, sin acuerdos entre los principales sectores del peronismo fueguino, las posibilidades de mantenerse en el poder se reducen considerablemente.
Al final, será el electorado quien determine si esta nueva etapa representa una propuesta renovada o la continuidad de un modelo que hoy convive con fuertes cuestionamientos tanto en Ushuaia como en el ámbito provincial.
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se aman, se pelean y se vuelven a amarResponderBorrar
HAY QUE SACAR A LA MIERDA A ESTOS DELINCUENTES DEL PODER, PORQUE ELLOS NO SON GOBIERNO, ELLOS TIENEN EL PODER SOBRE LA GENTE.Borrar
mejor, que se junten asi pierden los dos y se van a la mierdaResponderBorrar
seran recordados como los delincuentes que llevaron a la provincia al estado en que esta, y que va a tardar mucho tiempo para reconstruirse. dos psicopatasResponderBorrar
Tengo principios... pero si no te gustan tengo otros....ResponderBorrar
Las roturas de anos que se deben causarResponderBorrar
No hay dirigentes menos incendiados? En serio van a seguir presentándose los mismos? Qué ganas de seguir cansando al electorado no cautivo! No aprenden más...ResponderBorrar
Gus y Wal son las dos únicas personas que pueden sacar adelante la provincia,!!! Fuerza correligionarIo y compañero, ustedes si que saben lo que quiere el pueblo trabajador fueguino….ResponderBorrar
walter le prometio devolver el Puerto que tomo junto a Iñaky y Salom de UPSF (amo de Avellaneda) a cambio de que Gusty le de la coparticipacion y lo acompañe para su candidatura de walter a gobernador y de vicky a la intendencia y le prometen a Gusty devolver el puerto y trabajar para que sea Senador.ResponderBorrar
todo rosca. lo bueno es que quedo en evidencia por que walter y los concejales del PJ fueguino jamas se manifestaron encontra de la Usurpacion del Puerto de Ushuaia hecha por la Bandita de Deudores Morosos de los AVELLANEDA.
Gusty no sabe que Hacer el queria ser diputado no senador.