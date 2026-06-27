(Video) Se viraliza el video de una turista que expone el deterioro de las calles de Ushuaia: "Es una lástima el estado de la ciudad"

Una turista que visitó Ushuaia durante los últimos días se convirtió en protagonista involuntaria de un nuevo debate sobre el estado de la infraestructura urbana. A través de un video que comenzó a viralizarse en redes sociales, mostró distintos sectores de la ciudad con importantes roturas en el pavimento y dejó una frase que rápidamente generó repercusión entre vecinos y usuarios.

"Es una lástima el estado de la ciudad", expresó mientras registraba con su teléfono los baches y el deterioro de las calles cercanas al lugar donde se encontraba alojada, el Hotel Las Lengas.





El video adquiere especial relevancia porque ya no son únicamente los vecinos quienes vienen denunciando el mal estado de las calles de Ushuaia. En esta oportunidad es una visitante quien, sin involucrarse en la política local, expone una situación que desde hace años forma parte de los reclamos cotidianos de quienes viven en la ciudad.



