(Video) Se viraliza el video de una turista que expone el deterioro de las calles de Ushuaia: "Es una lástima el estado de la ciudad"

Una turista viralizó un video mostrando el deterioro de las calles de Ushuaia y lamentó: "Es una lástima el estado de la ciudad".
Una turista que visitó Ushuaia durante los últimos días se convirtió en protagonista involuntaria de un nuevo debate sobre el estado de la infraestructura urbana. A través de un video que comenzó a viralizarse en redes sociales, mostró distintos sectores de la ciudad con importantes roturas en el pavimento y dejó una frase que rápidamente generó repercusión entre vecinos y usuarios.
"Es una lástima el estado de la ciudad", expresó mientras registraba con su teléfono los baches y el deterioro de las calles cercanas al lugar donde se encontraba alojada, el Hotel Las Lengas.
El video adquiere especial relevancia porque ya no son únicamente los vecinos quienes vienen denunciando el mal estado de las calles de Ushuaia. En esta oportunidad es una visitante quien, sin involucrarse en la política local, expone una situación que desde hace años forma parte de los reclamos cotidianos de quienes viven en la ciudad.
En uno de los momentos del registro, la mujer incluso aclara: "No sé quién es el intendente", una frase que deja entrever que su intención no era realizar una crítica partidaria, sino reflejar la sorpresa que le produjo encontrar calles con un importante nivel de deterioro en uno de los destinos turísticos más importantes del país. Los vecinos saben quien es el intendente, porque ya se viene reclamando desde hace años por esta misma situación al intendente de Ushuaia Walter Vuoto.
Una imagen que trasciende a los vecinos
Durante los últimos años, las redes sociales se poblaron de fotografías y vídeos publicados por residentes que muestran baches, hundimientos y calzadas deterioradas en distintos barrios de Ushuaia.
Sin embargo, cuando ese mismo diagnóstico comienza a ser compartido por turistas, el impacto adquiere otra dimensión. Quienes eligen la ciudad para vacacionar no solo disfrutan de sus paisajes naturales, sino que también construyen una imagen general del destino a partir de la infraestructura y los servicios que encuentran durante su estadía. Y justamente esa es una de las preocupaciones que deja el video viral: mientras Ushuaia continúa posicionándose como uno de los principales destinos turísticos de Argentina y del mundo, algunos visitantes terminan llevándose como recuerdo las postales de calles destruidas.
Un reclamo que se repite
El estado de la red vial ha sido motivo de reiterados reclamos por parte de vecinos de distintos sectores de Ushuaia, quienes denuncian desde hace tiempo el deterioro del pavimento, la aparición de nuevos baches y la falta de reparaciones definitivas en numerosas arterias.
Ahora, la repercusión del video demuestra que la problemática dejó de ser únicamente una preocupación de los residentes para convertirse también en una experiencia que impacta en quienes llegan a conocer la ciudad.
La frase de la turista resume el sentimiento que muchos ushuaienses manifestaron en redes sociales tras la difusión del vídeo: resulta doloroso que quienes llegan atraídos por la belleza del Fin del Mundo terminen recordando el deplorable estado de varias de sus calles.
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