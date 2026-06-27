(Video) Se viraliza el video de una turista que expone el deterioro de las calles de Ushuaia: "Es una lástima el estado de la ciudad"

0 0 27 junio 2026 2026-06-27T04:45:00-03:00 Editar esta nota

Una turista viralizó un video mostrando el deterioro de las calles de Ushuaia y lamentó: "Es una lástima el estado de la ciudad".

La mujer, que se alojó en un hotel de la capital fueguina, recorrió distintos sectores de la ciudad mostrando profundos baches y roturas en la calzada. Aseguró que desconocía quién era el intendente y lamentó que esa sea la imagen que se llevan quienes visitan el destino turístico más austral del mundo.
Una turista que visitó Ushuaia durante los últimos días se convirtió en protagonista involuntaria de un nuevo debate sobre el estado de la infraestructura urbana. A través de un video que comenzó a viralizarse en redes sociales, mostró distintos sectores de la ciudad con importantes roturas en el pavimento y dejó una frase que rápidamente generó repercusión entre vecinos y usuarios.

"Es una lástima el estado de la ciudad", expresó mientras registraba con su teléfono los baches y el deterioro de las calles cercanas al lugar donde se encontraba alojada, el Hotel Las Lengas.

El video adquiere especial relevancia porque ya no son únicamente los vecinos quienes vienen denunciando el mal estado de las calles de Ushuaia. En esta oportunidad es una visitante quien, sin involucrarse en la política local, expone una situación que desde hace años forma parte de los reclamos cotidianos de quienes viven en la ciudad.

En uno de los momentos del registro, la mujer incluso aclara: "No sé quién es el intendente", una frase que deja entrever que su intención no era realizar una crítica partidaria, sino reflejar la sorpresa que le produjo encontrar calles con un importante nivel de deterioro en uno de los destinos turísticos más importantes del país. Los vecinos saben quien es el intendente, porque ya se viene reclamando desde hace años por esta misma situación al intendente de Ushuaia Walter Vuoto.

Una imagen que trasciende a los vecinos

Durante los últimos años, las redes sociales se poblaron de fotografías y vídeos publicados por residentes que muestran baches, hundimientos y calzadas deterioradas en distintos barrios de Ushuaia.

Sin embargo, cuando ese mismo diagnóstico comienza a ser compartido por turistas, el impacto adquiere otra dimensión. Quienes eligen la ciudad para vacacionar no solo disfrutan de sus paisajes naturales, sino que también construyen una imagen general del destino a partir de la infraestructura y los servicios que encuentran durante su estadía. Y justamente esa es una de las preocupaciones que deja el video viral: mientras Ushuaia continúa posicionándose como uno de los principales destinos turísticos de Argentina y del mundo, algunos visitantes terminan llevándose como recuerdo las postales de calles destruidas.

Un reclamo que se repite

El estado de la red vial ha sido motivo de reiterados reclamos por parte de vecinos de distintos sectores de Ushuaia, quienes denuncian desde hace tiempo el deterioro del pavimento, la aparición de nuevos baches y la falta de reparaciones definitivas en numerosas arterias.

Ahora, la repercusión del video demuestra que la problemática dejó de ser únicamente una preocupación de los residentes para convertirse también en una experiencia que impacta en quienes llegan a conocer la ciudad.

La frase de la turista resume el sentimiento que muchos ushuaienses manifestaron en redes sociales tras la difusión del vídeo: resulta doloroso que quienes llegan atraídos por la belleza del Fin del Mundo terminen recordando el deplorable estado de varias de sus calles.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,279,Espectaculos,96,Interes,2536,Interes General,3391,Internacionales,180,Locales,4671,Noticias Nacionales,1469,Policiale,10,Policiales,11670,Sociedad,5274,Tecno,85,Tendencias,183,Titulares,15616,Ultimas Noticias,14005,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Video) Se viraliza el video de una turista que expone el deterioro de las calles de Ushuaia: "Es una lástima el estado de la ciudad"
(Video) Se viraliza el video de una turista que expone el deterioro de las calles de Ushuaia: "Es una lástima el estado de la ciudad"
Una turista viralizó un video mostrando el deterioro de las calles de Ushuaia y lamentó: "Es una lástima el estado de la ciudad".
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy0Z81bzo7TTBHuREDLq0R7gbMVVSpFIK2ueThcei-DqoD0qewt8BWoUksWAaH6kSh_7-g88OldN3ugviSDoGs-vPIx6ShyuTfLyaxzyL1UgCQiFIouyLkUopev9p_HeTrxO06Jp-V6c2l_G732C7RLNXRSmuZZ4zwNUZBoBtfb_YqghLpHf5O/w640-h366/baches%20denunciados%20por%20turistas.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy0Z81bzo7TTBHuREDLq0R7gbMVVSpFIK2ueThcei-DqoD0qewt8BWoUksWAaH6kSh_7-g88OldN3ugviSDoGs-vPIx6ShyuTfLyaxzyL1UgCQiFIouyLkUopev9p_HeTrxO06Jp-V6c2l_G732C7RLNXRSmuZZ4zwNUZBoBtfb_YqghLpHf5O/s72-w640-c-h366/baches%20denunciados%20por%20turistas.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/video-se-viraliza-el-video-de-una.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/06/video-se-viraliza-el-video-de-una.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos