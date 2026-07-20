Crisis energética en Tierra del Fuego: millonarios gastos, cortes de luz y una gestión bajo la lupa

Mientras Tierra del Fuego atraviesa uno de los momentos más delicados de su sistema energético, crecen los cuestionamientos por la falta de planificación, las contrataciones millonarias, los cortes de suministro y la ausencia de explicaciones públicas. A la crisis operativa ahora se suman pedidos de informes y críticas por la conducción política del área.

La energía volvió a convertirse en un problema estructural

La crisis energética volvió a quedar expuesta este invierno en Tierra del Fuego. Cortes prolongados de electricidad, sistemas funcionando al límite, reclamos vecinales por ruido generado por turbinas de emergencia, denuncias sobre falta de planificación y contrataciones millonarias colocaron nuevamente a la política energética provincial en el centro del debate.





La situación resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que la Legislatura aprobó por unanimidad la creación de Terra Ignis, una empresa estatal que fue presentada como una herramienta para fortalecer la soberanía energética provincial y garantizar previsibilidad en el abastecimiento.





Sin embargo, los resultados observados hasta el momento parecen ir en sentido contrario. Mientras se prometía planificación y autonomía energética, la provincia volvió a depender de medidas de emergencia para enfrentar la demanda invernal.









Los $628 millones que nadie termina de explicar





Uno de los casos que más interrogantes generó durante las últimas semanas fue la contratación vinculada a la denominada "bajada de energía" para las instalaciones de La Mosca Loca, una obra cuyo costo alcanzó los 628 millones de pesos.





La magnitud de la inversión despertó cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales, especialmente porque aún no existe una explicación pública detallada que permita comprender los criterios técnicos, económicos y administrativos utilizados para justificar semejante desembolso.





La falta de información alimenta sospechas en una provincia donde la crisis energética afecta a miles de usuarios y donde continúan existiendo sectores con problemas históricos de infraestructura.









Turbinas, ruido y vecinos afectados





A la discusión económica se suman los reclamos de vecinos de sectores como Damiana Fique y Kuanip, quienes denuncian desde hace semanas las molestias generadas por el funcionamiento permanente de las turbinas instaladas para reforzar el suministro eléctrico.





Los habitantes de esas zonas aseguran que los niveles de ruido son elevados y afectan la calidad de vida cotidiana. Paradójicamente, mientras el Gobierno recurre a soluciones temporales de emergencia, los vecinos terminan soportando las consecuencias directas de la improvisación energética.





El antecedente del radar inglés y las prioridades energéticas





Las críticas también alcanzan decisiones anteriores vinculadas a la asignación de recursos energéticos. Diversos sectores recuerdan que la provincia permitió oportunamente la provisión de energía trifásica al polémico radar instalado en Tolhuin, mientras comunidades como la Ruta J continúan reclamando soluciones básicas para acceder a servicios esenciales.





Para muchos vecinos, la discusión ya no pasa únicamente por la disponibilidad de recursos, sino por las prioridades políticas con las que se distribuyen.





Pedido de informes por contrataciones y gastos





Frente a este escenario, el presidente del Partido Federal en Tierra del Fuego, Luis Ángel Santacruz, anunció la presentación de un pedido formal de informes dirigido a la ministra Gabriela Castillo.





La iniciativa busca conocer en detalle:

Contrataciones realizadas durante la emergencia energética. Montos comprometidos. Empresas proveedoras. Mecanismos de contratación. Criterios de selección.

Justificación técnica de los gastos efectuados.





Desde ese sector sostienen que los fueguinos tienen derecho a conocer cómo se administran recursos públicos millonarios destinados a un área tan sensible como la energía.





La ministra viajera y una provincia en crisis. Las críticas también apuntan directamente a la conducción política del área. De acuerdo con decretos oficiales, entre el 24 de mayo y el 24 de julio la ministra de Energía acumuló 21 días hábiles fuera de la provincia en distintas comisiones de servicio.





El dato adquiere relevancia porque representa más de la mitad de los días hábiles del período analizado. La discusión no gira en torno a la legalidad de esos viajes, sino a la oportunidad política.





Mientras Ushuaia sufría apagones de más de once horas, mientras Tolhuin enfrentaba dificultades en el suministro y mientras crecían las preocupaciones sobre la estabilidad del sistema energético provincial, la principal autoridad del área permanecía fuera de Tierra del Fuego durante buena parte de ese período.

La ausencia de respuestas





Uno de los cuestionamientos más reiterados por sectores de la oposición y por usuarios afectados es la escasa comunicación oficial frente a los problemas registrados.





En momentos de crisis, la ciudadanía espera explicaciones, presencia territorial y conducción política. Sin embargo, durante los episodios más críticos, las respuestas oficiales llegaron de manera fragmentada y sin despejar muchas de las dudas existentes sobre el funcionamiento del sistema.





La energía constituye uno de los servicios más sensibles para cualquier comunidad. Cuando falla, no sólo se afecta el confort de los hogares, sino también hospitales, comercios, industrias y actividades esenciales.





Una discusión que recién comienza





La crisis energética fueguina ya no se limita a los cortes de suministro. Ahora también involucra cuestionamientos sobre transparencia, prioridades presupuestarias, planificación estratégica y conducción política.





Mientras se anuncian nuevas inversiones y continúan las contrataciones de emergencia, miles de fueguinos siguen esperando respuestas concretas sobre cómo se evitará que cada invierno vuelva a convertirse en una crisis.





La pregunta que empieza a instalarse en la opinión pública es cada vez más simple: después de años de promesas, millones invertidos y la creación de organismos específicos para el sector, ¿por qué Tierra del Fuego sigue enfrentando los mismos problemas energéticos de siempre?