Denuncian que una perra lleva dos meses atada a la intemperie y piden una intervención urgente en Ushuaia

10 0 21 julio 2026 2026-07-21T05:34:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos denunciaron que perra permanece atada desde hace dos meses a la intemperie en Ushuaia y piden una intervención urgente por presunto maltrato.

Vecinos alertaron sobre la situación de Cala, una perra que, según denunciaron, permanece atada desde hace aproximadamente dos meses en un predio ubicado sobre calle Concejal A. Zentner al 4045. Advierten que estaría sin agua, con escasa alimentación y expuesta a las bajas temperaturas.

Vecinos alertaron sobre la situación de Cala, una perra que, según denunciaron, permanece atada desde hace aproximadamente dos meses en un predio ubicado sobre calle Concejal A. Zentner al 4000. Advierten que estaría sin agua, con escasa alimentación y expuesta a las bajas temperaturas.

Una grave denuncia por presunto maltrato animal generó preocupación entre vecinos de Ushuaia, quienes alertaron sobre la situación de una perra llamada Cala, que, según manifestaron, permanece atada desde hace alrededor de dos meses en un predio ubicado sobre calle Concejal A. Zentner (ex Berni) 4045.

De acuerdo con el testimonio difundido por los vecinos, el animal estaría expuesto de manera permanente a las inclemencias del tiempo, resguardado únicamente en un cajón de madera y soportando las intensas nevadas y las bajas temperaturas que afectan a la ciudad.

Además, denunciaron que la perra aparentemente no contaría con agua disponible y que recibiría alimento de manera insuficiente, una situación que, aseguran, pone en riesgo su estado de salud y bienestar.

"La está pasando muy mal con esta nevada y las bajas temperaturas", expresaron quienes difundieron el pedido de ayuda, solicitando una intervención urgente de las autoridades competentes para verificar las condiciones en las que se encuentra el animal.

Los vecinos reclamaron la actuación de las áreas municipales y de los organismos responsables de protección animal, con el objetivo de constatar la denuncia y, en caso de corresponder, adoptar las medidas necesarias para garantizar el bienestar de Cala. Hasta el momento no trascendió una versión oficial sobre el caso.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 10
  1. Anónimojulio 21, 2026

    Zoonosis dr Municioslidad es una mierda no responden mensajes ni en el ehatsapp que ponen para que te comuniques.
    Todos soldados del boludo de walter

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  2. Anónimojulio 21, 2026

    hdmp

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  3. Anónimojulio 21, 2026

    Para la municipaidad y el discurso de los funcionarios peronchos esta todo bien, la ciudad es un lujo

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  4. Anónimojulio 21, 2026

    Los vecinos dicen dos meses en condiciones deplorables y sigue viva ?? nadie tiene tijera de cortar hierros entre ellos , no podes entrar a la propiedad pero cortas la cadena y al menos no estaría atada y se la puede alimentar , mientras tanto van regresando de Usa los "profesionales " para que la asistan .

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  5. Anónimojulio 21, 2026

    reclamo de escalera, de zoonosis, por gastos de influencer millonarios, por 100 palos en publicidad, por choferes con gastos pagos de la municipalidad para vuoto e iriarte, reclamo por las calles, por la recolección de residuos....pero ellos dicen que esta todo bien jajaja cinicos

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  6. Anónimojulio 21, 2026

    cronicas contra el poder, se pone lindo. No le aflojes que el pueblo esta con vos

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  7. Anónimojulio 21, 2026

    Suelten a la perrita y aten a un Político...!!!

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  8. Anónimojulio 21, 2026

    Pensar que los liberesclavos están igual en el país, incluso peor, con los malignos destruyendoles la vida para siempre literalmente y ni reaccionan.

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  9. Anónimojulio 21, 2026

    algunas personas son psicopatas hdrmp y solo tienen perros para maltratarlos

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Cronicas Fueguinas: Denuncian que una perra lleva dos meses atada a la intemperie y piden una intervención urgente en Ushuaia
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