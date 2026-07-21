Denuncian que una perra lleva dos meses atada a la intemperie y piden una intervención urgente en Ushuaia

Vecinos alertaron sobre la situación de Cala, una perra que, según denunciaron, permanece atada desde hace aproximadamente dos meses en un predio ubicado sobre calle Concejal A. Zentner al 4000. Advierten que estaría sin agua, con escasa alimentación y expuesta a las bajas temperaturas.

Una grave denuncia por presunto maltrato animal generó preocupación entre vecinos de Ushuaia, quienes alertaron sobre la situación de una perra llamada Cala, que, según manifestaron, permanece atada desde hace alrededor de dos meses en un predio ubicado sobre calle Concejal A. Zentner (ex Berni) 4045.





De acuerdo con el testimonio difundido por los vecinos, el animal estaría expuesto de manera permanente a las inclemencias del tiempo, resguardado únicamente en un cajón de madera y soportando las intensas nevadas y las bajas temperaturas que afectan a la ciudad.





Además, denunciaron que la perra aparentemente no contaría con agua disponible y que recibiría alimento de manera insuficiente, una situación que, aseguran, pone en riesgo su estado de salud y bienestar.





"La está pasando muy mal con esta nevada y las bajas temperaturas", expresaron quienes difundieron el pedido de ayuda, solicitando una intervención urgente de las autoridades competentes para verificar las condiciones en las que se encuentra el animal.





Los vecinos reclamaron la actuación de las áreas municipales y de los organismos responsables de protección animal, con el objetivo de constatar la denuncia y, en caso de corresponder, adoptar las medidas necesarias para garantizar el bienestar de Cala. Hasta el momento no trascendió una versión oficial sobre el caso.