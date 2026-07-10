Los reclamos de los vecinos existen: los hechos contradicen la descalificación de Iriarte a la nota publicada

3 0 10 julio 2026 2026-07-10T15:53:00-03:00 Editar esta nota

Los reclamos vecinales, obras demoradas y problemas urbanos contradicen la descalificación de Iriarte a una nota de Crónicas Fueguinas.

El secretario de Gobierno cuestionó y acusa de noticia falsa el artículo "El Adorni de Walter Vuoto", pero los reclamos vecinales, proyectos sin ejecutar, denuncias públicas e informes periodísticos muestran que los problemas señalados en el articulo, son forman parte de la realidad cotidiana de Ushuaia.
El secretario de Gobierno cuestionó y acusa de noticia falsa el artículo "El Adorni de Walter Vuoto", pero los reclamos vecinales, proyectos sin ejecutar, denuncias públicas e informes periodísticos muestran que los problemas señalados en el articulo, son forman parte de la realidad cotidiana de Ushuaia.

Luego de que el secretario de Gobierno de Ushuaia, Sebastián Iriarte, cuestionara públicamente el artículo publicado por Crónicas Fueguinas, titulado "El Adorni de Walter Vuoto: La Ushuaia que describe Iriarte no coincide con la que viven los vecinos" (VER), el debate dejó de girar únicamente en torno a un cruce entre un funcionario y un medio de comunicación. La pregunta de fondo es otra: ¿existen o no los reclamos que fueron publicados?

La respuesta puede encontrarse en los propios hechos. Los problemas de infraestructura, mantenimiento urbano, servicios y planificación no surgen exclusivamente de publicaciones de este medio. En las últimas semanas vecinos, concejales y otros medios reflejaron situaciones que coinciden con los cuestionamientos realizados por Crónicas Fueguinas.

Uno de los casos es la pavimentación de las calles Dr. Germán Bidart Campos y Jorge Cafrune, una obra aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante que, según expuso públicamente el concejal Valter Tavarone, todavía no fue ejecutada pese a los reiterados pedidos de los vecinos. (VER) La demora fue planteada por el edil como una muestra de proyectos aprobados que continúan esperando su concreción. 

A ello se suman los reclamos por el estado de los espacios públicos. Vecinos denunciaron públicamente la falta de mantenimiento y limpieza de plazas, señalando el deterioro de sectores recreativos y la ausencia de tareas de conservación. (VER) No se trata de una discusión política, sino de planteos realizados por quienes utilizan diariamente esos espacios.

La situación también se refleja en el crecimiento de asentamientos y en la demanda habitacional. Informes periodísticos de alcance nacional mostraron familias viviendo en condiciones precarias y reclamando respuestas estructurales del Estado municipal. Incluso la propia Municipalidad reconoce, a través de su Programa de Hábitat y Ordenamiento Urbano, que existen sectores con ocupaciones informales y carencias de infraestructura básica que requieren intervención pública. (VER)

Otro de los reclamos reiterados tiene que ver con el deterioro de la infraestructura peatonal. Crónicas Fueguinas publicó denuncias de vecinos sobre escaleras en mal estado, caídas provocadas por hielo y falta de mantenimiento, situaciones que afectan diariamente a estudiantes, trabajadores y adultos mayores. Esas publicaciones incluyen testimonios, imágenes y registros audiovisuales aportados por los propios vecinos. (VER)

En ese contexto, el cuestionamiento formulado por Iriarte hacia la publicación de este medio no alcanza para desvirtuar una realidad que también ha sido reflejada por representantes institucionales, otros medios de comunicación y por los propios vecinos. La existencia de reclamos públicos, obras demoradas y problemas urbanos documentados demuestra que el debate no gira alrededor de una publicación periodística, sino de demandas que permanecen sin resolución.

Los funcionarios tienen el derecho de responder a las críticas y expresar su desacuerdo con una publicación. Sin embargo, cuando la respuesta consiste en descalificar de manera general un artículo periodístico, esa postura debe poder sostenerse frente a los hechos. En este caso, los reclamos por infraestructura, mantenimiento, espacios públicos, obras pendientes y problemas habitacionales no pertenecen únicamente a Crónicas Fueguinas: forman parte de una agenda pública documentada por vecinos, concejales y distintos medios. Incluso los mismos medios que perciben pautas. 

En una democracia, el debate se fortalece con información verificable y respuestas de gestión, no con la simple negación de problemas que continúan siendo visibles para quienes recorren diariamente la ciudad. 

Al parecer, el Intendente Walter Vuoto, avalaría esta negación sin argumentos y ataques continuos hacia el portal, ya que por el contrario de confrontar al funcionario que desmiente y niega sin argumentos, lo dejaría que contrate personal para la secretaria. (Esto lo publicamos en otro posteo). 

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COMENTARIOS

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  1. Anónimojulio 10, 2026

    Al fin alguien que se les planta, hasta las ultimas crónicas con estos hdp

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  2. Anónimojulio 10, 2026

    Va a tener que dar explicaciones en los tribunales, ya van a empezar a desfilar, pero en buenos aires, que en tdf esta todo arreglado.

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  3. Anónimojulio 10, 2026

    gordo chanta se te termino la joda

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Cronicas Fueguinas: Los reclamos de los vecinos existen: los hechos contradicen la descalificación de Iriarte a la nota publicada
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