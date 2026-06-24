El adorni de Walter Vuoto: La Ushuaia que describe Iriarte no coincide con la que viven los vecinos

Mientras el Municipio habla de obras, los vecinos siguen esperando soluciones
Mientras el Municipio habla de obras, inversiones y acompañamiento social, vecinos y trabajadores municipales conviven con calles deterioradas, escaleras en mal estado, reclamos por servicios y salarios que siguen perdiendo poder adquisitivo.
Las recientes declaraciones del secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, reflejan la visión que la gestión de Walter Vuoto intenta transmitir sobre la actualidad de Ushuaia: un municipio enfocado en las obras, la asistencia social y la generación de empleo.
Sin embargo, para miles de vecinos la realidad cotidiana parece contar una historia muy diferente.
Basta recorrer distintos barrios de la ciudad para encontrar reclamos que se repiten desde hace años. Escaleras deterioradas, falta de mantenimiento en espacios públicos, calles destruidas, sectores con problemas de accesibilidad y vecinos que denuncian una respuesta cada vez más lenta ante situaciones que afectan directamente su calidad de vida.
En los últimos meses, incluso se hicieron públicos reclamos de familias que sufrieron caídas en escaleras con hielo (VER) o en estructuras deterioradas, situaciones que vuelven a poner sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿dónde están las prioridades de la gestión municipal?
El salario municipal, una deuda que sigue abierta
Otro de los puntos más sensibles de la administración Vuoto que tiene como vocero, al estilo de Adorni a Sebastián Iriárte, continúa siendo la situación salarial de los trabajadores municipales. Mientras desde el Ejecutivo se habla de acompañar a quienes peor la están pasando, numerosos empleados municipales sostienen que sus ingresos continúan perdiendo contra la inflación y el aumento constante del costo de vida.
La situación generó fuertes críticas luego de los acuerdos salariales impulsados por la conducción sindical encabezada por Carlos Córdoba, dirigente recientemente condenado en una causa vinculada al plan de viviendas de ATE.
Más allá de las cuestiones judiciales que seguirán su curso en las instancias correspondientes, entre muchos trabajadores persiste la sensación de que los acuerdos salariales firmados durante los últimos años estuvieron lejos de recomponer el poder adquisitivo perdido.
La consecuencia es visible: empleados municipales que forman parte de la estructura encargada de brindar servicios esenciales a la comunidad enfrentan las mismas dificultades económicas que el resto de los vecinos.
Una gestión cada vez más enfocada en la comunicación
Uno de los cuestionamientos más frecuentes que recibe la administración de Walter Vuoto es la distancia que parece existir entre la comunicación oficial y la realidad percibida por buena parte de la ciudadanía.
Mientras los anuncios destacan inversiones, proyectos y planes de desarrollo, muchos vecinos aseguran que los problemas más básicos continúan sin resolverse.
La sensación que se repite en distintos sectores es que la gestión dedica más tiempo a construir relatos políticos que a mostrar resultados concretos en cuestiones que impactan diariamente en la vida de la población.
Las críticas no provienen únicamente de sectores opositores. También aparecen entre vecinos sin afiliación política que reclaman respuestas sobre el estado de la infraestructura urbana, la limpieza, el mantenimiento y la seguridad vial.
La gestión de Walter Vuoto atraviesa posiblemente uno de sus momentos más complejos desde que llegó al Municipio.
La crisis económica e institucional es visible, no así en los discursos, sino en la calle, en caminar la ciudad. Calles deterioradas, escaleras inseguras, infraestructura envejecida, reclamos barriales sin resolver y salarios municipales cuestionados forman parte de una agenda que continúa creciendo.
El principal desafío para el oficialismo ya no parece ser explicar los problemas, sino demostrar con resultados concretos que todavía tiene capacidad para resolverlos.
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TODOS LO VEN HAY RECLAMOS DE TODAS PARTES, LOS LAMEBOTAS DE VUOTO LE DICEN QU TODO ESTA BIEN. VOLVE A LA CALLE PIBE AUNQUE SEA A LAS 2 o 3 DE LA MAÑANA Y TE DARAS CUENTA DEL CAOS QUE HAY Y QUE TE MIENTEN TUS SUBSECRETARIOS .ResponderBorrar
Y este pelotudo ???ResponderBorrar
Cuando negro de mierda con cargo, rompiendo todo.
Por ejemplo Ferreyra... que sabe de medio ambiente ese burro? Lo mas cercano a la naturaleza que estuvo, fue cuando era carnicero.
Que asco, ojala no vuelvan nunca mas!!!!!!!!!
VAGOS DE SERVICIOS GENERALES NO LOS MOVES NI PARA HACER MONO DE NIEVE. ES CIERTO POR LO QUE PAGAN. PERO TENGAN DIGNIDAD LOCO AL FIN ES SU LABURO Y USTEDES SON LOS RESPONZABLES DEL MANTENIMIENTO GRAL DE LAS ESCALERASResponderBorrar