El adorni de Walter Vuoto: La Ushuaia que describe Iriarte no coincide con la que viven los vecinos

Mientras el Municipio habla de obras, inversiones y acompañamiento social, vecinos y trabajadores municipales conviven con calles deterioradas, escaleras en mal estado, reclamos por servicios y salarios que siguen perdiendo poder adquisitivo.

Las recientes declaraciones del secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, reflejan la visión que la gestión de Walter Vuoto intenta transmitir sobre la actualidad de Ushuaia: un municipio enfocado en las obras, la asistencia social y la generación de empleo.





Sin embargo, para miles de vecinos la realidad cotidiana parece contar una historia muy diferente.





Basta recorrer distintos barrios de la ciudad para encontrar reclamos que se repiten desde hace años. Escaleras deterioradas, falta de mantenimiento en espacios públicos, calles destruidas, sectores con problemas de accesibilidad y vecinos que denuncian una respuesta cada vez más lenta ante situaciones que afectan directamente su calidad de vida.



