(Vídeo) Vecinos denuncian abandono de escaleras, advierten por caídas debido al hielo y peligro diario por el mal estado

0 0 23 junio 2026 2026-06-23T08:32:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos de Ushuaia denuncian el deterioro de escaleras públicas y una mujer sufrió una caída por hielo cuando acompañaba a su hija a la Escuela Nº 40.

Una madre aseguró que sufrió una caída mientras acompañaba a su hija a la Escuela Nº 40. Reclaman desde hace años por el deterioro de escaleras, veredas y accesos peatonales en distintos sectores de Ushuaia.
El estado de las escaleras públicas volvió a quedar en el centro de los reclamos vecinales luego de que una madre denunciara haber sufrido una caída cuando transitaba por el acceso peatonal ubicado detrás del Hotel Ushuaia, un sector utilizado diariamente por familias, estudiantes y trabajadores.

Según relató la vecina, el accidente ocurrió durante la mañana del miércoles mientras se dirigía junto a su hija hacia la Escuela Provincial Nº 40.

"Todos los días tenemos que subir y bajar esas escaleras para ir a la escuela. Me caí en la parte que está oscura porque no se veía que había hielo", expresó la mujer al compartir imágenes y videos sobre las condiciones del lugar.

El reclamo no es nuevo. Vecinos de distintos barrios vienen advirtiendo desde hace años sobre la falta de mantenimiento en escaleras públicas, pasarelas, veredas y accesos peatonales, una situación que se agrava durante el invierno debido a las bajas temperaturas, la acumulación de hielo y la escasa iluminación en algunos sectores.

Un problema que se repite cada invierno

Las críticas apuntan a la falta de tareas preventivas y de mantenimiento en infraestructura urbana que diariamente es utilizada por cientos de personas.

En una ciudad caracterizada por las condiciones climáticas extremas, vecinos sostienen que los riesgos aumentan cuando no existe limpieza de hielo, reparación de escalones deteriorados o mejoras en la iluminación de sectores de circulación obligada.

La situación genera preocupación especialmente en zonas cercanas a establecimientos educativos, donde niños, adolescentes y familias deben transitar diariamente por lugares que, según denuncian, presentan condiciones inseguras.

El costo de la falta de mantenimiento

Más allá de las molestias y los riesgos para la integridad física de los vecinos, algunos residentes advierten que eventuales accidentes podrían derivar en reclamos patrimoniales contra el Municipio.

Especialistas en derecho administrativo recuerdan que los municipios tienen obligaciones respecto del mantenimiento de los espacios públicos y que, en determinados casos, pueden enfrentar reclamos por daños y perjuicios cuando se acredita que un accidente estuvo relacionado con fallas de infraestructura o falta de conservación de bienes públicos.

Mientras tanto, quienes utilizan diariamente estas escaleras aseguran que continúan esperando soluciones concretas y sostienen que los reclamos se repiten invierno tras invierno sin respuestas definitivas.


Vecinos exigen intervención urgente

Los residentes solicitan que se realicen tareas de limpieza, deshielo, reparación de escalones dañados y mejoras en la iluminación para evitar nuevos accidentes.

"La próxima vez puede ser un adulto mayor o un chico el que termine lastimado", advirtieron algunos vecinos al insistir en que la problemática ya no admite más demoras.

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Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Vecinos denuncian abandono de escaleras, advierten por caídas debido al hielo y peligro diario por el mal estado
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