(Vídeo) Vecinos denuncian abandono de escaleras, advierten por caídas debido al hielo y peligro diario por el mal estado

El estado de las escaleras públicas volvió a quedar en el centro de los reclamos vecinales luego de que una madre denunciara haber sufrido una caída cuando transitaba por el acceso peatonal ubicado detrás del Hotel Ushuaia, un sector utilizado diariamente por familias, estudiantes y trabajadores.

Según relató la vecina, el accidente ocurrió durante la mañana del miércoles mientras se dirigía junto a su hija hacia la Escuela Provincial Nº 40.





"Todos los días tenemos que subir y bajar esas escaleras para ir a la escuela. Me caí en la parte que está oscura porque no se veía que había hielo", expresó la mujer al compartir imágenes y videos sobre las condiciones del lugar.





El reclamo no es nuevo. Vecinos de distintos barrios vienen advirtiendo desde hace años sobre la falta de mantenimiento en escaleras públicas, pasarelas, veredas y accesos peatonales, una situación que se agrava durante el invierno debido a las bajas temperaturas, la acumulación de hielo y la escasa iluminación en algunos sectores.