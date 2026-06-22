Denuncian privilegios para la vicegobernadora para estacionar

0 0 22 junio 2026 2026-06-22T07:35:00-03:00 Editar esta nota

Vecinos denuncian un presunto trato desigual en controles de tránsito frente al domicilio de la vicegobernadora y reclaman igualdad ante la ley.

Vecinos de Ushuaia aseguran que inspectores municipales intervienen cuando vehículos estacionan frente al domicilio de la vicegobernadora Mónica Urquiza, pero denuncian que no existiría el mismo criterio respecto de presuntas infracciones cometidas en el sector. Reclaman igualdad ante la ley y controles sin distinciones.
En grupo de vecinos de la capital fueguina manifestó su malestar por una situación que, según afirman, se repite desde hace varios meses en las inmediaciones del domicilio de la vicegobernadora Mónica Urquiza.

De acuerdo con los testimonios recibidos por este medio, cuando vehículos particulares estacionan frente a la vivienda de la funcionaria provincial, inspectores municipales suelen acudir al lugar y solicitar el retiro de los automóviles. Esta situación se viene repitiendo hace meses, ya que no es la primera vez que se denuncia la situación. (VER RECLAMO ANTERIOR)

Sin embargo, los denunciantes sostienen que existiría una aparente contradicción en los controles, ya que aseguran que un vehículo habitualmente vinculado al domicilio permanece estacionado sobre la vereda o en un sector cuestionado por los vecinos, sin que se conozcan sanciones o infracciones aplicadas por parte de las autoridades competentes.

Los residentes consultados consideran que la situación genera una sensación de desigualdad en la aplicación de las normas de tránsito y plantean que las reglas deberían cumplirse de la misma manera para todos los ciudadanos, independientemente de los cargos públicos que ocupen.

"Si un vecino estaciona mal recibe una multa o le piden que retire el vehículo. Lo que queremos saber es si ese mismo criterio se aplica en todos los casos", expresó uno de los frentistas que pidió reserva de identidad.

La situación habría motivado diversos reclamos informales entre vecinos del sector, quienes sostienen que el problema se mantiene sin cambios desde hace varios meses.

Hasta el momento no trascendió información oficial respecto de eventuales actas de infracción labradas en el lugar ni sobre actuaciones específicas realizadas por el área de Tránsito municipal relacionadas con las denuncias vecinales.

El planteo abre una serie de interrogantes que los vecinos consideran legítimos:

¿Se realizan controles periódicos sobre todos los vehículos que estacionan en el sector?
¿Se aplican las mismas normas y sanciones para funcionarios públicos y ciudadanos particulares?
¿Existen actas de infracción vinculadas a los vehículos señalados por los vecinos?
¿Qué respuesta brinda el Municipio ante los reclamos efectuados por los residentes?

La discusión de fondo no gira únicamente sobre un lugar de estacionamiento. Lo que los vecinos reclaman es algo más básico: que las normas se apliquen de manera uniforme y sin privilegios. La transparencia en los controles y la igualdad ante la ley son principios esenciales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Este medio intentará obtener la versión oficial del Municipio de Ushuaia y de las áreas competentes para conocer su posición sobre los cuestionamientos planteados por los vecinos.

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Cronicas Fueguinas: Denuncian privilegios para la vicegobernadora para estacionar
Denuncian privilegios para la vicegobernadora para estacionar
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