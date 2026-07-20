🤝 ¡Feliz Día del Amigo, Ushuaia! ❤️

Desde Crónicas Fueguinas les deseamos que disfruten de un hermoso día junto a sus amigos y seres queridos.
En este Día del Amigo queremos saludar a todos los vecinos de Ushuaia y agradecerles por acompañarnos cada día, por confiar en nuestro trabajo y por ser parte de esta gran comunidad.
La amistad se construye con respeto, con solidaridad, lealtad y estando presentes tanto en los buenos como en los momentos difíciles. Que hoy sea una oportunidad para reencontrarse, compartir un abrazo, una charla o un mensaje con esas personas que hacen más valiosa nuestra vida.
Les deseamos que disfruten de un hermoso día junto a sus amigos y seres queridos.
¡Feliz Día del Amigo para todos los ushuaienses! a no olvidar!🏔️
Walter hdpResponderBorrar
Anonimo cualquiera es valiente...Borrar
Anonimo cualquiera es valiente...Borrar
Me encantó la foto crónicas...ResponderBorrar
Éste hdp, chorro y drog....to de 💩 nunca hizo nada por el pueblo
Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en CristoResponderBorrar
MANDENLE LA FOTO A LOS JUECES Y FISCALES DE TDFResponderBorrar
Con amigo como este mejor seguir solo..ResponderBorrar
Este personaje voto es el que se fugó en la muerte de su amigo SENADOR, volvió 20dias después channnnn...
Vuoto es un cadaver politico lo que hizo con su amigo no tiene perdon ,la va a pagar en las urnas y el pueblo se lo va hacer pagar .ResponderBorrar
Este COCAINOMANO HDP las pagará todos en vida solo queda esperarResponderBorrar
maldito walter que vaya al infierno !!!!ResponderBorrar