🤝 ¡Feliz Día del Amigo, Ushuaia! ❤️

10 0 20 julio 2026 2026-07-20T05:32:00-03:00 Editar esta nota

Desde Crónicas Fueguinas les deseamos que disfruten de un hermoso día junto a sus amigos y seres queridos.

En este Día del Amigo queremos saludar a todos los vecinos de Ushuaia y agradecerles por acompañarnos cada día, por confiar en nuestro trabajo y por ser parte de esta gran comunidad.

La amistad se construye con respeto, con solidaridad, lealtad y estando presentes tanto en los buenos como en los momentos difíciles. Que hoy sea una oportunidad para reencontrarse, compartir un abrazo, una charla o un mensaje con esas personas que hacen más valiosa nuestra vida.

Les deseamos que disfruten de un hermoso día junto a sus amigos y seres queridos.

¡Feliz Día del Amigo para todos los ushuaienses! a no olvidar!🏔️

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COMENTARIOS

BLOGGER: 10
  1. Anónimojulio 20, 2026

    Walter hdp

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    1. Anónimojulio 20, 2026

      Anonimo cualquiera es valiente...

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    2. Anónimojulio 20, 2026

      Anonimo cualquiera es valiente...

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  2. Anónimojulio 20, 2026

    Me encantó la foto crónicas...
    Éste hdp, chorro y drog....to de 💩 nunca hizo nada por el pueblo

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  3. Anónimojulio 20, 2026

    Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo

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  4. Anónimojulio 20, 2026

    MANDENLE LA FOTO A LOS JUECES Y FISCALES DE TDF

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  5. Anónimojulio 20, 2026

    Con amigo como este mejor seguir solo..
    Este personaje voto es el que se fugó en la muerte de su amigo SENADOR, volvió 20dias después channnnn...

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  6. Anónimojulio 20, 2026

    Vuoto es un cadaver politico lo que hizo con su amigo no tiene perdon ,la va a pagar en las urnas y el pueblo se lo va hacer pagar .

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  7. Anónimojulio 20, 2026

    Este COCAINOMANO HDP las pagará todos en vida solo queda esperar

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  8. Anónimojulio 20, 2026

    maldito walter que vaya al infierno !!!!

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Desde Crónicas Fueguinas les deseamos que disfruten de un hermoso día junto a sus amigos y seres queridos.
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