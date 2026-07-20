🤝 ¡Feliz Día del Amigo, Ushuaia! ❤️

En este Día del Amigo queremos saludar a todos los vecinos de Ushuaia y agradecerles por acompañarnos cada día, por confiar en nuestro trabajo y por ser parte de esta gran comunidad.

La amistad se construye con respeto, con solidaridad, lealtad y estando presentes tanto en los buenos como en los momentos difíciles. Que hoy sea una oportunidad para reencontrarse, compartir un abrazo, una charla o un mensaje con esas personas que hacen más valiosa nuestra vida.





Les deseamos que disfruten de un hermoso día junto a sus amigos y seres queridos.





¡Feliz Día del Amigo para todos los ushuaienses! a no olvidar!🏔️