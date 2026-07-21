Encontraron al hombre que gastó con tarjetas ajenas tras el extravío de una billetera

7 0 21 julio 2026 2026-07-21T04:13:00-03:00 Editar esta nota

Detuvieron en Ushuaia a un hombre acusado de utilizar tarjetas de crédito de una billetera extraviada. La Policía encontró los plásticos en su poder.

La víctima denunció la pérdida de su billetera y descubrió compras no autorizadas realizadas en un local nocturno de Ushuaia. Horas después, la Policía identificó y detuvo al presunto responsable, quien aún tenía las tarjetas en su poder.
Un hombre de 27 años fue detenido durante la madrugada luego de ser acusado de utilizar tarjetas bancarias pertenecientes a una mujer que había denunciado el extravío de su billetera y detectado consumos no autorizados.

La investigación se inició tras la denuncia de la damnificada, quien informó haber perdido su billetera con documentación personal y tarjetas de crédito. Poco tiempo después, al revisar los movimientos de sus cuentas, advirtió que se habían efectuado compras sin su autorización en un local nocturno de la ciudad.

Con esa información, efectivos de la Policía Provincial realizaron tareas investigativas que permitieron localizar al presunto autor en inmediaciones de las calles Fadul y Gobernador Campos.

El sospechoso fue identificado como Matías Ezequiel Gómez, de 27 años. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron entre sus pertenencias las tarjetas de crédito pertenecientes a la denunciante, por lo que fue aprehendido en flagrancia.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que dispuso las actuaciones judiciales correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades penales del imputado.

Las autoridades recordaron la importancia de bloquear de inmediato las tarjetas bancarias en caso de extravío o robo de billeteras, con el fin de evitar consumos fraudulentos y minimizar los perjuicios económicos.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 7
  1. Anónimojulio 21, 2026

    Los liberpelucas no tienen limites en sus delitos. Siempre van consumiendo adermicina concentrada que no les hace nada porque no daña malignos. Se los reconoce al verlos siempre drogadoszombies.

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    Respuestas
    1. Anónimojulio 21, 2026

      que?

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    2. Anónimojulio 21, 2026

      Eeeee?¡?

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    3. Anónimojulio 21, 2026

      De la Esc KUKAS.... ladrón y drogon como tu Intendente.

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    4. Anónimojulio 21, 2026

      Vos decís lo de Drogon Zombie por tu Líder Massa. o tu otro líder Mínimo Kirchner . alias "Ñancul"

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  2. Anónimojulio 21, 2026

    faltan controles de todo tipo, operativos de saturacion para sacar autos destruidos que andan dando vueltas sin seguro ni rto te chocas uno de eso y soso boleta, renta car truchos particulares que alquilan sus autos sin seguros motos robadas etc etc en esos vehiculos se manejan estos chorros

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  3. Anónimojulio 21, 2026

    Un peluca menos y faltaría solo el jefe de ellos...

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Cronicas Fueguinas: Encontraron al hombre que gastó con tarjetas ajenas tras el extravío de una billetera
Encontraron al hombre que gastó con tarjetas ajenas tras el extravío de una billetera
Detuvieron en Ushuaia a un hombre acusado de utilizar tarjetas de crédito de una billetera extraviada. La Policía encontró los plásticos en su poder.
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