Encontraron al hombre que gastó con tarjetas ajenas tras el extravío de una billetera

Un hombre de 27 años fue detenido durante la madrugada luego de ser acusado de utilizar tarjetas bancarias pertenecientes a una mujer que había denunciado el extravío de su billetera y detectado consumos no autorizados.

La investigación se inició tras la denuncia de la damnificada, quien informó haber perdido su billetera con documentación personal y tarjetas de crédito. Poco tiempo después, al revisar los movimientos de sus cuentas, advirtió que se habían efectuado compras sin su autorización en un local nocturno de la ciudad.





Con esa información, efectivos de la Policía Provincial realizaron tareas investigativas que permitieron localizar al presunto autor en inmediaciones de las calles Fadul y Gobernador Campos.





El sospechoso fue identificado como Matías Ezequiel Gómez, de 27 años. Durante el procedimiento, los uniformados encontraron entre sus pertenencias las tarjetas de crédito pertenecientes a la denunciante, por lo que fue aprehendido en flagrancia.





La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, que dispuso las actuaciones judiciales correspondientes para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades penales del imputado.





Las autoridades recordaron la importancia de bloquear de inmediato las tarjetas bancarias en caso de extravío o robo de billeteras, con el fin de evitar consumos fraudulentos y minimizar los perjuicios económicos.