Laguna Esmeralda: del paraíso natural al descontrol total por la falta de controles

Denuncian abandono, basura y negocios irregulares en Laguna Esmeralda. El INFUETUR promete inversiones privadas mientras crece el descontrol.

Residentes y visitantes de Tierra del Fuego denuncian abandono, basura, negocios irregulares y daños ambientales en uno de los principales atractivos turísticos de Ushuaia.
Lo que durante años fue una de las postales más emblemáticas de Ushuaia, hoy se ha convertido en un símbolo del desorden, la falta de control y el deterioro ambiental. La Laguna Esmeralda, uno de los destinos naturales más visitados de Tierra del Fuego, enfrenta crecientes denuncias por basura en los senderos, tránsito sin regulación, acampes ilegales y la instalación de puntos de venta irregulares.

Vecinos, turistas y prestadores coinciden en describir una situación alarmante:
senderos destruidos, residuos esparcidos, turistas pegando stickers en la cartelería, personas acampando sin autorización y la aparición de un kiosco en el estacionamiento, sin habilitación visible.

“Pasó de ser una joya natural a una especie de villa miseria turística”, expresaron residentes en redes sociales, donde la polémica estalló con fuerza.

La ausencia de guardaparques, la falta de controles permanentes y la inexistencia de una planificación clara dejaron expuesta la fragilidad del área frente al turismo masivo. Mientras tanto, el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) es señalado como el principal responsable por la inacción.

Funcionarios bien pagos, naturaleza abandonada

Las críticas también apuntan al contraste entre el abandono del sitio y los altos salarios de los funcionarios del organismo turístico, que superarían los $3.000.000 mensuales. “Mientras los funcionarios cobran fortunas, la Laguna Esmeralda se degrada día a día”, sostienen los reclamos.
  1. No hay presencia permanente de control.
  2. No hay ordenamiento del tránsito.
  3. No hay gestión de residuos.
  4. No hay protección ambiental real.
La respuesta del INFUETUR: promesas de inversión privada

Ante la polémica, el presidente del INFUETUR, Dante Querciali, aseguró que existen tres proyectos privados en análisis para desarrollar infraestructura en la zona.

Según explicó, las propuestas incluyen: Obras de infraestructura, Mantenimiento de senderos, Instalación de sanitarios, Mejora del estacionamiento, Centro de visitantes y enfermería

“Los proyectos están en la oficina de inversiones. A cambio, los privados deberán mantener los senderos y ofrecer servicios básicos”, afirmó. Ahra, mientras tantos, la ecatombe, querciali recordó que anteriormente se había proyectado una obra con fondos nacionales, pero el Gobierno nacional abandonó la iniciativa.

Críticas políticas y falta de coordinación

Lo que se olvido de explicar Querciali, es el mientras tanto. Parece que mientras tanto nada, que se haga y deshaga anarquicamente.

Desde el INFUETUR respondieron que realizan capacitaciones, ferias, acciones promocionales y trabajos de mantenimiento, se excusan pero no aclaro porque se instalan negocios en el estacionamiento del ingreso a la laguna. 

Pateo la pelota a gendarmería en relacion a la fiscalización. Sin embargo, admitió que no pueden controlar diariamente el lugar.

Un patrimonio natural en riesgo

Mientras las promesas de inversión avanzan en oficinas, el deterioro ambiental continúa.
  1. La basura se acumula.
  2. Los senderos se erosionan.
  3. El turismo sin control avanza y la protección real no llega.
“La naturaleza no se defiende sola. El silencio también es complicidad”, expresan los vecinos.

La pregunta sigue siendo la misma: ¿Este es el modelo de turismo que quieren para Ushuaia y Tierra del Fuego?

  1. Anónimoenero 13, 2026

    Un tipico reflejo del país libertario, descontrol, delitos a diario, desastres y Destrucción Avanza.

