Laguna Esmeralda: del paraíso natural al descontrol total por la falta de controles

Lo que durante años fue una de las postales más emblemáticas de Ushuaia, hoy se ha convertido en un símbolo del desorden, la falta de control y el deterioro ambiental. La Laguna Esmeralda, uno de los destinos naturales más visitados de Tierra del Fuego, enfrenta crecientes denuncias por basura en los senderos, tránsito sin regulación, acampes ilegales y la instalación de puntos de venta irregulares.

Vecinos, turistas y prestadores coinciden en describir una situación alarmante:

senderos destruidos, residuos esparcidos, turistas pegando stickers en la cartelería, personas acampando sin autorización y la aparición de un kiosco en el estacionamiento, sin habilitación visible.





“Pasó de ser una joya natural a una especie de villa miseria turística”, expresaron residentes en redes sociales, donde la polémica estalló con fuerza.





La ausencia de guardaparques, la falta de controles permanentes y la inexistencia de una planificación clara dejaron expuesta la fragilidad del área frente al turismo masivo. Mientras tanto, el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) es señalado como el principal responsable por la inacción.