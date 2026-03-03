(Vídeo) Gobernador, funcionarios y Legisladores huyendo “como lauchas” tras la apertura del año legislativo

Video muestra a legisladores fueguinos huyendo tras la apertura del año legislativo para evitar a la gente.
Una escena que no pasó desapercibida y que rápidamente generó repudio comenzó a circular este domingo tras la apertura del período de sesiones ordinarias. En un vídeo compartido por un lector se observa a legisladores de Tierra del Fuego y comitiva del gobernador, huyendo a toda prisa del edificio de la Legislatura, en la ciudad de Ushuaia, apenas finalizó el acto oficial.
Las imágenes muestran a los funcionarios saliendo de manera acelerada, evitando cualquier tipo de contacto con los vecinos que se encontraban en las inmediaciones del recinto. El episodio ocurrió luego del discurso del gobernador Gustavo Melella, que dejó inaugurado formalmente el año legislativo. Que tan mal hiciste las cosas para huir como rata?
Según relataron testigos, la salida fue coordinada y veloz, dando la impresión de que el objetivo principal era esquivar reclamos y manifestaciones ciudadanas. “Salieron corriendo para no dar la cara”, fue una de las frases que más se repitió entre quienes presenciaron la escena.
Una postal que expone el divorcio con la sociedad
El vídeo alimentó las críticas hacia una dirigencia política cada vez más cuestionada por su desconexión con la realidad cotidiana de la población. Mientras dentro del recinto se hablaba de institucionalidad y futuro, afuera los vecinos reclamaban respuestas concretas ante la crisis económica, los salarios deteriorados y la falta de servicios básicos.
La imagen del Gobernador con funcionarios y legisladores escapando del edificio público refuerza la percepción de una clase política que evita el contacto directo con la ciudadanía, incluso en un acto que, por definición, debería ser de puertas abiertas.
Silencio y falta de explicaciones
Hasta el momento, ninguno de los legisladores involucrados salió a explicar lo ocurrido ni a desmentir la intención de evitar a la gente. El silencio oficial contrasta con la velocidad con la que abandonaron el lugar.
Las imágenes ya circulan ampliamente en redes sociales y vuelven a instalar una pregunta incómoda: ¿a quién representan quienes no se animan a enfrentar a los ciudadanos?
y la montaña usurpada en el fondo, hermosa Ushuaia.ResponderBorrar
Son los ladrones políticos, los más ricos del país,ResponderBorrar
rata es insultar a los roedores, ESTOS SON MAL NACIDOS ENTRE ELLOS LADRONES DE GUANTES BLANCOS, VIOLADORES DE ALBAÑILES E HOMOSEXUALES PERVERTIDOS, NO JODAN A LAS RATAS POR FAVORRRRRResponderBorrar
PROVINCIA DE SIMIOSResponderBorrar
che las lauchas son inofensivas los politicos son de temerResponderBorrar
SABEN QUE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PIERDEN COMO PERROS TODOS ESTOS PLAGASResponderBorrar
huyen como ratas ademas de que tienen el culo sucio y supuestamente estos sujetos representan al puebloResponderBorrar
ESTIMADO CRONICAS, DONDE FUNCIONA LA LEGISLATURA ORIGINALMENTE FUE UN SALON DE EVENTOS, UN FRACASO. ES DE LECHMAN Y SE LO ENCAJÓ AL GOBIERNO. INVESTIGEUEN HABER CUANTO PAGAN????ResponderBorrar
No es la primera vez que escapan como ratas esto ya pasó varias veces ,hubo una vez que escapaban por los patios de los vecinos ,cada día te das cuenta que no representan a los vecinos ,ellos trabajan para enriquecerse para ellos y durante todo el años legislativo no hicieron nada se hicieron cirugías se compraron el auto nuevo y se fueron de vacacionesResponderBorrar
Para eso les pagamos, para que vayan a tomar café, las legisladoras a engordar y saludar para la foto.... Qué más quieren.ResponderBorrar
NO SE TRATA QUE HUYAN COMO RATAS , SE TRATA QUE DEVUELVAN LO ROBADO Y VAYAN PRESOS, PERO NO VA A PASAR POR SUS AMIGOS JUECES Y FISCALES, COMO BERTONE, SICOPATA PREMIADA A PESAR DE SAQUEAR LA PROVINCIAResponderBorrar