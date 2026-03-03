(Vídeo) Gobernador, funcionarios y Legisladores huyendo “como lauchas” tras la apertura del año legislativo

Una postal que expone el divorcio con la sociedad





El vídeo alimentó las críticas hacia una dirigencia política cada vez más cuestionada por su desconexión con la realidad cotidiana de la población. Mientras dentro del recinto se hablaba de institucionalidad y futuro, afuera los vecinos reclamaban respuestas concretas ante la crisis económica, los salarios deteriorados y la falta de servicios básicos.





La imagen del Gobernador con funcionarios y legisladores escapando del edificio público refuerza la percepción de una clase política que evita el contacto directo con la ciudadanía, incluso en un acto que, por definición, debería ser de puertas abiertas.





Silencio y falta de explicaciones





Hasta el momento, ninguno de los legisladores involucrados salió a explicar lo ocurrido ni a desmentir la intención de evitar a la gente. El silencio oficial contrasta con la velocidad con la que abandonaron el lugar.





Las imágenes ya circulan ampliamente en redes sociales y vuelven a instalar una pregunta incómoda: ¿a quién representan quienes no se animan a enfrentar a los ciudadanos?



